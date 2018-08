Mit dieser Mannschaft startet der SV Sandhausen am Samstag in Fürth in die neue Saison. Obere Reihe v. l.: Stefan Kulovits, Emanuel Taffertshofer, Mohamed Gouaida, Felix Müller, Philipp Klingmann, Denis Linsmayer, Rúrik Gíslason, Karim Guédé, Florian Hansch, Erik Zenga, Maximilian Jansen, Nejmeddin Daghfous, Ken Gipson, Korbinian Vollmann, Maskottchen Hardi. Mittlere Reihe v. l.: Geschäftsführer Sport Otmar Schork, Dennis Jantos (Assistent Geschäftsführung Sport), Teammanager Mikayil Kabaca, die Teamärzte Dr. Lars Hübenthal und Dr. Brigitte Michelbach, Athletiktrainer Dirk Stelly, Torwarttrainer Daniel Ischdonat, Cheftrainer Kenan Kocak, Co-Trainer Gerhard Kleppinger, Videoanalyst Phil Weimer, Teamarzt Dr. Nikolaus Streich, die Physiotherapeuten Markus Müller, Patrick Rutte und Franziska Wickenhäuser, Teambetreuer Tahir Yazgan. Vordere Reihe v.l. Leart Paqarada , Fabian Schleusener, Marcel Seegert, Tim Knipping, Markus Karl, Aleksandr Zhirov, Rick Wulle, Marcel Schuhen, Niklas Lomb, Tim Kister, Jesper Verlaat, Philipp Förster, Kevin Behrens , Andrew Wooten, Alexander Rossipal. Foto: vaf

Von Claus Weber

Sandhausen. An Kenan Kocak prallten alle Nachfragen ab. Der Trainer des SV Sandhausen ließ sich einfach nicht entlocken, mit welcher Elf er am Samstag (15.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth in die Saison starten wird. "Bei mir geht es streng nach dem Leistungsprinzip", sagte er, "Stammplatzgarantien gibt es nicht." Es werde, kündigte der Coach an, "ein paar harte Entscheidungen" geben.

Auf zwei, drei Positionen ist Kocak offenbar sogar noch unentschlossen. "Wir haben ja noch ein Abschlusstraining", sagte er am Donnerstag bei der ersten Pressekonferenz, der erstaunlich viele Journalisten beiwohnten. Der WM-Auftritt von Rurik Gislason - und dessen Echo in den sozialen Medien -, die witzige Plakataktion, mit der den HSV-Fans der Weg an den Hardtwald gewiesen wird und die Tatsache, dass mit Hamburg und Köln die beiden Bundesliga-Absteiger schon bald in die Kurpfalz kommen, hat das öffentliche Interesse am Ligazwerg angefacht.

Die Stimmung ist jedenfalls gut am Hardtwald, was sich auch an den nackten Zahlen ablesen lässt. Bis jetzt wurden knapp 3000 Dauerkarten verkauft. 400 mehr als im Vorjahr. Tendenz steigend.

Auch die Vorbereitung und der veränderte Kader machen Appetit auf die neue Runde. Der SV Sandhausen scheint in der Breite stärker geworden zu sein. Bis auf Lucas Höler, der bereits im Winter nach Freiburg wechselte, und Richard Sukuta-Pasu konnten alle Stammkräfte gehalten werden. Und vielversprechende neue Spieler sind dazu gekommen. Vermutlich tut sich Kocak auch deshalb so schwer, eine erste Elf zu benennen. Der Coach hat die Qual der Wahl. Jedenfalls hat er mehr Optionen als vor einem Jahr, als der SVS mit etlichen Verletzten in die Saison startete. "So viel Pech wie damals hatten wir diesmal nicht", sagte Kocak.

Andrew Wooten, Korbinian Vollmann und Nejmeddin Daghfous verpassten zwar den Großteil der Vorbereitung, aber sie trainieren schon wieder mit der Mannschaft. Tim Kister, Philipp Klingmann und Ken Gipson, die nach Knochenbrüchen in der Rückrunde lange Zeit fehlten, machten die komplette Vorbereitung mit. Denis Linsmayer, der zum Vertreter von Kapitän Stefan Kulovits bestimmt wurde, setzte wegen eines Knochenödems rund zehn Tage aus. Theoretisch wären aber alle einsatzbereit. Abwehrchef Kister sagte über sich: "Ich bin fit genug." Nur Tim Knipping fällt nach seinem Unterschenkelbruch, den er sich im letzten Heimspiel der Vorsaison zugezogen hatte, längere Zeit aus.

"Ich bin mit der Vorbereitung und dem Auftreten meiner Mannschaft sehr zufrieden", meinte Kocak, "jetzt sind wir froh, dass es endlich losgeht - und wir sind überzeugt davon, dass wir mit einem Sieg in Fürth starten werden."

Drei Punkte wären Gold wert, denn das Auftaktprogramm ist happig. Mit Hamburg, Bochum, Berlin, Darmstadt und Köln treffen die Sandhäuser anschließend auf jene fünf Mannschaften, die Kocak neben Ingolstadt zu den Titelfavoriten zählt. "Die haben ordentlich investiert", weiß der Trainer.

Viel getan hat sich auch am Hardtwald. Elf Neue kamen, dazu Rückkehrer Erik Zenga, dem das eine Jahr in der Dritten Liga sicher gut getan hat. "Das ist ein sehr guter Fußballer mit hoher Qualität", lobt Kocak. Gute Chancen auf einen Platz in der Anfangself werden auch den Neuzugängen Fabian Schleusener und Mohamed Gouaida in der Offensive sowie

34 Mal in der Außenseiterrolle

Felix Müller, Jesper Verlaat oder Aleksandr Zhirov in der Defensive eingeräumt. "Wir sind sehr zufrieden mit den Neuen", sagt Kocak. "Unser Scouting hat gute Arbeit gemacht", ergänzt Tim Kister, "die Jungs passen gut zu uns."

Was das Saisonziel angeht, bleibt Kocak seiner Linie treu. Es gibt keines. Außer, dass man auf eine sorgenfreie Runde hofft. "Wir werden 34 Mal in der Außenseiterrolle sein", untertreibt der Trainer schamlos. Im letzten Jahr war Sandhausen Elfter. Trotz acht (!) Knochenbrüchen. Bleibt der SVS vom Verletzungspech verschont, sollte das siebte Zweitliga-Jahr kein verflixtes werden.

So könnte Sandhausen spielen: Schuhen - Klingmann, Karl, Zhirov, Müller - Linsmayer, Förster, Zenga - Schleusener, Gouaida, Gislason.