Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Dieter Herzog ist optimistisch. "32 Punkte reichen in dieser Saison, um nicht abzusteigen", glaubt der 65-jährige Inhaber eines Sanitär-Fachbetriebs, der seit Jahrzehnten am SV Sandhausen hängt. 32 Punkte! Es würde bedeuten, dass Herzogs Herzensverein aus den letzten acht Spielen nur noch neun Punkte benötigt.

Verlassen sollte man sich darauf nicht. 32 Punkte wären Minus-Rekord, seit vor zehn Jahren die Abstiegs-Regelung geändert wurde. Zwei müssen direkt runter, der Drittletzte geht in die Relegation gegen den Dritten der Dritten Liga. In der Saison 2010/11 benötigte der Karlsruher SC 33 Zähler, um drin zu bleiben. Das andere Extrem: Trotz 40 Punkte musste der FC Erzgebirge Aue vor einem Jahr in die Relegation. Die Sachsen setzten sich dabei gegen den KSC durch.

Hintergrund Liga-Restprogramm 15. SV Sandhausen (23 Punkte/-9 Tore): Ingolstadt (A), Paderborn (H), Dresden (H), Duisburg (A), Kiel (H), Heidenheim (A), Bielefeld (H), Regensburg (A). 16. 1. FC Magdeburg (23 Punkte/-13 Tore): Heidenheim (H), Hamburger SV (A), Darmstadt (H), Regensburg (A), Fürth (H), Bochum (A), Berlin (A), Köln (H). 17. MSV Duisburg (21 Punkte/-18 [+] Lesen Sie mehr Liga-Restprogramm 15. SV Sandhausen (23 Punkte/-9 Tore): Ingolstadt (A), Paderborn (H), Dresden (H), Duisburg (A), Kiel (H), Heidenheim (A), Bielefeld (H), Regensburg (A). 16. 1. FC Magdeburg (23 Punkte/-13 Tore): Heidenheim (H), Hamburger SV (A), Darmstadt (H), Regensburg (A), Fürth (H), Bochum (A), Berlin (A), Köln (H). 17. MSV Duisburg (21 Punkte/-18 Tore): St. Pauli (A), Ingolstadt (H), Köln (H), Paderborn (A), Sandhausen (H), Bielefeld (H), Kiel (A), Heidenheim (H) Hamburger SV (A). 18. FC Ingolstadt (19 Punkte/-20 Tore): Sandhausen (H), Duisburg (A), Kiel (H), Bielefeld (A), Dresden (H), Hamburger SV (A), Darmstadt (H), Heidenheim (A).

[-] Weniger anzeigen

40 Punkte - und davon ist Sandhausen 17 Zähler entfernt - ist die magische Zahl, die Trainer rauf und runter beten, wenn es darum geht, den Klassenerhalt als Saisonziel zu verkünden. Dabei zeigt die Vergangenheit, dass die 40 Punkte - Ausnahme die vergangene Runde - in der Regel zu hoch gegriffen sind. In den allermeisten Jahren war man mit 37 Punkten auf der sicheren Seite. Wenn auch häufig knapp und nach einem Zitter-Finale. Denn die Mannschaften auf dem Relegationsrang wiesen im Schnitt zwischen 34 und 36 Zählern auf.

Die 23 Punkte des SV Sandhausen nach 26 Spieltagen lassen noch alle Möglichkeiten offen - nicht zuletzt auch dank der besonderen Konstellation am Tabellenende. Ein "Stillleben" hat der ehemalige Nationalspieler Thomas Berthold den historisch schwachen Abstiegskampf in der Bundesliga genannt. Ein schöner Begriff, der auch für die Zweite Liga gilt. Uwe Koschinat sprach von einem "Schneckenrennen". Auch der Trainer des SV Sandhausen hat Recht. Ingolstadt, Duisburg, Magdeburg und Sandhausen - die Punkte und Tore entnehmen Sie bitte dem angefügten Restprogramm - kommen nicht vom Fleck. Sehr wahrscheinlich wird sich zwischen diesen vier Mannschaften entscheiden, wer direkt absteigt, wer in die Relegation muss und wer den Kopf aus der Schlinge ziehen kann. Dresden hat fünf Punkte mehr und zudem noch ein Nachholspiel gegen Fürth.

Der Trend spricht für den SV Sandhausen. Die Kurpfälzer haben ihre letzten beiden Spiele gewonnen und haben dabei zu den Tugenden zurück gefunden, die sie über Jahre stark und für die Gegner unangenehm machten: Kampfkraft, Robustheit, Siegeswillen.

Tugenden, die unter dem lobenswerten Vorsatz, spielerisch zuzulegen, gelitten haben. Mit der Verpflichtung von Dennis Diekmeier in der Winterpause hat Uwe Koschinat ein Zeichen gesetzt. Der Trainer will zurück zum körperbetonten, schnörkellosen Spiel.

Er glaubt, dass sich Kampf und Kunst nicht zwangsläufig ausschließen. Beim 4:0 gegen St. Pauli kamen die Profis den Vorstellungen ihres Chefs schon sehr nahe, die Zuschauer hatten Spaß. Der neue Sportliche Leiter Mikayil Kabaca nennt die Erfolgsformel, die nicht neu ist, aber immer noch gilt: "Über den Kampf zum Spiel finden."

Vielleicht hat man am Hardtwald noch einen Trumpf im Ärmel vor dem Endspurt. Nejmeddin Daghfous trainiert seit drei Wochen wieder mit der Mannschaft. Sein Comeback ist schon für das Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt eine Option. "Nedsch hat die fußballerische Fähigkeiten, ein Spiel zu entscheiden", schätzt Koschinat den 32-jährigen Deutsch-Tunesier, der im August seinen zweiten Kreuzbandriss erlitten hatte.

Man muss kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass die beiden kommenden Auswärtsspiele in Ingolstadt und in Duisburg von vorentscheidender Bedeutung sind. Es sind Sechs-Punkte-Spiele. Uwe Koschinat ist überzeugt: "Die Entscheidung wird erst am letzten Spieltag fallen." Der Abstiegskampf in der Zweiten Liga ist nichts für schwache Nerven.