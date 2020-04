Sandhausen. (dpa-lsw) Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat die Verträge mit seinem Führungsduo verlängert. Geschäftsführer Volker Piegsa und der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca erhielten jeweils neue Arbeitspapiere, wie der Club am Montag mitteilte. Über die Vertragslaufzeit wurde Stillschweigen vereinbart.

"Nicht zuletzt auch die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, vor allem mit (Präsident) Jürgen Machmeier und Mikayil Kabaca auf der Führungsebene, haben mich bewogen mich langfristig an den SVS zu binden", sagte Piegsa laut Vereinsmitteilung.

