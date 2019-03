Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Als Wahl-Kölner mag Uwe Koschinat Karneval. Doch in diesem Jahr muss das närrische Treiben hinten anstehen. Der Abstiegskampf beansprucht die Konzentration des Sandhäuser Trainers. Deshalb stellt sich auch nicht die Frage nach einer Verkleidung.

Passend zum Gegner ist dagegen der Kapitän ausgestattet. Gegen den FC Erzgebirge Aue, wegen der lila Farbe "Die Veilchen" genannt, tritt Denis Linsmayer am Samstag (13 Uhr/direkt in Sky) mit einem blauen Auge an.

Zugezogen hat sich der Mittelfeldspieler den Bluterguss am letzten Samstag bei der 1:3-Niederlage in Köln. Auch Tim Kister und Markus Karl kamen nicht heil aus dem Rheinenergie-Stadion. Kister, der vier Monate nach seinem Fußbruch ein Comeback feierte, erlitt einen Bänderriss im Knöchel.

Wegen der fünften gelben Karte darf der Abwehrchef gegen Aue ohnehin nicht spielen, am Sonntag in einer Woche beim 1. FC Magdeburg, einem unmittelbaren Konkurrenten im Abstiegskampf, will er aber wieder dabei sein. Karl musste wegen einer stark blutenden Kopfplatzwunde ausgewechselt werden, hinterher brummte ihm der Schädel. Doch er will morgen unbedingt ran.

Betont zuversichtlich war am Donnerstagnachmittag die Stimmung am Hardtwald. Er würde sich nicht mit "negativen Szenarien" befassen, erklärte Uwe Koschinat. "Die Mannschaft ist intakt. Sie hat gegen Bochum, Darmstadt und auch in Köln bewiesen, dass sie mit Druck umgehen kann", stellt der 47-jährige Fußballlehrer fest.

Aber natürlich können alle die Tabelle lesen. Fünf Punkte trennen den SV Sandhausen vom rettenden Ufer, zwei Zähler sind es zum FC Ingolstadt auf dem Relegationsrang. Läuft es dumm an diesem Wochenende, kann vielleicht schon eine Vorentscheidung fallen.

Kein Wunder, dass sich die Fans Sorgen machen. Ein Abstieg würde einen Einschnitt bedeuten. Manche fürchten - wahrscheinlich zu Recht - dass die Zweitliga-Geschichte des Dorfvereins für lange Zeit, wenn nicht für immer, beendet wäre.

In der Dritten Liga gibt es neun Millionen weniger Fernsehgeld, die ohnehin überschaubaren Zuschauer-Zahlen würden wohl sinken. Sandhausen stünde - mit ungewissem Ausgang - vor einem Neuaufbau. "Bis auf wenige Ausnahmen haben die Verträge in der Dritten Liga keine Gültigkeit", musste Otmar Schork am Donnerstag zugeben.

Welche Spieler weiterhin gebunden wären, wollte oder konnte der Sportchef nicht sagen. Auch der Trainer mochte vor dem "besonderen Spiel" (Pressechef Markus Beer) über Aufstellung und Ausrichtung nicht sprechen.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der nach einer Grippe genesene Fabian Schleusener in die Startelf zurückkehren, um die offensive Schlagkraft zu erhöhen. Nur Duisburg und Ingolstadt haben weniger Tore erzielt, der FC Erzgebirge reist mit einer der besseren Abwehrreihen der Liga an.

Noch sind in elf Spielen 33 Punkte zu vergeben. Heimsiege sind Pflicht für Sandhausen in den restlichen sechs Spielen am Hardtwald gegen Aue, St. Pauli, Paderborn, Dresden, Kiel und Bielefeld Damit käme man auf 35 Punkte. Das würde vermutlich reichen in dieser Saison.

Doch die Rechnung hat viele Unbekannte. Sicher ist nur: Der März wird zum Monat der Wahrheit. Nach den Spielen gegen Aue, in Magdeburg, gegen St. Pauli und in Ingolstadt wird man klarer sehen, wohin die Reise führt.

SV Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Karl, Knipping, Paqarada - Linsmayer, Zenga - Gislason, Förster, Schleusener - Wooten.