Von Claus Weber

Wiesbaden. Uwe Koschinat merkte man die Erleichterung sichtlich an. Kurz nach Spielschluss war die ganze Anspannung vom Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen abgefallen. Die Frage, wie er den 1:0-Siegtreffer von Dennis Diekmeier erlebt habe, beantwortete er mit trockenem Humor. "Ich glaube immer noch, das war ein Wiesbadener Eigentor", sagte der Coach ohne Regung im Gesicht, "das kann der gar nicht gewesen sein."

Diekmeier-Tore im Profi-Fußball waren bislang so ungewöhnlich wie Schneefall im Hochsommer. In 287 Partien für Nürnberg, Hamburg und Sandhausen in der Ersten und Zweiten Liga hatte der 30-jährige Verteidiger kein einziges Mal ins Schwarze getroffen. Bis zum Dienstagabend. Dann köpfte er beim SV Wehen Wiesbaden nach einer Ecke von Leart Paqarada und Kopfball-Vorlage von Aleksandr Zhirov zum 1:0 (45.+1) ein. Das Gefühl sei "überragend", sagte Diekmeier später und atmete auf: "Endlich ist der Fluch gebrochen und die Frotzeleien hören auf."

Vom Chancentod zum Siegtorschützen war es ein langer Weg. Zwölf Jahre hat er gedauert. Diekmeier hatte bislang andere Qualitäten. Er ist Motivator, Vorlagengeber, Anführer. "Der Trainer hat mir endlich mal erlaubt, bei einer Ecke mit vors Tor zu gehen", schmunzelte er, "bisher musste ich immer hinten absichern."

Defensiv stark stehen – das könnte für den SV Sandhausen der Schlüssel zum Erfolg sein. Mit sieben sieglosen Spielen in Serie waren die Kurpfälzer von Ende Januar bis Mitte Mai vom achten auf den 14. Platz gerauscht. Dann stellte der Coach auf fünf Abwehrleute um – und prompt spielte die Mannschaft zweimal zu Null.

Beim 0:0 gegen den SSV Jahn Regensburg sei am letzten Samstag der erste Schritt gelungen. "Oft ist es so, dass Serien mit einem kleinen Schritt beginnen", sagte Uwe Koschinat, "nun haben wir den zweiten Schritt folgen lassen."

Auch Mikayil Kabaca war froh. "Der Druck war schon groß", sagte der Sportlicher Leiter des SVS, "mit dem Sieg gegen einen direkten Konkurrenten haben wir uns etwas Luft verschafft, ich hoffe, dass uns das in den nächsten Spielen Sicherheit gibt."

Am Samstag (13 Uhr/ live auf Sky) will Sandhausen Schritt drei folgen lassen. Dann steht die nächste schwere Aufgabe an: Hannover 96 kommt mit Ex-Trainer Kenan Kocak an den Hardtwald.