Von Claus Weber

Sandhausen. Uwe Koschinat konnte sich am Dienstag über ein besonderes Geschenk zum 49. Geburtstag freuen. Der Trainer des SV Sandhausen und sein Team wurden mit nagelneuen Trikots ausgestattet. Frisch bedruckt mit der Fitnessmarke "Gymper" des neuen Hauptsponsors, der Layenberger Nutrion Group. Das neue Logo wird mindestens in den nächsten beiden Spielzeiten die Brust der Zweitliga-Kicker zieren.

Der Hersteller von funktionellen Lebensmitteln wie Energy-Riegeln und Fitness-Produkten aus dem pfälzischen Rodenbach hatte zuvor bereits Union Berlin gesponsert und war zuletzt auf den Trikots des 1. FC Kaiserslautern präsent. In der vergangenen Woche hat die Firma die Zusammenarbeit mit dem Betzenberg-Klub beendet. Dann ging alles sehr schnell.

Als "Lauterer Bub" habe er in den letzten Tagen eine "Achterbahn der Gefühle" erlebt, sagte Layenberger, dessen Firmensitz nur zehn Kilometer vom Betzenberg entfernt ist, aber mit dem SV Sandhausen habe man nun eine "Partnerschaft auf Augenhöhe", die auch nicht so emotionsgeladen sei.

Im Gespräch sei man schon seit zwei Jahren, erklärte SVS-Geschäftsführer Volker Piegsa, man habe Sympathie füreinander, denke ähnlich, sei bodenständig, regional verbunden, aber mit überregionaler Strahlkraft – kurz gesagt: Es passt. Genaue Angaben über das finanzielle Engagement der Pfälzer wollte Piegsa nicht machen. Aber: Es sei größer als beim letzten Sandhäuser Haupt- und Trikotsponsor, dem Online-Wettanbieter Sunmaker.

Sportlich geht es für den SV Sandhausen mit einem Kurz-Trainingslager in der Villa Medici in Bad Schönborn weiter, an dessen Ende zwei Vorbereitungsspiele stehen, in denen Trainer Uwe Koschinat nach Möglichkeit alle Spieler testen möchte. Am Freitag um 17 Uhr empfängt Sandhausen dazu den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden am Hardtwald (ohne Zuschauer) und am Samstag um 14 Uhr geht’s zum Drittligisten 1. FC Kaiserslautern. Die beiden Partien sind die Generalprobe vor dem DFB-Pokal-Erstrundenspiel am 13. September (15.30 Uhr) beim TSV Steinbach Haiger. Nicht dabei sind am Wochenende Nikolas Nartey und Besar Halimi, die für Dänemark bzw. das Kosovo auf Länderspielreise sind.