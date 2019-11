Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Späte Siege sind die schönsten. Nur noch Sekunden waren auf der Uhr, als der SV Sandhausen ein letztes Mal die Kombinations-Maschine anwarf. Paurevic spielte auf Engels, dessen Hereingabe verwertete Bouhaddouz. Es war das 3:2 für Sandhausen. In der vierten Minute der Nachspielzeit.

Torschütze und Vorbereiter kamen von der Ersatzbank. Die geschickten Wechsel entschieden ein Spiel, in dem es lange nach einem Sieg von Greuther Fürth aussah. Die Franken waren durch Julian Green (14.) und Branimir Hrgota (52.) zweimal in Führung gegangen. Kevin Behrens (45.+1/Elfmeter und 64.) gelang jeweils der Ausgleich.

Uwe Koschinat hatte nicht nur eine glückliche Hand. Auch eine Idee, bereits vor Jahren ersonnen, trug Früchte. Schon bei Fortuna Köln musste bei Eckbällen Koschinats Sohn Ole den Ball so schnell wie möglich unters Fähnchen legen. Der Fußballlehrer wollte der gegnerischen Abwehr keine Zeit lassen, sich zu sortieren.

Da von Oles Spielverständnis inzwischen Mittelrhein-Ligist SpVgg Wesseling-Urfeld profitiert, wurde am Samstag einem Sandhäuser Balljungen die Aufgabe übertragen. So fix ging es, dass selbst der Trainer das Tor erst realisierte, als die Kugel schon im Netz war.

Freude und Erleichterung waren groß nach sieben Spielen ohne Sieg. Nur noch einmal verdüsterte sich am heiteren Nachmittag die Miene des Trainers. Ein Journalist im Überschwang fragte, ob bei jetzt 17 Zählern das Etappenziel von 20 Vorrunden-Punkten „locker“ erreicht wird. „Locker“, fauchte Koschinat, „locker geht gar nichts. Wir haben noch vier Bretter vor uns.“

Hintergrund Stimmen > Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident: „Sandhausen kam spät auf Trab, aber wie die Mannschaft dann aufgetreten ist, spricht für ihre Moral. Es besteht die Hoffnung, dass man diesmal [+] Lesen Sie mehr Stimmen > Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident: „Sandhausen kam spät auf Trab, aber wie die Mannschaft dann aufgetreten ist, spricht für ihre Moral. Es besteht die Hoffnung, dass man diesmal weniger Sorgen haben muss als in der vergangenen Runde.“ > Stefan Leitl, Fürths Trainer: „Viel besser kann man nicht beginnen. Wir haben versäumt das zweite Tor zu machen, stattdessen versucht, mit Hacke und Beinschüssen zu spielen. Das geht gegen Sandhausen schief. Wenn solche Elfer wie beim 1:1 gegen uns gegeben werden, dann müssen jede Woche fünf oder sechs Elfmeter gepfiffen werden.“ > Uwe Koschinat, SVS-Trainer: „Vor allem in der ersten Halbzeit habe ich einige Unsauberkeiten gesehen. Den Elfmeter kann man, muss ihn aber nicht geben. In den letzten Wochen waren viele Entscheidungen gegen uns. Die Mannschaft hat sehr, sehr viel Mentalität gezeigt.“ > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter: „Hut ab vor den Jungs. Kevin Behrens hat eine sensationelle Entwicklung hinter sich.“ > Dennis Diekmeier: „Wir haben uns geil reingekämpft und in der zweiten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht. Auch wenn der Abstand nach unten nur vier, beziehungsweise fünf Punkte beträgt, sind 17 Zähler eine Bilanz die in Ordnung geht.“ > Kevin Behrens, zweimaliger Torschütze: „Es ist schön, dass mir Dennis viel zutraut. Aber mein Vertrag läuft bis 2021. Ich bin ganz auf den SV Sandhausen fokussiert.“ > Joachim Stadler, NLZ-Leiter: „Immer wenn es über außen ging, wurde es gefährlich. Am Ende war es ein Sieg des Willens.“ wob

Nach der Länderspielpause geht es beim Zweiten in Bielefeld weiter, dann kommt Bundesliga-Absteiger Stuttgart und nach dem Besuch im Dresdner Hexenkessel ist der Hamburger SV Gast.

