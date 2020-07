Der SV Sandhausen nahm am Mittwochabend das Training auf. Foto: SVS

Von Claus Weber

Sandhausen. Fast elf Monate ist es her, dass der VfB Stuttgart Sandhausens Spielmacher Philipp Förster abgeworben hat. Nun mehren sich die Hinweise, dass ein Mittelfeldspieler aus Stuttgart den umgekehrten Weg nimmt und zum SV Sandhausen wechselt.

Jedenfalls wurden am Mittwoch Nikolas Nartey (20) und David Kopacz (21) mit den Kurpfälzern in Verbindung gebracht. Beide hatte der VfB in der letzten Saison ausgeliehen, beide passen ins Anforderungsprofil von Uwe Koschinat.

Der Trainer sucht einen Mann fürs zentrale Mittelfeld, mit Zug zum Tor. "Denn von diesem Mannschaftsteil ging in der vergangenen Saison zu wenig Gefahr aus", hatte Koschinat vor Kurzem bemängelt.

Da Kopacz eher offensiv ausgerichtet und diese Position mit Julius Biada gut besetzt ist, dürfte es auf Nikolas Nartey hinauslaufen, der in der Zentrale zuhause ist. Der Däne war zuletzt an Hansa Rostock ausgeliehen, bestritt für den Drittligisten 18 Saisonpartien. Wie zu hören war, wollen ihn die Stuttgarter langfristig aufbauen und ihm Spielpraxis ermöglichen. Das spräche für eine erneute Ausleihe.

Der SV Sandhausen wollte auf RNZ-Anfrage keine Stellung beziehen, hat aber am Donnerstagnachmittag zu einer ersten virtuellen Pressekonferenz nach der Sommerpause eingeladen. Gut möglich, dass Nartey dabei offiziell vorgestellt wird.

Am Mittwochabend hat die Mannschaft das Training aufgenommen, nachdem alle Spieler zweimal negativ auf das Coronavirus getestet worden waren und am Montag und Dienstag Gesundheits- und Fitnesstests absolviert hatten.

Trainer Uwe Koschinat bleiben damit sechs Wochen Zeit, um die Mannschaft vorzubereiten. Ernst wird es zum ersten Mal am Wochenende 11.-14 September mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim hessischen Pokalsieger. Zweitliga-Auftakt ist eine Woche darauf. Für beide Spiele stehen die Gegner noch nicht fest. Das erste Testspiel bestreitet der SVS am 8. August um 11 Uhr beim VfB Stuttgart. Der Kontakt in die Landeshauptstadt scheint wohl ganz gut zu funktionieren.