Weingarten. (wob). Durch ein frühes Tor von Timmy Thiele (17.) besiegte der 1. FC Kaiserslautern am Donnerstagabend in Weingarten den SV Sandhausen mit 1:0. Für den Zweitligisten war es - nach Siegen gegen die Regionalligisten FC-Astoria Walldorf (2:1) und FSV Frankfurt (5:4) die erste Niederlage in der Vorbereitung auf die achte Saison in der Zweiten Liga.

Trainer Uwe Koschinat sprach von mehr Schatten als Licht. "Lautern war deutlich stärker. Unseren Angriffs-Bemühungen hat es an Durchschlagskraft gefehlt, zu häufig wurden wir ausgekontert", bemängelte der 47-jährige Fußballlehrer.

Allerdings fehlten nicht weniger als acht Profis: Neben den Langzeitverletzten Markus Karl und Tim Kister waren die Neuzugänge Philip Türpitz, der Probleme am Hüftbeuger hat, und Robin Scheu (Bänderverletzung) nicht einsatzfähig. Sören Dieckmann, den eine Entzündung plagt, sowie wegen kleinerer Blessuren Emanuel Taffertshofer, Erik Zenga und Jesper Verlaat standen ebenfalls nicht zur Verfügung. Taffertshofer, Zenga und Verlaat wetden wohl bei den nächsten Vorbereitungsspielen am Samstag in Bahlingen gegen den Gastgeber Bahlinger SC (15 Uhr) und den französischen Zweitligisten AS Nancy (17 Uhr) wieder dabei sein. Beim ehemaligen Magdeburger Türpitz könnte es im Hinblick auf den Punktspielstart in drei Wochen bei Holstein Kiel eng werden.

Erfreulich: Rurik Gislason, Mario Engels und Enrique Pena-Zauner machten bei ihren ersten Einsätzen keinen schlechten Eindruck. Für eine richtig positive Überraschung sorgte Roman Hauk. Der 20-jährige Innenverteidiger, ein Hüne von 1.94 Meter, war Fels in der Brandung, wirkte sehr präsent und gewann viele Zweikämpfe. Deshalb gab es ein Sonderlob von Koschinat: "Er hat sehr männlich gespielt." Hauk wechselte vor zwei Jahren aus Joachim Stadlers Talentschuppen in die zweite Mannschaft.

"Auch aus Niederlagen kann man Erkenntnisse ziehen", meinte Mikayil Kabaca. Der Sportliche Leiter gibt zu bedenken, dass es noch ein bisschen dauern kann, bis die Mannschaft die Philosophie des Trainers verinnerlicht hat.

SV Sandhausen: Fraisl - Diekmeier (46. Klingmann), Hauk, Zhirov (46. Reuss), Paqarada (71. Rossipal) - Gíslason (46. Pena Zauner), Paurevic (71. Born), Linsmayer (69. Frey), Engels (46. Müller) - Biada (46. Förster), Behrens (46. Bouhaddouz).