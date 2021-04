Der Muskel machte zu. Doch Sandhausen gab Entwarnung: Auch Gerrit Nauber steht am Dienstag in Kiel wieder zur Verfügung. Foto: imago

Von Claus Weber

Fürth/Sandhausen. Stefanos Kapino schlug entsetzt die Hände vors Gesicht. Der Torwart des SV Sandhausen war untröstlich. Bei der 2:3-Niederlage in Fürth hatte der Schlussmann am Mittwochabend einen haltbaren Schuss durchgelassen. Die Szene hatte Symbolcharakter. Die Kurpfälzer konnten ihr Pech nicht fassen. Sie hatten dem Tabellenzweiten einen großen Kampf geliefert, hatten sich nach Kapinos Patzer zurückgekämpft, waren selbst in Führung gegangen – um in der Schlussviertelstunde doch noch zu verlieren.

"Kein Vorwurf an ’Kappi’", sagte Gerhard Kleppinger, "er hat uns mit seinen Paraden in den Partien davor im Spiel gehalten. Das passiert nun mal." Der Coach war zwar enttäuscht vom Ergebnis, aber stolz auf seine Mannschaft. "Wie sie sich zurückgearbeitet hat, ist lobenswert", sagte Kleppo, "mit Einstellung, Leistung und Mentalität können wir zufrieden sein. Die Niederlage tut trotzdem weh."

Nur eine Viertelstunde fehlte dem Tabellen-Fünfzehnten beim Rangzweiten zum vierten Sieg in Folge, der Sandhausen vermutlich schon den entscheidenden Vorteil im Abstiegskampf verschafft hätte. So aber bleibt das Rennen wohl spannend bis zum Schluss. Die Kurpfälzer sind zwar noch mit einem Spiel in Rückstand, haben aber gegenüber Braunschweig und Osnabrück das schwerere Restprogramm, müssen noch nach Kiel, Heidenheim und Bochum, die allesamt um den Aufstieg spielen. Die Verfolger aus Niedersachsen empfangen dagegen noch die Würzburger Kickers, die mit neun Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib haben.

Die Krux: In fremden Stadien hat Sandhausen in dieser Runde – bis auf das 3:2 in Würzburg – noch kein Bein auf den Boden bekommen. Das 2:3 in Fürth stellt für Kleppinger allerdings einen Wendepunkt da. Von anhaltender Auswärtsschwäche könne man nach diesem Spiel nicht reden, meinte der Coach, Spielweise und Engagement hätten gestimmt.

Auch Volker Piegsa sah das so. "Wir haben heute gezeigt, dass wir jedem in der Liga Paroli bieten können", sagte der Geschäftsführer, "Kompliment für eine große Energie- und Kraftleistung, so kurz nach der Quarantäne."

Der Kräfteverschleiß im dritten Spiel binnen sieben Tagen machte sich schon bemerkbar. Und just als Gerrit Nauber an der Seitenlinie behandelt wurde, fiel das Eigentor durch Aleksandr Zhirov – der zweite Nackenschlag an diesem Abend.

Die tröstliche Nachricht: Nauber hat keine Verletzung davongetragen. Der SV Sandhausen teilte am Donnerstag mit, das für das Spiel in Kiel am kommenden Dienstag (18.30 Uhr/Sky) "nach jetzigem Stand alle Spieler zur Verfügung stehen, auf die unsere Trainer auch in der Partie in Fürth setzen konnten".

Nach der Terminhatz hat der Zweitligist nun immerhin sechs Tage Zeit zum Regenerieren und die Enttäuschung zu überwinden. Mikayil Kabaca schaute schon am Mittwochabend optimistisch nach vorne. "Das wirft uns nicht zurück", sagte der Sportliche Leiter, "wir werden die nötigen Punkte noch holen."

Das Restprogramm im Abstiegskampf: Jahn Regensburg (14. Tabellenplatz/35 Punkte): Bochum (A), Sandhausen (A), St. Pauli (H).

Sandhausen (15. Platz/31 Punkte): Kiel (A), Heidenheim (A), Regensburg (H), Bochum (A).

Braunschweig (16. Platz/30 Punkte): Düsseldorf (A), Würzburg (H), Hamburg (A).

Osnabrück (17. Platz/27 Punkte): Würzburg (A), Hamburg (H), Aue (A).

Würzburg (18. Platz/21 Punkte): Osnabrück (H), Braunschweig (A), Paderborn (H).