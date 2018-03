Von Claus Weber

Kaiserslautern. Den 17. Februar 2017 würde Tim Knipping am liebsten aus dem Kalender streichen. "Es war mein unangenehmster Moment seit ich am Hardtwald spiele", sagte der Sandhäuser Innenverteidiger über jenen Abend auf dem Betzenberg. Erst legte er den Ball an der Mittellinie quer, später verschuldete er einen Eckstoß - beide Missgeschicke führten zu Toren des 1. FC Kaiserslautern. In der Halbzeit nahm ihn Trainer Kenan Kocak raus.

Er habe die Niederlage damals auf seine Kappe genommen und aus den Fehlern gelernt, sagt Knipping. Er schwor sich: Das sollte ihm nie mehr passieren.

Es ist ihm seither nicht mehr passiert. Knipping hat sich vom Wackelkandidaten zur festen Größe im Sandhäuser Team entwickelt. Auch weil ihn die Mannschaft und der Trainer nach dem Fehler wieder aufgebaut hätten.

In dieser Saison hat der 25-Jährige als einziger Feldspieler alle 23 Partien bestritten. Und er ist maßgeblich daran beteiligt, dass der SVS die - mit Abstand - wenigsten Gegentore kassiert hat.

Den 16. Februar 2018 sollte sich Knipping dick im Kalender ankreuzen. Bei seiner Rückkehr auf den Betzenberg - fast auf den Tag genau ein Jahr nach seinem Malheur - war der Verteidiger wieder mal einer der besten Sandhäuser und die Kurpfälzer feierten durch den Treffer von Philipp Förster (78. Minute) im fünften Anlauf endlich den ersten Sieg.

Die Entwicklung Knippings steht sinnbildlich für den SV Sandhausen. Immer stabiler präsentiert sich der Fußball-Zwerg. "Jedes Spiel gibt einem mehr Selbstvertrauen und Sicherheit" sagte Knipping. Der Trainer habe großen Anteil am Höhenflug. "Kenan Kocak ist ein Perfektionist, auf jede Kleinigkeit wird geachtet, jeder Fehler abgestellt." Kapitän Denis Linsmayer ergänzte: "Der Trainer legt sehr viel Wert auf Disziplin, auf Körperlichkeit und darauf, dass die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen stimmen."

Selbst der Ausfall eines halben Dutzend Stammspieler kompensieren die Kurpfälzer inzwischen gut. "Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft", strahlte SVS-Präsident Jürgen Machmeier am Freitagabend, "welche Nackenschläge sie immer wieder wegsteckt..."

Einen Tag vor dem Südwestderby musste Julian Derstroff das Training abbrechen. Und beim Warmlaufen auf dem Betzenberg warf Nejmeddin Daghfous wegen Wadenschmerzen das Handtuch.

Ob beide auch am Samstag bei Union Berlin ausfallen werden, ist noch unklar. Nicht dabei sein wird Leart Paqarada. In der 90. Minute sah er die fünfte Gelbe Karte. "Das trübt etwas die Stimmung", sagte er, "sogar mein Gegenspieler meinte, das wäre kein Foul gewesen."

Wer den letzten gesunden Außenverteidiger ersetzen soll, ist noch nicht raus. "Auch dafür wird der Trainer eine Lösung finden", sagte Markus Karl und lobt Kocak: "Der Trainer macht das überragend. Seinen Ehrgeiz gibt er an die Mannschaft weiter."

Das erklärt womöglich auch Karls Reaktion nach dem Premierensieg bei seinem Ex-Klub. Ja, er freue sich. Aber er hätte sich in den letzten Wochen mehr Effizienz gewünscht und fünf Punkte mehr auf dem Konto. "Das wäre verdient."

Dann stünden die Sandhäuser auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Es sind aber auch so nur zwei Punkte Rückstand zum Tabellendritten.

"Für uns ist der Weg noch nicht zu Ende", ist Denis Linsmayer überzeugt, "es gibt keine Mannschaft, die in der Defensive stärker ist als wir. Und wenn wir vorne unsere Chancen besser verwerten…." In der Effizienztabelle ist tatsächlich Luft nach oben. Bei der Chancenverwertung steht Sandhausen an neunter Stelle.

Das Restprogramm macht jedenfalls Hoffnung. Bis auf Nürnberg sind die ganz dicken Brocken schon weg. Die direkten Konkurrenten haben es schwerer.

Jürgen Machmeier, sonst ein Freund klarer Worte, hält trotzdem den Ball flach. "Am Samstag in Berlin wird’s ganz schwer, das ist ein anderes Kaliber", sagte der SVS-Chef, "danach sehen wir weiter."