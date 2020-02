Von Wolfgang Brück

Nürnberg. Der Präsident riskierte fünf Euro fürs Phrasenschwein. "Es ist eine alte Fußballregel, dass der schlechteste Mann nicht den Elfmeter schießen soll", sagte Jürgen Machmeier nach der 0:2-Niederlage seines SV Sandhausen beim 1. FC Nürnberg. Der Chef ist überzeugt: Wäre Leart Paqarada nach einer guten Stunde mit einem von Christian Mathenia an Mario Engels verursachten Strafstoß nicht am Nürnberger Torwart gescheitert, dann wäre seine Mannschaft nicht mit leeren Händen nach Hause gefahren. Auch wenn der Club zu diesem Zeitpunkt durch Tore von Michael Frey (12.) und Robin Hack (52.) 2:0 führte.

Machmeier machte aus seinem Herzen keine Mördergrube. Eine "Katastrophe" sei der Elfer gewesen. "Mathenia muss man vorwerfen, dass er den Ball nicht festgehalten hat", spottete der Chef. Paqarada ist Wiederholungstäter. Beim 3:1 am Mittwoch in Osnabrück brauchte er zwei Versuche. Deshalb war eigentlich Denis Linsmayer an der Reihe. Doch der kosovanische Nationalspieler hielt sich nicht an die Vereinbarung, schickte Linsmayer weg. Auf Diskussionen verzichteten die Profis. "Man weiß ja, dass so was von den Presseplätzen aus beobachtet wird", so Trainer Uwe Koschinat.

Hintergrund > Jens Keller, Trainer des 1. FC Nürnberg: "Es war großer Druck im Kessel. Ein erster Schritt ist gemacht, aber noch haben wir nichts erreicht." > Uwe Koschinat, Trainer [+] Lesen Sie mehr > Jens Keller, Trainer des 1. FC Nürnberg: "Es war großer Druck im Kessel. Ein erster Schritt ist gemacht, aber noch haben wir nichts erreicht." > Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir waren in einigen Belangen besser, Nürnberg hat sich auf Kernkompetenzen beschränkt, mit denen mal Fußballspiele gewinnen kann: Abwehrstärke, Kampfkraft, Effizienz." > Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Eine ärgerliche, weil unnötige Niederlage. Die Nürnberger waren verunsichert, doch wir konnten es nicht nutzen. Ich hoffe, dass die Mannschaft ihre Lehren aus dem Spiel zieht." > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Der 0:1-Rückstand zur Pause war unglücklich. Leider haben wir bis dahin zwei sehr gute Chancen nicht genutzt. Wir hätten heute den Abstand zu den Abstiegsplätzen auf mindestens zehn Punkte vergrößern können. Eines ist sicher: Leart Paqarada wird so schnell keinen Elfmeter mehr schießen." > Leart Paqarada, Linksverteidiger des SV Sandhausen, der einen Elfmeter verschoss: "Ich kann mich nur bei der Mannschaft entschuldigen." > Philip Heise, rechte Außenbahnspieler , der von Norwich City nach Nürnberg wechselte: "Drei Punkte und eine Vorlage von mir zum 1:0. Das war eine gelungene Premiere. So kann es gerne weitergehen. wob

[-] Weniger anzeigen

Er habe sich sicher gefühlt, verteidigte sich der 25-jährige Linksverteidiger, ein Klasse-Fußballer, der aber zum Phlegma neigt. Und: "Es haben schon größere Fußballer Elfmeter verschossen." Da muss man gar nicht weit gehen. Aziz Bouhaddouz und Kevin Behrens, die ihren Kollegen um ein paar Zentimeter überragen, waren zuletzt auch nicht erfolgreicher vom Punkt aus. Kann man schon von der "englischen Krankheit" am Hardtwald reden?

Für Machmeier war der in dieser Saison bereits vierte verschossene Strafstoß – einen davon machte Robin Scheu im Nachsetzen rein – der "Knackpunkt". Auch wenn sich Paqarada als Blitzableiter anbot, es gibt andere Gründe, weshalb Sandhausens schöne Serie von neun Spielen ohne Niederlage zu Ende ging.

Die Kurpfälzer waren häufiger am Ball und öfter in der Nürnberger Hälfte. Die Dominanz spiegelte sich in Zahlen wieder: 15:12-Torschüsse, 9:3-Ecken, 62 Prozent Ballbesitz. Doch es war nicht das Spiel des SV Sandhausen. Allenfalls an einem sehr guten Tag können die eher aufs Umschaltspiel programmierten Badener ein Abwehr-Bollwerk knacken. Gestern fanden sie keine Mittel gegen eine Taktik, für die Club-Trainer Jens Keller gefeiert wurde, die man aber auch als Angsthasen-Fußball bezeichnen kann.

"Nie war es einfacher, in Nürnberg zu gewinnen. Aber es hat die Gier gefehlt, Tore machen zu wollen", monierte Machmeier. Stimmt. Zwei Möglichkeiten in 90 Minuten sind zu wenig. Erst scheiterte Kopfball-Monster Kevin Behrens am glänzend reagierenden Mathenia (16.), dann war Aziz Bouhaddouz zu eigensinnig und übersah den einschussbereiten Bessar Hailimi (40.).

Nach der Pause ging nichts mehr. Obwohl der Trainer fast das gesamte Arsenal an Offensivkräften aufbot. Die Harmlosigkeit im Angriff korrespondierte mit wenigen, aber entscheidenden Fehlern in der Defensive. Bei den Gegentreffern sah Gerrit Nauber nicht gut aus. Koschinat sprach von einer Übergangsphase, empfiehlt, dass einfache Lösungen manchmal besser seien als spielerisch elegante. Die Erkenntnis: Eine Spitzenmannschaft ist der SV Sandhausen noch nicht.

"Wir haben die Chance vertan, für mindestens zehn Punkte Abstand auf die Abstiegszone zu sorgen", bedauerte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca. Weiter geht’s. Am Freitag (18.30 Uhr/Sky) ist Heidenheim zu Gast am Hardtwald

Nürnberg: Mathenia - Sorg, Sörensen, Mavropanos, Heise - Geis (90. Erras), Nürnberger - Schleusener (84. Zrelak), Behrens, Robin Hack (87. Kerk)- Frey.

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Schirow, Paqarada - Paurevic (76. Frey) - Taffertshofer (59. Türpitz), Linsmayer - Halimi (59. Engels) - Behrens, Bouhaddouz.

Schiedsrichter: Thomsen (Kleve); Zuschauer: 25.094; Tore: 1:0 Frey (12.), 2:0 Robin Hack (52.).