Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Der SV Sandhausen ist die Mannschaft der Stunde in der 2. Bundesliga. Dank 13 von möglichen 15 Punkten in den letzten fünf Spielen hat sich die Ausgangsposition im Abstiegskampf vor dem Spiel am Samstag (13 Uhr/Sky) beim MSV Duisburg entscheidend verbessert.

Doch: Von nichts kommt nichts. So ganz nebenbei gibt der Trainer Einblick in seine Arbeit. Beispiel Nummer eins: Vor dem Comeback von Nejmeddin Daghfous legte Uwe Koschinat eine Nachtschicht ein, studierte Video-Sequenzen, um dem Routinier die Rückkehr zu erleichtern. Daghfous erzielte beim 3:1 gegen Dresden ein Tor selbst und bereitete ein weiteres vor.Heute steht er in der Startformation.

Beispiel Nummer zwei: Jetzt setzte sich der Trainer erneut an den PC. Diesmal mit einem Stick, auf dem Spiele der A-Junioren gespeichert waren. Er wollte Nico Najda, Yves Borie, Andreas Schiler und Marc-Louis Lehr kennen lernen, die Anfang der Woche mit den Profis trainieren durften. "Es hat Spaß gemacht", sagt Koschinat. Spaß hatte auch Josef Kabaca. Der Sohn des neuen Sportlichen Leiters, der am Mittwoch zwölf wird und beim SV Niederweisel Fußball spielt, durfte dem Papa am Arbeitsplatz über die Schultern schauen.

Am Hardtwald ist ein neuer Geist eingekehrt. Das liegt nicht zuletzt auch an Volker Piegsa, der jetzt alleiniger Geschäftsführer ist. Piegsa und Koschinat verstehen sich als Kommunikatoren. Sie reden viel mit ihren Mitarbeitern, vermitteln Wertschätzung, ermuntern zur selbstständigen Arbeit.

Grenzenlos ist die Freiheit nicht. Anfang der Woche fielen Koschinat "ein, zwei Nachlässigkeiten" auf, die er sofort ansprach. Der 47-jährige Fußballlehrer weiß: Schmal ist der Grat zwischen Selbstbewusstsein und Selbstzufriedenheit.

Einen Riegel schob der Chef auch vor, als ihm die Fragen der Medienvertreter nach der Planung für die kommende Runde zu direkt wurden. Kein Kommentar gab es zum Gerücht, dass Marco Meyerhöfer vor einem Wechsel vom Waldhof nach Sandhausen stehen würde. Der 23-jährige Rechtsverteidiger gilt als offensivstark und würde damit in Koschinats Anforderungs-Profil passen.

Freilich, ehe nicht klar ist, in welcher Liga Sandhausen nächste Saison spielt, bleibt vieles Spekulation. Möglicherweise müssen alle drei Torwart-Positionen neu besetzt werden. Und: Die Verträge der beiden besten Torschützen Andrew Wooten und Fabian Schleusener laufen aus. Es dürfte nicht einfach werden, sie davon zu überzeugen, in Sandhausen zu bleiben

Ein Sieg in Duisburg würde die Planungs-Sicherheit erhöhen. Weil das Wort Endspiel die Situation für die Gastgeber nur unzureichend beschreibt, erfand deren Trainer Torsten Lieberknecht einen neuen Begriff: "Endiges Endspiel." Nur im Fall von drei Punkten bleiben die Zebras am Leben. Koschinat weiß: "In Duisburg sind die Messer gewetzt."

Rückendeckung sollen rund 450 Fans aus der Kurpfalz geben, die in sieben Bussen anreisen. Verein und Profis zahlen wie schon beim Spiel in Ingolstadt Fahrt und Eintritt. Trotz des personellen Notstands (die RNZ berichtete) ist der Trainer nur zu einer Umstellung gezwungen. Für Markus Karl, der auf seine Kreuzband-Operation warten muss, bis das Knie abgeschwollen ist, rückt Erik Zenga ins Team.

Fehlen wird weiterhin Rurik Gislason, dessen Wadenverletzung aber abklingt, so dass Einsätze in den letzten vier Spielen gegen Kiel, in Heidenheim, Bielefeld und in Regensburg wahrscheinlich sind.