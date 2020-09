Der Fels in der Brandung: Martin Fraisl rettete seinem SV Sandhausen mit starken Paraden den Auftaktsieg gegen Darmstadt. Foto: Pix

Von Claus Weber

Sandhausen. Der erste Titel der jungen Saison geht an den SV Sandhausen. Die Internetseite "onefootball" wählte das Trikot der Kurpfälzer zur Nummer eins der Zweiten Liga. Schlicht sei es, aber wunderschön, heißt es zur Begründung. Und: "Weniger ist manchmal mehr."

Ein Motto, mit dem die Sandhäuser erfolgreich in die neue Runde starteten. Denn beim 3:2 (2:1)-Sieg gegen Darmstadt 98 waren sie nicht die bessere, aber die effektivere Mannschaft. Fast alle statistischen Werte sprachen für den Favoriten aus Hessen. Der Vorjahresfünfte hatte mehr Torschüsse (17:11), mehr Ballbesitz (61:39 Prozent), schlug mehr Pässe (531:204) und mehr Ecken (9:4).

Aber: Sandhausen hatte vorne seinen Dreifach-Torschützen Daniel Keita-Ruel und hinten einen über sich hinauswachsenden Torwart Martin Fraisl.

"Ein großer Dank an ihn", sagte Trainer Uwe Koschinat, "er hat uns im Spiel gehalten." Ein halbes Dutzend klarer Chancen vereitelte der Österreicher, rettete mehrfach im direkten Duell, als die 754 Zuschauer den Ball schon im Tor zappeln sahen und sich mit "Fraisl-Fraisl-Sprechchören" bedankten. "Das waren spektakuläre Paraden", lobte der Trainer und durfte sich über den zweiten Auftaktsieg in der neunjährigen Zweitliga-Geschichte des SV Sandhausen freuen. 2015 hatten die Kurpfälzer schon einmal mit einem Erfolg, dem 3:1 in Braunschweig, begonnen – und standen nach dem ersten Spieltag dennoch mit Null Punkten da, weil man mit der Hypothek von drei Zählern Abzug gestartet war.

Die Ausgangslage 2020 ist komfortabler. Auch, weil – so die Ansicht von Jürgen Machmeier – noch Luft nach oben ist. "Dass wir mit einer Leistung, die nicht bei 100 Prozent ist, so einen Gegner bezwingen können, ist positiv", sagte der SVS-Präsident und atmete erleichtert auf: "Es gibt nichts Wichtigeres als mit einem Dreier zu starten."

Sandhausen legte stark los, presste früh – und musste dennoch rasch das 0:1 hinnehmen: Tobias Kempe ließ Emanuel Taffertshofer mit einer Drehung im Strafraum ins Leere laufen, passte zu Mathias Honsak, der nach 19 Minuten ungehindert einschießen durfte.

Martin Fraisl, Torwart: "Wir haben gewonnen, weil wir in der Offensive gnadenlos effizient waren. Die Stimmung mit den Fans war heute ganz anders. Sie haben mich gepuscht." Mikayil Kabaca, SVS-Sportchef: "Die Erleichterung ist riesig. Das war ein Sieg des Willens. Den Unterschied haben Keita-Ruel und Fraisl gemacht. Sie waren die Matchwinner." Markus Anfang, Darmstadts Trainer: "Das war sehr bitter und enttäuschend, weil wir in vielen Bereichen die bessere Mannschaft waren." Uwe Koschinat, SVS-Trainer: "Wir haben in vielen Belangen nicht unser Optimum erreicht. Es tut gut zu wissen, dass ein Rückstand nicht gleich eine Niederlage bedeutet." ber

Fast hätte Manu das 0:2 nachgelegt (25.), stattdessen glich Daniel Keita-Ruel nach einem Freistoß von Diego Contento artistisch aus (29.). Erneut war Darmstadt einem Tor näher – Fraisl rettete glänzend gegen Dursun (33.) – doch in Führung gingen die Sandhäuser, wenn auch mit Hilfe des Videoassistenten. Schiedsrichter Winkmann war ein Handspiel von Manu im Strafraum entgangen. Lange nach der Situation, die auch SVS-Trainer Koschinat gar nicht mitbekommen hatte, wurde aus dem Kölner Keller informiert. Die TV-Bilder zeigten: Den Elfer kann man geben. Bei Contentos Kopfball hatte Manu die Arme ausgefahren. Daniel Keita-Ruel schnappte sich den Ball und verwandelte eiskalt – 2:1 (38.).

"Das war die entscheidende Szene, das hat das Spiel gedreht", ärgerte sich Darmstadts Trainer Markus Anfang, "aber wir suchen nicht die Schuld beim Schiedsrichter, sondern müssen uns an die eigene Nase fassen. Wir haben verloren, weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben." Was vor allem an Martin Fraisl lag. Stark wie er kurz vor der Pause im Eins-zu-Eins gegen Mehlem, nach 70 Minuten gegen Mai und kurz vor Schluss gegen Kempe rettete.

Allerdings: Auch Sandhausen hatte gute Möglichkeiten durch Bouhaddouz (45.), Biada (51.) und Ouahim (78.). Die meiste Torgefahr aber strahlte Keita-Ruel aus. Das 3:1 war allein sein Verdienst, weil er bei einem laschen Pass von Torwart Schuhen auf Pfeifer dazwischen spritzte und den Fehler eiskalt ausnutzte. (74.). Tim Skarkes Anschlusstreffer in der vierten Minute der Nachspielzeit fiel zu spät, wurmte Uwe Koschinat aber trotzdem: "Das ärgert mich, da dürfen wir nicht nachlassen."

Trotz starkem Start wird Koschinat bis zum nächsten Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) beim 1. FC Nürnberg also noch einiges mit seinem Team zu bereden haben.

Sandhausen: Fraisl - Nauber, Kister, Zhirov - Diekmeier, Taffertshofer (60. Linsmayer), Nartey (90.+2 Zenga), Contento - Biada (79. Scheu) - Bouhaddouz (60. Ouahim), Keita-Ruel (90.+2 Röseler).

Darmstadt: Schuhen - Patrick Herrmann, Mai, Pfeiffer, Holland - Rapp - Tobias Kempe (86. Platte), Mehlem (79. Berko) - Manu (58. Skarke), Honsak (79. Paik) - Dursun.

Schiedsrichter: Winkmann (Kerken); Zuschauer: 754; Tore: 0:1 Honsak (19.), 1:1 Keita-Ruel (29.), 2:1 Keita-Ruel (38. Handelfmeter), 3:1 Keita-Ruel (74.), 3:2 Skarke (90.+4).