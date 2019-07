Von Wolfgang Brück

Kiel. Fußballer sind abergläubisch. Deshalb hatte Wolf Paarmann eine Idee, wie man das 1:1 gegen den SV Sandhausen veredeln könnte. Der Pressechef von Holstein Kiel wertete das Unentschieden als gutes Omen. Vor zwei Jahren war der damalige Aufsteiger mit einem 2:2 gegen die Kurpfälzer gestartet. Es war für die Störche der Beginn eines Höhenflugs, der erst in der Relegation zur Bundesliga vom VfL Wolfsburg gestoppt wurde.

André Schubert, Trainer von Holstein Kiel: "Wir haben sehr, sehr guten Kombinations-Fußball geboten und machen an einem guten Tag auch zwei, drei Tore mehr. Für die Zuschauer war es ein Klasse-Spiel." Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Kiel hatte eine enorme Ballbesitz-Dominanz. Wir mussten froh sein, dass der Ausgleich nicht schon früher fiel. Es war ein Spiel auf hohem Niveau gegen einen außergewöhnlich starken Gegner." Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Ein Spiel mit Licht und Schatten. Mit dem Unentschieden können wir gut leben. Jetzt wollen wir in den beiden aufeinanderfolgenden Heimspielen gegen Osnabrück und Nürnberg fleißig punkten und im Pokal gegen Mönchengladbach vielleicht für eine Überraschung sorgen." Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Den Zähler haben wir uns verdient, auch wenn in der einen oder anderen Hinsicht noch Luft nach oben ist. Man muss sehen, dass wir insgesamt sieben Neuzugänge auf dem Platz hatten. Jetzt freuen wir uns auf die Heimspiele gegen Osnabrück, Mönchengladbach und Nürnberg." Philipp Förster: "Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ordentlich gespielt, insgesamt aber zu viel zugelassen. Ich bin froh, dass ich mit meiner Vertrags-Verlängerung Klarheit habe. Ich werde alles für Sandhausen geben." Mario Engels: "Ich fühle mich schon sehr zuhause. Erik Zenga beispielsweise kenne ich seit zehn Jahren. Wir haben zusammen in der Mittelrhein-Auswahl gespielt, sind Freunde geworden und waren schon mehrmals zusammen in Urlaub." Martin Fraisl: "Ein Punkt ist ein Punkt. Ich denke, ich kann mit meiner Premiere zufrieden sein. Die Pfiffe der Zuschauer, die mit Zeitspiel unterstellt haben, obwohl ein Nerv eingeklemmt war, stacheln mich eher an. Da bin ich ein Typ wie Oli Kahn."

Auch beim SV Sandhausen mochte man nicht klagen. Freilich aus handfesteren Gründen. Zwar erzielte Kevin Behrens bereits in der vierten Minute das früheste Tor in der Zweitliga-Geschichte der Kurpfälzer, doch danach gaben die Hausherren den Ton an. Der Ausgleich durch Emmanuel Iyoha (52.) war der eher bescheidene Lohn der Bemühungen. Mit dem Unentschieden war Sandhausen gut bedient. Uwe Koschinat wollte nichts schön reden. "Die Überlegenheit der Kieler war zeitweise brutal", stellte der Trainer fest, "sie haben uns von einer Verlegenheit in die andere gestürzt."

Zweimal rettete der Pfosten

Bei Kopfbällen von Janni Serra (8.) und Jonas Meffert in der Nachspielzeit bewahrte der Pfosten vor einer Auftakt-Niederlage wie vor einem Jahr in Fürth. Mit der letzten Aktion lenkte der neue Torwart Martin Fraisl einen Freistoß des ehemaligen Sandhäusers Alexander Mühling bravourös über die Querstange. Es kostete Nerven. Koschinat war hinterher erleichtert: "Die Kieler waren dem Siegtreffer nahe."

