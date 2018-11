Gerhard Mertin (r.) fragte Uwe Koschinat: Können Sie sich sieben Jahre in Sandhausen vorstellen? Foto: wob

Von Wolfgang Brück

Mannheim. Wer nicht einmal in den Kanzelbach gefallen ist, kann kein echter Ladenburger sein. Gerhard Mertin fiel zweimal rein. Der 67-jährige Journalist ist jedenfalls der mit allen Wassern gewaschener Moderator der Talk-Show "Besser wissen", die regelmäßig im Mannheimer Gasthaus "Maruba" stattfindet. Diesmal war Uwe Koschinat Gast. Der 47-jährige Fußballlehrer ist seit Mitte Oktober Trainer des Zweitligisten SV Sandhausen.

Die RNZ fasst die wichtigsten Aussagen zusammen. Bei Youtube lässt sich mit den Stichworten Metropolregion.com und "Besser wissen" die gesamte Veranstaltung, an der auch Waldhof-Geschäftsführer Markus Kompp teilnahm, aufrufen.

> Über den Wechsel von Köln nach Sandhausen: Otmar Schork und ich sind uns auf Regionalliga-Sportplätzen häufig begegnet, weil Sandhausen und die Fortuna das gleiche Beuteschema haben. Ich habe in Köln ein bestelltes Feld hinterlassen, auch familiär hat es gepasst. Mein Sohn Ole macht demnächst das Abi, meine Tochter Liv geht in die zweite Klasse. Und es gab eine Ausstiegsklausel in meinem Vertrag.

> Über den Kulturschock: Klar, man kann Köln nicht mit Sandhausen vergleichen. Aber die Leute haben mich sehr gut aufgenommen. Es herrscht eine große Harmonie. Ich versuche Fettnäpfchen zu vermeiden. Die Sandhäuser, nicht Sandhausener, sind keine Schwaben, sondern Nordbadener oder besser: Kurpfälzer.

> Über die Spielphilosophie: Ich bin kein großer Freund von Ballbesitz-Fußball. Um damit die kompakten Abwehrreihen in der Zweiten Liga aushebeln zu können, braucht man eine enorme Qualität. Auch der Hamburger SV hat seine Spielweise in dieser Hinsicht geändert. Ich liebe es, wenn es schnell nach vorne geht. So wie Jürgen Klopp bei Borussia Dortmund hat spielen lassen, das hat mich fasziniert.

> Über seine Zwischenbilanz: Ich bin nicht zu hundert Prozent zufrieden. Duisburg hätten wir schlagen müssen, um schnell eine sorgenfreie Saison zu spielen. Auch im Pokal wäre ich gerne weitergekommen. Den Vergleich zu Kenan Kocak - er hat in neun Spielen ebenso viele Punkte geholt wie ich in vier, nämlich jeweils fünf - muss man relativieren. Mein Vorgänger hatte ein schweres Auftaktprogramm und einige Spiele waren sehr eng.

> Über die Tabellen-Situation: Sandhausen steht zwar erstmals in dieser Saison nicht auf einem Abstiegsplatz, doch man muss sehen, dass die Konkurrenz zuletzt für uns gespielt hat.

> Über Neuzugänge in der Winterpause: Es ist der falsche Zeitpunkt darüber zu reden. Ich muss erst mal meine Mannschaft richtig kennen lernen.

> Über die Rückkehr von Marcel Seegert in der Winterpause zum SV Waldhof: Die Hoffnung muss ich im Keim ersticken. Marcel macht auf mich Tag für Tag einen besseren Eindruck.

> Über sieben Jahre in Sandhausen: Es stimmt, ich bin ein treuer Mensch. Bislang galt: Eine Frau und zwei Vereine. Sollten es tatsächlich sieben Jahre werden, würde das bedeuten, dass ich Erfolg mit Sandhausen habe. Ganz bestimmt würde ich dann nicht mehr zwischen der Kurpfalz und Köln pendeln.

> Über Hobbys: Ich lese gerne, früher etwas mehr als jetzt. Romane, aber auch Sachbücher über neuere Geschichte. Ich interessiere mich auch für andere Kulturen. Das Verständnis kommt mir bei meiner Arbeit als Trainer zugute.

> Über Urlaub: Schwierig, weil sich meine Arbeitszeiten als Trainer mit denen meiner Frau, die Lehrerin ist, überschneiden. Das letzte Mal waren wir vor vier Jahren für ein paar Tage in Kroatien.

> Über das Jahresziel mit dem SV Sandhausen: Wir haben in Kiel und Bielefeld sowie gegen Heidenheim, Regensburg und Fürth noch fünf Spiele. Ich denke, acht Punkte sind möglich. Damit würden wir 2018 mit 18 Punkten aus 18 Spielen abschließen.