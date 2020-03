Sandhausen. (dpa-lsw) Spielen oder nicht spielen? Beim Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen herrschte am Donnerstagnachmittag Ungewissheit, ob die Partie am Samstag (13 Uhr) beim FC Erzgebirge Aue stattfinden wird. "Stand jetzt ist, dass wir dort voraussichtlich ohne Zuschauer spielen werden", erklärte Pressesprecher Markus Beer gegen 13.30 Uhr.

Der Verein aus dem Erzgebirge hatte am Morgen auf seiner Homepage eine Pressemitteilung veröffentlicht, wonach der Klub für eine Absage plädiert. Der Tabellenachte war kurz zuvor vom Gesundheitsamt darüber informiert worden, dass im Sachsenderby in Dresden am Sonntag zwei mit dem Coronavirus infizierte Auer Fans im Stadion waren, die sich in verschiedenen Bereichen des Rudolf-Harbig-Stadion aufgehalten hatten.

"Wir wissen derzeit nicht, ob und mit wem die betreffenden Personen noch Kontakt hatten", wird FCE-Geschäftsführer Michael Voigt in der Pressemitteilung zitiert. Vor diesem Hintergrund könne der Verein keine Verantwortung für Zuschauer, Gäste, Mitarbeiter und Mannschaft übernehmen, hieß es weiter. Aus der Empfehlung des Gesundheitsamtes schloss Voigt dass "eine Austragung des Spiels gegen Sandhausen aus unserer Sicht unverantwortlich ist".

Uwe Koschinat wollte sich generell nicht zur Corona-Problematik äußern. Er sei ein politisch und gesellschaftlich sehr interessierter Mensch, sagte der Sandhäuser Trainer, ihm fehlten dazu aber die tiefer gehenden Einblicke und er fände es falsch, dass sich jeder zu diesem Thema äußern sollte.

Falls der Tabellen-13. aus der Kurpfalz doch bei den Sachsen antreten sollte – eine Entscheidung wird am Nachmittag erwartet - muss er auf Kevin Behrens verzichten. Der mit elf Treffern beste Sandhäuser Schütze fällt wegen einer Gelb-Sperre aus. Ersetzt werden könnte er durch den isländischen Nationalspieler Rurik Gislason.

Update: Donnerstag, 12. März 2020, 15.41 Uhr

Das Gesundheitsamt des Erzgebirgskreises empfiehlt eine Absage des Heimspiels des FC Erzgebirge Aue in der 2. Fußball-Bundesliga gegen den SV Sandhausen am Samstag (13 Uhr/Sky). Wie der Verein aus Aue am Donnerstag mitteilte, ist der Grund für die Maßnahme, dass sich zwei mit dem Coronavirus infizierte Fans am vergangenen Wochenende beim Spiel gegen Dynamo Dresden im Stadion befunden haben.

Eine der Personen hielt sich demnach im Auer Fanbereich auf, die andere in verschiedenen Zuschauerbereichen. "Zudem waren die betreffenden Personen zusammen mit weiteren Fans zu dem Spiel angereist", hieß es in der Mitteilung.

FC Erzgebirge Aue für Absage des Spiels gegen den @SV_Sandhausen 👉 https://t.co/11k2u5pDzU — FC Erzgebirge Aue (@FCErzgebirgeAue) March 12, 2020

"Wir wissen derzeit nicht, ob und mit wem die betreffenden Personen noch Kontakt hatten. Vor dem Hintergrund dieser neuen Sachlage können wir als Verein keinerlei Verantwortung für die Zuschauer, unsere Gäste, unsere Mitarbeiter samt unserer gesamten Mannschaft übernehmen", sagte Aues Geschäftsführer Michael Voigt: "Der Empfehlung des Gesundheitsamtes folgend, ist eine Austragung des Spiels gegen Sandhausen aus unserer Sicht unverantwortlich."