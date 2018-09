Von Claus Weber

Sandhausen. Manuel Stiefler erscheint gut gelaunt zum Pressetermin. Dem Linksaußen des SV Sandhausen geht es wieder blendend. "Er hat eine schwere Leidenszeit hinter sich", sagt Trainer Kenan Kocak, "doch er hat sich sehr gut zurückgekämpft." Am 5. April 2015 hatte sich der Franke das Kreuzband im linken Knie gerissen. Gerade als er wieder an der Mannschaft dran war, knackte es im Januar 2016 während der Vorbereitung erneut: Wieder ein Kreuzbandriss, wieder das linke Knie. "Beim ersten Mal dachte ich, das gehört bei einem Profi einfach dazu", blickt Stiefler zurück, "und auch beim zweiten Mal war ich überzeugt, dass die Karriere noch nicht vorbei ist."

Eine kurze Trauerphase gehörte allerdings jedes Mal dazu. "Da ist man dann schon geknickt und braucht Freunde und die Familie, die einen aufbauen", sagt Stiefler, "aber dann muss man sich mit harter Arbeit zurückkämpfen und nach vorne schauen."

Sein erstes Ziel war es, wieder spielen zu können, das zweite, wieder in die Startelf zu kommen. Beides hat der 29-Jährige erreicht. In den letzten sechs Partien stand er von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz, davor hatte er ab Februar zumeist Kurzeinsätze.

"Solche Verletzungen haben auch etwas Gutes", blickt er heute mit etwas Abstand auf die 650 Tage Pause vom Profi-Fußball zurück, "denn man kommt gestärkt zurück und man weiß es zu schätzen, wenn es einem gut geht."

Stiefler geht’s wieder gut. Entspannt und gut gelaunt beantwortet er vor dem Heimspiel morgen (13.30 Uhr, Sky) gegen Arminia Bielefeld die Fragen von drei Schülerreporterinnen der Otto-Graf-Realschule in Leimen - und plaudert dabei munter aus dem Nähkästchen.

Beispielsweise, dass er schon als Fußballknirps gegen die Großen spielen musste - eine Parallele zum Liga-Zwerg SV Sandhausen. Bei seinem Heimatklub PSC Pottenstein gab’s nämlich damals keine F-Junioren. "Also musste ich als Fünfjähriger mit Jungs trainieren, die drei Jahre älter waren." Stiefler ist an der Aufgabe gewachsen. War schon früh der Spielmacher, schoss in fast jedem Jugendspiel ein Tor, einmal sogar sieben.

In dieser Saison hat es erst einmal geklingelt. Stiefler ist auf der Außenbahn allerdings eher Vorbereiter als Vollstrecker. Kenan Kocak schätzt an dem "sehr guten Jungen" besonders seine Flexibilität: "Man kann ihn eigentlich auf allen Positionen einsetzen."

Derzeit spielt Stiefler links, obwohl er mit dem rechten Fuß etwas besser ist. "Der Linke ist aber auch ganz gut", sagt er. "Solche flexiblen Spieler braucht man", erklärt Kocak, "ich bin froh, dass ich so einen Spieler, mit solch einem guten Charakter in der Mannschaft habe."

Stiefler kam 2013 an den Hardtwald, gehört neben Denis Linsmayer, Stefan Kulovits und Tim Kister zu den dienstältesten Profis. "Gerade für einen Verein wie den SV Sandhausen, der immer um den Klassenverbleib kämpft, ist es wichtig, vier bis fünf langjährige Stammkräfte zu haben", sagt Otmar Schork. Der Geschäftsführer freut sich mit Stiefler über dessen vollständige Genesung: "Toll, wie er sich zurückgekämpft hat, er hat es sich verdient, wieder zu spielen."

Im Sommer läuft das Arbeitsverhältnis des Franken aus. Er würde gerne verlängern. "Mir gefällt es in Sandhausen, ich weiß, was ich an dem Verein habe."

Mit weiteren Einsätzen will er sich für die Fortsetzung des Vertrages empfehlen. Das Knie bereitet ihm keine Sorgen mehr. Zusätzlich zum Mannschaftstraining macht Stiefler sensomotorische Übungen. "Wichtig ist es, täglich zu trainieren", sagt er "das Knie wird dadurch immer stabiler."

Richtig reinknien müssen sich die Sandhäuser morgen gegen den Tabellenfünften. Sonst könnten es am Ende ungemütliche Weihnachten werden. Der Abstand zur Abstiegszone ist auf drei Zähler geschmolzen. "Die Bielefelder sind im Moment ganz gut drauf", warnt Stiefler angesichts des jüngsten 5:0-Erfolgs der Arminen über St. Pauli. "Wir haben Respekt", sagt er, "aber diesmal wollen wir die drei Punkte am Hardtwald behalten."

Manuel Stiefler jedenfalls wird sich ordentlich reinknien.

FiInfo: Beim Heimspiel morgen gegen Bielefeld beginnt der Dauerkartenverkauf für die Rückrunde, die für den SV Sandhausen bereits mit der Heimpartie gegen Holstein Kiel am Sonntag in einer Woche startet.