„Es war ein Sieg der Moral“, lobte Mikayil Kabaca, „die Jungs haben wie schon beim 1:1 in Hannover Charakter gezeigt.“ Der Sportliche Leiter sah sich bestätigt. Nach nur elf Toren in zwölf Spielen streiften die Sandhäuser das Etikett „schwächster Sturm der Liga“ ab. In den letzten sieben Spielen hatten die Kurpfälzer nur vier Tore zuwege gebracht, am Samstag waren es drei in 94 Minuten.

Die Geschichte muss nach dem fulminanten Start und dem nachfolgenden Abschwung erneut umgeschrieben werden. Aziz Bouhaddouz stach einmal mehr als Joker. Vier Tore sind eine sensationell gute Bilanz bei lediglich sieben Einsätzen, davon nur zwei von Beginn an. Der Trainer hat deshalb ein Luxus-Problem. „Eigentlich ist Aziz zu gut für die Joker-Rolle“, überlegt er.

„So groß ist das Portfolio seiner Möglichkeiten“, sagt Koschinat, der mal bei der Sparkasse Koblenz war, über Kevin Behrens und breitete demonstrativ weit die Arme aus. Es grenzt an ein Wunder, dass der gebürtige Bremer erst mit 27 Profi wurde. Dafür gibt er sich eine Teilschuld: „Ich war früher ein Hitzeblitz und bin öfter mal vom Platz geflogen.“

Der Hardtwald tut ihm gut. Gegen das Grübeln und die Selbstzweifel schickten ihm Koschinat und Kabaca einen optimistischen Gefährten aufs Zimmer: Kapitän Dennis Diekmeier. Ruhe und Kraft gibt die Familie. Mit seiner Frau Anna und den Kindern Lia (21 Monate) und Maxim (4 Monate) wohnt er gerade um die Ecke. Ins Training geht er zu Fuß.

Als sich Fabian Schleusener im Frühjahr das Schienbein brach, war der Weg frei. Glück und Unglück liegen eng zusammen im Sport. Auch am Samstag, als Fürth das mögliche 2:0 verpasste und später eine wohlwollende Elfmeter-Entscheidung des Schiedsrichters zum nicht erwartbaren 1:1-Ausgleich führte. Ein schlechtes Gewissen muss man deshalb nicht haben – nach den Benachteiligungen der letzten Wochen.

Der pragmatische DFB-Vize-Vizepräsident Ronny Zimmermann kann dem fortgeschrittenen Alter des nun sechsmaligen Schützen Behrens was Gutes abgewinnen. Er sagt: „Dann kauft ihn so schnell keiner weg.“ Diekmeier widerspricht. „Auch mit 28 muss das Ziel sein, nach oben zu kommen“, spornt der Zimmerkollege an, „Kevin ist ein guter Typ. Und für unsere Gegner ein Monster.“

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Frey, Linsmayer (90.+1 Paurevic) - Gislason (78. Engels), Türpitz (56. Bouhaddouz) - Biada, Behrens.

Fürth: Sascha Burchert - Meyerhöfer, Bauer, Caligiuri, Maximilian Wittek - Seguin (41. Sarpei) - Green, Ernst (53. Mohr) - Nielsen - Hrgota (77. Stefaniak), Keita-Ruel.

Schiedsrichter: Johann Pfeifer (Rodgau); Tore: 0:1 Green (13.), 1:1 Behrens (45.+1, Foullfmeter), 1:2 Hrgota (52.), 2:2 Behrens (64.), 3:2 Bouhaddouz (90.+3); Zuschauer: 5 632; Beste Spieler: Diekmeier, Behrens - Caligiuri, Green.