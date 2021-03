Sandhausen. (dpa/lsw) Interimstrainer Stefan Kulovits vom SV Sandhausen ist nach seinem positiven Coronavirus-Test zum Wochenauftakt noch im Krankenhaus. "Ihm geht es soweit gut", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca am Montag: "Wenn alles so positiv bleibt, gehen wir davon aus, dass er das Krankenhaus in ein bis zwei Tagen verlassen kann."

Der abstiegsbedrohte Fußball-Zweitligist hatte den positiven Test des 37-Jährigen am Sonntag vor dem 3:0 gegen den VfL Osnabrück bekannt gegeben. "Er hatte leichtes Fieber, das haben die Ärzte aber gut im Griff", sagte Kabaca über den Österreicher.

Der Sandhausener Philipp Klingmann (M) jubelt mit Janik Bachmann und Patrick Schmidt (r) über sein Tor zum 3:0. Foto: dpa

Dem SV Sandhausen droht der Ausfall von Stürmer Patrick Schmidt für den Rest der Saison. Der Angreifer habe sich beim 3:0 gegen den VfL Osnabrück den linken Mittelfuß gebrochen und werde in dieser Woche operiert, teilte der badische Fußball-Zweitligist am Montag mit. Der 27-Jährige zog sich die Verletzung in der Szene zu, die am Sonntag zum dritten Elfmeter für den SVS geführt hatte. Schmidt, der vom 1. FC Heidenheim ausgeliehen wurde, hatte den anschließenden Strafstoß verschossen (90.).

"Es ist davon auszugehen, dass die Saison für ihn gelaufen ist. Gerade in der entscheidenden Phase der Saison und im Abstiegskampf wird er uns fehlen", sagte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Sandhausen belegt den Abstiegsrelegationsrang und tritt am Sonntag beim Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig an.

Update: Montag, 1. März 2021, 16.42 Uhr