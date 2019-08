Von Claus Weber

Sandhausen. Die gute, alte Torwand hat Uwe Koschinat in dieser Woche nicht aus der Gerätekammer hervorgekramt. Der Trainer des SV Sandhausen hat auch keine Pappkameraden in den Kasten gestellt, um Torschüsse üben zu lassen. Maßnahmen, die naheliegend scheinen nach den jüngsten 0:1-Niederlagen in der Liga gegen Osnabrück und im Pokal gegen Mönchengladbach. Denn gegen beide Teams erspielte sich der Zweitligist eine Fülle von Chancen - und nutzte doch keine einzige davon.

Er lasse die Abschlüsse in jedes Stürmertraining einfließen, erklärte Koschinat. Damit sei er im letzten Jahr gut gefahren. Das habe ihm damals auch Andrew Wooten bestätigt. Mit 17 Treffern war der Deutsch-Amerikaner bester Sandhäuser Schütze, ehe er nach Philadelphia in die MLS wechselte.

Allerdings, erinnerte Koschinat, hat Wooten bis zum siebten Spieltag gebraucht, ehe er zum ersten Mal ins Schwarze traf. Deshalb warb der Trainer um Geduld, ebenso wie Philipp Förster, gewissermaßen der verlängerte Arm Koschinats auf dem Feld. "Wir müssen weiter so Fußball spielen", sagte der Spielmacher, "und weiter unsere Möglichkeiten herausspielen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder treffen."

Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg hat der Trainer im Sturm allerdings auch neue Optionen. Rückkehrer Aziz Bouhaddouz und Philipp Biada, zwei gelernte Mittelstürmer, die große Teile der Vorbereitung verletzt fehlten, haben wieder mit der Mannschaft trainiert. "Sie stehen für Kurzeinsätze zur Verfügung", sagte Koschinat, "und es kann Situationen im Spiel geben, wo sie uns helfen können."

Das sind nicht die einzigen guten Nachrichten. Philipp Türpitz, der ebenfalls lange ausfiel, hatte gegen Gladbach einen Kurzeinsatz. Vom flexiblen Offensivspieler aus Magdeburg erhofft sich Koschinat viel. "Er war ein belebendes Element nach seiner Einwechslung und holt die Rückstände nach seiner Verletzung immer mehr auf", sagte der Coach.

Und: Der defensive Mittelfeldmann Emanuel Taffertshofer hat zuletzt in der U 23 durchgespielt und steht ebenfalls zur Verfügung. Allerdings hat "Taffi" auf der "Sechs" große Konkurrenz. Erik Zenga scheint gesetzt und gegen Gladbach hat Ex-Kapitän Denis Linsmayer - nachdem er in den ersten beiden Partien mit der Bank vorlieb nehmen musste - Ivan Paurevic aus dem Team verdrängt. Koschinat hatte den "Kilometerfresser" aus der Pfalz dem Neuzugang aus der ersten russischen Liga vorgezogen. "Er hat seine Aufgabe hervorragend gelöst", lobte der Coach, "Linsi ist ein Spieler, der auch sehr viel unauffällige Arbeit erledigt, zum Beispiel, indem er Passwege zustellt, die so gar nicht erst entstehen."

Ist er auch der Richtige für das Spiel gegen Nürnberg? Koschinat hat sich noch nicht festgelegt, sprach von einem "Luxusproblem". Er akzeptiere die Entscheidung des Trainers, erklärte Linsmayer, machte aber auch Werbung in eigener Sache: "Ich habe die passende Antwort am Freitag und in der Trainingswoche gegeben."

Als die RNZ Uwe Koschinat vor vier Wochen die Frage nach den Aufstiegsfavoriten stellte, nannte er den 1. FC Nürnberg an dritter Stelle. An dieser Einschätzung hat sich nichts geändert, auch wenn die Franken ein 0:4 gegen den HSV kassierten. Dafür hätten sie in Dresden und im Pokal in Ingolstadt auswärts zu Null gespielt, erinnerte der Coach.

Einen dritten Auswärtssieg des Clubs müsse der SVS unbedingt verhindern. Gut spielen und erneut verlieren - das könne zu einer gefährlichen Situation führen, warnte Koschinat: "Es liegt auf der Hand, wir brauchen dringend Punkte." Denis Linsmayer weiß auch wie: "Es wird Zeit, dass wir Tore schießen", sagte er, "dann kommen die Ergebnisse von allein."

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Zenga, Linsmayer - Gislason, Förster, Engels - Behrens.