Von Wolfgang Brück

Sandhausen. "Aufstieg, Aufstieg, Klassenerhalt." Das sind auf den Punkt gebracht die Saisonziele im Nachwuchsbereich des SV Sandhausen. Gehen die Erwartungen in Erfüllung, dann wird der Zweitligist in der übernächsten Runde mit A-, B- und C-Junioren jeweils in den höchsten deutschen Klassen spielen.

Hans-Jörg Daute, der gemeinsam mit André Philipp Co-Trainer der U 19 ist, glaubt: "Wir sind stärker als in der vergangenen Runde." In der zurückliegenden Spielzeit wurden die Sandhäuser Dritter - mit sieben Punkten Rückstand zum Meister und Aufsteiger Stuttgarter Kickers.

Jetzt hat Daute, der im Emmertsgrund zu Hause ist, einen neuen Chef. Nachfolger von Jens Großmann wurde Frank Schwabe. Der 53 Jahre alte gebürtige Berliner arbeitete bislang als Video-Analyst für Kenan Kocak und bringt Erfahrung aus dem Nachwuchsbereich des SV Waldhof mit.

Der Auftakt ist gelungen. Mit einem 4:2-Erfolg beim Offenburger FV erreichte der SV Sandhausen im DFB-Pokal die zweite Runde. Vor den Augen von Geschäftsführer Otmar Schork und Joachim Stadler, dem Leiter des Nachwuchs-Leistungszentrums erzielten Filimon Gerezgiher, Andreas Schiler, Robin Mörmann und Giulano Cultera die Tore für Sandhausen. In der letzten Runde hatten die Sandhäuser - unter anderem mit einem Sieg in Köln - das Viertelfinale erreicht, wo sie am Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach scheiterten. Auftakt in der Oberliga ist am Sonntag in einer Woche (Beginn: 14 Uhr) beim VfL Nagold.

Einen neuen Chef haben auch die C-Junioren, die schon dort sind, wo die anderen erst noch hinkommen wollen: In der Regionalliga, der höchsten deutschen Klasse. Gabriel Meister kommt aus Hoffenheim, wo er auch ein Jahrzehnt lang verschiedene Nachwuchs-Mannschaften betreute. Zuvor spielte der 37 Jahre alte Lehrer Fußball für die SG Viktoria Mauer und den VfB Epfenbach. Meister, der in Mauer daheim ist, war an der Entwicklung von Profis wie Benedikt Gimber, Philipp Ochs und Nicolai Rapp beteilgt. Am Hardtwald steht ihm als Co-Trainer Emre Büyükakpinar zur Seite, der lange Zeit für den 1. FC Dilsberg spielte, inzwischen aber nach Plankstadt gewechselt ist.

Kurios: Gleich am ersten Spieltag kommt es für den neuen Chef zum Wiedersehen mit dem Ex-Verein. Am Freitag (18.30 Uhr) stehen sich im Derby die TSG Hoffenheim und der SV Sandhausen gegenüber. Eine Veränderung im Trainerstab gibt es auch bei den B-Junioren. Jörg Merz, bisher für die C-Junioren verantwortlich, wird Assistent von Bernd Bechtel. Auch Bernd Bechtels Buben wollen einen neuen Anlauf Richtung Bundesliga unternehmen, nachdem man in der vergangenen Runde dem SSV Ulm den Vortritt lassen musste.

Im ersten Spiel müssen die Sandhäuser am Sonntag (14 Uhr) bei der zweiten Mannschaft der Stuttgarter Kickers antreten. Erster Gast ist am Samstag darauf der Karlsruher SC II. Neben dem KSC spielen aus dem Bereich des badischen Fußballverbandes die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim, der SV Waldhof und der FC-Astoria Walldorf in der Oberliga.