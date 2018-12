Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der Mundwinkel zuckte verdächtig, der Sportchef lachte verlegen. Ein Dementi gab es nicht. Wer Otmar Schork näher kennt, der kann den Reaktionen entnehmen, dass war dran ist an einer möglichen Rückkehr von Julian Schauerte zum SV Sandhausen.

Der Rechtsverteidiger aus dem Sauerland bestritt zwischen 2010 und 2015 in der Dritten und Zweiten Liga 161 Spiele für die Kurpfälzer. Nach vier Jahren und 111 Zweitliga-Einsätzen für Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wechselte er im Sommer zum belgischen Erstligisten KAS Eupen.

Doch dort lief es nur anfangs gut für ihn. Nach einer Niederlagen-Serie verlor er nach vier Spielen seinen Stammplatz. Zeitweise war der 30-jährige Abwehrspieler nicht mal mehr im Kader, laut Liga-Zwei.de zählt Trainer Claude Makélelé nicht mehr auf den Routinier. Der frühere Champions League-Sieger betreut seit November den derzeitigen Rang-Elften der Jupiler League im Nachbarland.

Die Situation ist unbefriedigend für Julian Schauerte. Es heißt, dass er so schnell wie möglich zurück nach Deutschland will. Es soll mehrere Interessenten aus der Zweiten und Dritten Liga geben.

Ist darunter auch der SV Sandhausen? Schork lächelt vielsagend: "Natürlich halten wir Kontakt zu ehemaligen Spielern."

Das Problem: Schauerte hat in Eupen einen Dreijahres-Vertrag bis zum Jahr 2021 unterschrieben. Es überschreitet wohl die Möglichkeiten des SV Sandhausen, ihn aus dem Vertrag zu kaufen. Doch möglicherweise gibt es andere Modelle, zum Beispiel den Spieler auszuleihen.

Mit einiger Wahrscheinlichkeit wird der seit neun Pflichtspielen sieglose Zweitliga-Viertletzte in der Winterpause neue Spieler verpflichten, allein schon um nicht das Gefühl zu haben, man hätte was versäumt. Für Julian Schauerte spricht, dass er die Zweite Liga und den Verein kennt, dass die Fans ihn mögen.

Während der fünf Jahre am Hardtwald war er Leistungsträger, einer der Aufstiegshelden, und wegen seiner freundlichen, lockeren Art Publikums-Liebling. "Ich habe in der Kurpfalz viele Freude gewonnen", sagte er zum Abschied. Als ein Jahr später seine Düsseldorfer am Hardtwald gewannen und Sandhausen dadurch noch mal in leichte Abstiegsnöte brachten, verriet sein Vater der RNZ: "Glauben Sie mir, Julian wird heute Nacht kein Auge zumachen. Denn er hängt noch sehr an Sandhausen."

Bei den Fans ist die Hoffnung auf eine Rückkehr groß. Ligazwerg-Autor Jörg Lawrenz fordert den verlorenen Sohn auf: "Julian, komm’ heim."