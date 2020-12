Von Claus Weber

Sandhausen. Wie wichtig für den SV Sandhausen der 3:2-Sieg bei den Würzburger Kickers war, zeigt nicht nur ein Blick auf die Tabelle, sondern auch auf den Spielplan der 2. Fußball-Bundesliga. Die Kurpfälzer erwartet bis Weihnachten ein Hammerprogramm. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) kommt der Tabellenzweite SpVgg Greuther Fürth, am Dienstag geht’s zum Top-Favoriten Hamburger SV und sonntags drauf gastiert Spitzenreiter Holstein Kiel am Hardtwald. Und den Abschluss eines ganz und gar ungewöhnlichen Sportjahres bildet das Pokalspiel am Tag vor Heilig Abend beim Bundesligisten VfL Wolfsburg. Vier Partien in 13 Tagen. Mehr geht nicht.

Gut, dass die schwarze Serie von sechs Sieglos-Spielen ein Ende nahm. "Ob auf der Busfahrt nach Hause oder während der Trainingswoche – alle sind wieder lockerer drauf", hat Michael Schiele festgestellt, "dieser Sieg hat der Mannschaft gutgetan." Auch dem neuen Trainer fiel ein Stein vom Herzen, nachdem sein Debüt eine Woche zuvor mit dem 1:4 gegen Aue schiefgelaufen war.

Der Erfolg beim Schlusslicht ließ die Sandhäuser durchatmen. Das 3:2 macht Hoffnung, war verdient, hätte höher ausfallen können. Der SVS erspielte sich eine Vielzahl von Chancen und leistete sich in der Defensive nur wenige Fehler – zwei davon wurden allerdings eiskalt ausgenutzt.

Gegen Fürth dürfen sich die Kurpfälzer diese Schnitzer nicht erlauben. Die Franken führen die Auswärtstabelle an, haben in der Fremde noch kein Spiel verloren. Und: Zusammen mit dem Hamburger SV haben sie auch schon die meisten Treffer (19) erzielt.

🗣️ Michael #Schiele: "Für uns wird es darum gehen, ähnlich wie schon in Würzburg mit einer hohen Kompaktheit aufzutreten und die Zweikämpfe zu suchen."



Der Vorbericht zum Heimspiel gegen @kleeblattfuerth 📝

___________#SVSSGF #SVS1916 #WirEchtAndershttps://t.co/jFtYgT6SQQ — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) December 9, 2020

"Das ist eine Top-Mannschaft", warnt Schiele. Sie ist eingespielt, kreiert viele Chancen, hat mit Mittelfeldmann Paul Seguin und dem schwedischen Stürmer Branimir Hrgota zwei erfolgreiche Torjäger (beide fünf Treffer) und mit Schlussmann Sascha Burchert und Abwehrchef Mergim Mavraj zwei sehr erfahrene Spieler in einer sonst jungen, hungrigen Mannschaft. "Wir müssen sehr konzentriert verteidigen und dürfen ihnen keine Räume geben", sagt Schiele und gibt zu: "Wir sind spielerisch noch nicht so weit, wir müssen sie beschäftigen und in Zweikämpfe verstricken."

Ausgerechnet gegen die treffsicheren Franken muss Schiele wohl auf zwei seiner besten Verteidiger verzichten. Aleksandr Zhirov hat sich in Würzburg das Knie überstreckt und Tim Kister nach seiner Meniskus-OP noch Trainingsrückstand. Für beide wird es wohl bis Freitag nicht reichen. Schiele hofft, dass sie in den letzten Spielen des Jahres zurückkehren. Auch Besar Halimi fällt wegen einer Covid 19-Erkrankung aus. Der Kosovare hat zum Glück nur leichte Symptome.

Dennoch will Sandhausen punkten und sich "peu à peu unten rauskämpfen" (so Schiele). Immerhin: Während der SVS zuletzt ein Erfolgserlebnis hatte, kassierte Fürth nach fünf Siegen in Folge eine 0:1-Heimpleite gegen Heidenheim.

Schiele hat genau hingeschaut. Fürth hat er nie aus den Augen verloren. Von Juli 2015 bis November 2016 war er am Ronhof Co-Trainer. Er trifft also zum zweiten Mal in Folge auf eine seiner Ex-Mannschaften. Das jüngste Wiedersehen in Würzburg war erfolgreich.

Auch für Daniel Keita-Ruel ist die Partie etwas Besonderes. 55 Partien bestritt der 31-Jährige in den vergangenen beiden Spielzeiten für die Franken, erzielte dabei 18 Tore. Rechtzeitig vor dem Wiedersehen hat er seine Flaute mit dem Doppelpack in Würzburg beendet und ist mit nun fünf Treffern bester Sandhäuser Schütze. Nicht nur deshalb ist er am Freitag gesetzt. "Klar, ein Stürmer wird an seinen Toren gemessen", sagte Schiele, "aber er hat auch zuvor schon viel für das Team gearbeitet. Ich bin sehr optimistisch, dass es bei ihm gut weitergehen wird."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Nauber, Röseler, Paurevic – Diekmeier, Nartey, Taffertshofer, Scheu – Biada – Behrens, Keita-Ruel.