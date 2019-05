Von Claus Weber

Sandhausen. Ablenkung verboten: Damit sich der SV Sandhausen ganz aufs letzte Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr, Sky) gegen Arminia Bielefeld konzentrieren kann, werden am Hardtwald die Zwischenstände aus den anderen Arenen nicht eingeblendet. Trainer Uwe Koschinat will alle Störgeräusche vermeiden, die seine Mannschaft auf den letzten Metern vom rechten Weg abbringen könnten.

Der führte zuletzt steil nach oben. Seit acht Spielen sind die Kurpfälzer ungeschlagen, kletterten vom letzten auf den 15. Platz. Trotz der Superserie ist der Klassenverbleib aber noch immer nicht sicher. "Das ist ja das Prekäre an unserer Situation", sagt Koschinat: "Auch Ingolstadt hat einen Lauf."

Seit Tomas Oral übernommen hat, eilen die Audi-Städter von Sieg zu Sieg und sind nun der letzte verbliebene Konkurrent, der Sandhausen noch abfangen und in die Relegation schicken könnte. Allerdings haben die Nordbadener fünf Punkte Vorsprung und das um neun Treffer bessere Torverhältnis. Ein Remis gegen Bielefeld könnte also schon genügen.

Von solchen Rechenspielen will Koschinat nichts hören. "Ingolstadt ist in der Lage, noch sechs Punkte zu holen", warnt der Sandhäuser Trainer, "und wenn sie im Heimspiel gegen Darmstadt mehrere Treffer vorlegen, könnte selbst das Torverhältnis nicht reichen."

Koschinat will sich deshalb gar nicht erst auf fremde Hilfe verlassen. "Wir haben es selbst in der Hand", sagt er, "wir wollen am Sonntag unsere Hausaufgaben erledigen - das wäre dann die schönste Form des Klassenerhalts."

Der Trainer ist gut beraten, die Spannung bis zum Ende hoch zu halten. Seit Uwe Neuhaus die Regie auf der Alm führt, ging es für Bielefeld bergauf. Mit 25 Punkten gehört die Arminia zu den besten Mannschaften der Rückrunde. Am vergangenen Sonntag schlug sie im Derby sogar den Tabellenzweiten SC Paderborn 2:0. "Die reiten im Moment auf einer Welle", warnt Koschinat vor einem selbstbewussten Gegner.

Mit Fabian Klos (16 Tore) und Andreas Voglsammer (12) verfügt das Team über ein gut aufeinander eingestimmtes Stürmerduo. "Die beiden haben Sympathie füreinander", hat der SVS-Coach beobachtet, "der eine bereitet vor, der andere schließt ab - und umgekehrt."

Was für Bielefeld das Duo Klos/Voglsammer, sind für Sandhausen Andrew Wooten und Kevin Behrens. Nur ist beim SVS der eine Vollstrecker und der andere Vorbereiter. Wooten hat in jeder der letzten acht Partien getroffen, beim jüngsten 3:2-Erfolg in Heidenheim sogar doppelt. "Er ist in einer körperlich hervorragenden Verfassung, zumal er die ganze Saison verletzungsfrei geblieben ist", sagt Koschinat, "und er ist vollgepumpt mit Selbstvertrauen." Behrens traf bisher nur zweimal. "Ihm fehlt noch das Abschlussglück", so Koschinat, "doch viele Situationen, die zu Toren führten, sind über ihn gelaufen."

Unterstützung erhalten die Stürmer von Philipp Förster, der in Heidenheim gesperrt war und nun für Nejmeddin Daghfous ins Team zurückkehren sollte. Der Regisseur ist mit fünf Toren immerhin Sandhausens drittbester Schütze.

Im Hinspiel brachte Sandhausen eine 1:0-Führung durch Fabian Schleusener nicht über die Zeit. Voglsammer glich kurz vor Ende aus. Diesmal fordert Koschinat Konzentration bis zum Schluss. "Es gibt kein Denken über die 90 Minuten hinaus und wir schauen auch nicht auf die anderen Sportplätze sagt", sagt der Coach. Jede Ablenkung ist verboten.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer - Gislason, Förster, Behrens - Wooten.