Von Claus Weber

Braunschweig. Ist das bitter! Ein Freistoß-Tor in der Nachspielzeit bescherte dem SV Sandhausen im Schicksalsspiel bei Eintracht Braunschweig eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Felix Kroos, der jüngere Bruder von Nationalspieler Toni Kroos, zirkelte den Ball in der 91. Minute über die Mauer hinweg ins Dreieck. Stefanos Kapino blieb wie angewurzelt stehen, er hätte ohnehin nichts ausrichten können. Ein Traumtor – das den SV Sandhausen mitten ins Herz traf. Denn damit wird die Lage im Abstiegskampf immer bedrohlicher. "Es sind immer noch zehn Spiele, jetzt müssen wir wieder aufstehen und dran glauben", sagte zwar Jürgen Machmeier. Doch die Worte des Präsidenten klangen nach Durchhalteparolen.

Auch Dennis Diekmeier war bedient. "Alle Spieler sind niedergeschlagen", sagte der Kapitän, "momentan fällt es schwer, etwas Positives zu sehen. In der 90. Minute so ein Schlag in den Nacken – das ist brutal."

Durch die Niederlage fielen die Sandhäuser wieder auf den vorletzten Platz zurück. Der Abstand auf den Relegationsrang beträgt einen Zähler, zum rettenden Ufer sind es drei Punkte. Damit ist noch keine Vorentscheidung gefallen. Aber: Die Nordbadener haben ein schweres Restprogramm, treffen fast nur noch auf Gegner aus der vorderen Tabellenhälfte. Ein weiteres Handicap: Im nächsten Heimspiel am Samstag gegen Düsseldorf müssen sie auf vier Stammkräfte – darunter drei Abwehrspieler – verzichten. Diego Contento, Tim Kister und Dennis Linsmayer sahen schon ihre fünfte Gelbe Karte und müssen ein Spiel pausieren. Aleksandr Zhirov droht wegen einer Roten Karten (Nachtreten in der 95. Minute!) sogar eine längere Sperre.

Die Pleite ist umso ärgerlicher, da das Ergebnis auch andersrum hätte ausgehen können. In der 79. Minute bot sich Sandhausen eine gute Konterchance, doch Philipp Klingmann traf nach einem Doppelpass mit Kevin Behrens den Ball nicht richtig. Zehn Minuten später lag die Kugel im Netz, doch Behrens stand zuvor im Abseits. Es waren nicht die einzigen Möglichkeiten für Sandhausen, das Kellerduell zu entscheiden. Zweimal stand das Gebälk im Wege: Alexander Esswein (31.) und Kevin Behrens (44.) trafen den Pfosten. Behrens wurde dabei sogar leicht von Torwart Fejzic touchiert, doch der Elfmeterpfiff blieb aus. "Hätte Kevin das Tor gemacht, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden", ärgerte sich Sportchef Mikayil Kabaca, "das ist so bitter, wenn man unten steht, kriegt man am Ende so einen Freistoß gegen sich."

Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Braunschweiger Sieg nicht völlig unverdient war. Sandhausen investierte weniger als in den beiden jüngsten Spielen, war nicht so aggressiv wie zuletzt, hatte keine gute Pass-Quote, schenkte viele Bälle zu leichtfertig her. Und: Die Niedersachsen hatten durch Fabio Kaufmann (8., 47. und 51.Minute) und Dong-Won Ji (19.) auch ihre Möglichkeiten, schon früher in Führung zu gehen. Zwei gute Chancen machte Stefanos Kapino zunichte, einmal rettete Nils Röseler.

Dass das Siegtor in der Nachspielzeit fiel, machte die Niederlage noch ein bisschen schlimmer – und erinnerte ans Hinspiel. Damals hatten die Niedersachsen in der 92. Minute den 2:2-Ausgleich erzielt. "Wenn du mit einem 0:0 nach Hause gehst, bist du weiter vor denen und hast ein gutes Gefühl", sagte Kapitän Diekmeier, "doch so eine Niederlage, das trifft einen noch härter." Folgen für die noch immer unbeantwortete Trainerfrage soll sie jedoch nicht haben. Man werde mit Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits auch ins Düsseldorf-Spiel gehen, kündigte Sportchef Kabaca an.

Braunschweig: Fejzic - Wiebe, Behrendt (46. Kammerbauer), Diakhite, Klaß (46. Schlüter) - Kroos, Nikolaou - Kaufmann (83. Otto), Ji (86. Schwenk), Bär (90.+3 Kessel) - Proschwitz

Sandhausen: Kapino - Nauber, Kister (35. Röseler), Zhirov - Diekmeier, Bachmann, Contento (67. Klingmann) - Halimi (73. Paurevic), Linsmayer (73. Zenga) - Esswein (67. Keita-Ruel), Behrens

Schiedsrichter: Sather (Grimma)

Tor: 1:0 Kroos (90.+1)

Rote Karte: Zhirov (wegen groben Foulspiels/90.+5)

Update: Sonntag, 7. März 2021, 18.30 Uhr

Rückschlag für Sandhausen – Niederlage und Rote Karte in Braunschweig

Die Mannschaft von Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits rutschte damit auf den vorletzten Liga-Platz ab.

Braunschweig. (dpa) Der SV Sandhausen hat im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga einen schweren Rückschlag hinnehmen müssen. Wegen eines Freistoßtreffers von Felix Kroos in der ersten Minute der Nachspielzeit verlor der SVS am Sonntag mit 0:1 (0:0) beim direkten Konkurrenten Eintracht Braunschweig.

Zu allem Überfluss sah Abwehrspieler Alexander Schirow unmittelbar vor dem Schlusspfiff wegen Nachtretens noch die Rote Karte (90.+5). Anstatt die Abstiegsränge zumindest vorerst zu verlassen, rutschte die Mannschaft der Interimstrainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits auf den vorletzten Platz ab.

In einer sehr kampfbetonten Partie hatte Sandhausen in der ersten Halbzeit die bessere Spielanlage und die besseren Chancen. Alexander Esswein und Kevin Behrens trafen in der 31. und 44. Minute nur den Pfosten.

Die Braunschweiger steigerten sich jedoch und waren in der zweiten Halbzeit das bessere Team. In der 47. Minute rettete der Sandhäuser Verteidiger Nils Röseler vor dem einschussbereiten Nick Proschwitz. Kurz darauf parierte Torwart Stefanos Kapino einen Schuss von Fabio Kaufmann (51.). Am Ende zog der Aufsteiger in der Tabelle an den Gästen und auch am VfL Osnabrück vorbei.