Gleichwohl, ein schlechtes Gewissen mussten die Kurpfälzer bei der langen Heimreise nicht haben. Zu dem außergewöhnlich guten Fußballspiel mit zahlreichen Torszenen auf beiden Seiten, das auch 3:3 oder 5:5 hätte ausgehen können, leistete der SV Sandhausen einen bemerkenswerten Beitrag. Was schon die Testspiele verhießen, bestätigte die Punktspiel-Premiere. Statt ängstlich und auf Sicherheit bedacht, spielte Sandhausen mutig und schwungvoll nach vorne. Statt der Alleinunterhalter und häufig auf sich allein gestellten Andrew Wooten und Fabian Schleusener gibt jetzt eine Vierer-Combo den Takt vor. Mario Engels, Kevin Behrens, Philipp Förster und Rurik Gislason kreierten mal links, mal rechts, mal hängend, mal in der Sturmspitze so viele Chancen, wie man sie lange nicht mehr in einem Auswärtsspiel gesehen hat.

Jonas Meffert (l.) bejubelte den verdienten Ausgleich. Foto: dpa

Behrens demonstrierte gestiegenes Selbstbewusstsein mit einem Seitfallzieher. Der Bremer, der mit dem letzten Tor der letzten Runde den Klassenerhalt klar gemacht hatte, trug sich jetzt auch als erster Schütze in der neuen Runde ein. Die Hereingabe kam von Mario Engels, einem dribbelstarken, schnellen Linksaußen, der nach 19 Saisontoren beim holländischen Zweitligisten Roda Kerkrade auch einige Angebote aus der Eredivisie hatte, aber die Rückkehr nach Deutschland vorzog - nicht zuletzt wegen des Sportlichen Leiters Mikayil Kabaca, einem Gefährten aus der gemeinsamen Zeit beim FSV Frankfurt, und des Trainers. Uwe Koschinat sei ein großer Motivator, sagt der Kölner über den Wahl-Kölner.

Schwer gefallen waren dem 47-jährigen Fußballlehrer vor dem Spiel in Kiel zwei Entscheidungen. Dabei rechtfertigte Gerrit Nauber das Vertrauen des Trainers. Wie der nicht minder malochende Alexander Zhirov verrichtete der Neue aus Duisburg ganze Arbeit. Die beiden Abräumer in der Innenverteidigung waren die Besten. Das sagt einiges über das Spiel. Dagegen dürfte bei der Besetzung der Doppel-Sechs, über die Koschinat ebenfalls gegrübelt hatte, noch nicht das letzte Wort gesprochen sein. Ivan Paurevic und Erik Zenga waren dem Kieler Kombinationswirbel nicht immer gewachsen. Sorgen muss man sich nicht machen - bei einem Denis Linsmayer in der Hinterhand. Der Ex-Kapitän, über Jahre Kopf der Mannschaft, saß wie schon beim Saison-Ausklang in Regensburg nur auf der Bank.

Dort wäre es beinahe zu einer Welt-Premiere gekommen. Weil Koschinat mit einer Entscheidung nicht einverstanden war, wies ihn Schiedsrichter Tobias Stieler auf die Konsequenzen hin: "Wollen Sie als erster Trainer, der eine gelbe Karte bekommt, in die Geschichte des deutschen Fußballs eingehen?" Ab dieser Saison werden Vergehen der Trainer wie die von Spielern bestraft. Koschinat verzichtete auf den historischen Eintrag und machte stattdessen dem Unparteiischen ein Kompliment: "Das war eine geniale Auftritt."

Kiel: Reimann - Todorovic, Schmidt, Wahl, van den Bergh - Meffert - Mühling, Porath (46. Ignjovski) - Lee - Iyoha (89. Baku), Serra (78. Lauberbach).

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Paurevic, Zenga (75. Frey) - Behrens (64. Scheu), Förster, Engels (87. Pena Zauner) - Gislason.

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg); Zuschauer: 10.103 ; Tore: 0:1 Behrens (4.), 1:1 Iyoha (52.)