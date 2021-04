Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Übungsbedarf bestand reichlich, doch dem SV Sandhausen fehlten vor dem wegweisenden Spiel an Ostersonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen die Würzburger Kickers vier Profis, die für ihre Nationalmannschaften unterwegs waren. Gerhard Kleppinger sieht darin keinen Nachteil. "Die Spieler werden mit einem positiven Gefühl zurückkehren. Wir sind überzeugt, dass sie Schwung aufnehmen können für die kommenden Wochen", sagt der Trainer des Zweitliga-Vorletzten.

Viel Selbstvertrauen dürfte Besar Halimi getankt haben. Der 26-jährige Mittelfeldspieler empfahl sich beim 4:0-Sieg des Kosovo im Testspiel gegen Litauen mit einem Tor für die nachfolgenden WM-Qualifikationsspiele. Dabei glückte ihm beim 1:3 gegen Spanien ein Treffer mit Seltenheitswert. Fast von der Mittellinie aus überwand er den spanischen Schlussmann Unai Simon, der weit aus seinem Tor geeilt war. Außer gegen den Ex-Weltmeister gab es für den Kosovo auch gegen Schweden mit 0:3 eine Niederlage.

Bei der Europameisterschaft der U21 qualifizierte sich Dänemark für das Viertelfinale. Gegner ist am 31. Mai die deutsche Mannschaft. Einen Anteil hatte Nikolas Nartey, der zuletzt – beim 0:2 in Aue – sehr ordentlich auf der ungewohnten Position des Linksverteidigers für die Kurpfälzer debütiert hatte.

Beim 1:0 gegen Frankreich und beim 3:0 gegen Russland war der 21-jährige Sandhäuser jeweils die gesamte Spielzeit auf dem Platz. Die weniger gute Nachricht: Beim VfB Stuttgart rechnet man im Sommer mit der Rückkehr des Mittelfeldspielers, der von den Schwaben nur ausgeliehen ist.

Vor zehn Jahren war Stefano Kapino mit gerade 17 der jüngste Nationalspieler in der Geschichte der griechischen Nationalmannschaft. Dank starker Leistungen im Tor des SV Sandhausen wurde er jetzt erneut in die Auswahl seines Landes berufen. In den WM-Qualifikationsspielen gegen Spanien und Georgien (jeweils 1:1) sowie beim Test gegen Honduras (2:1) musste sich der 27-jährige Keeper allerdings mit der Rolle des Ersatztorwarts begnügen. Nicht zum Einsatz kam auch Aleksandr Zhirov beim 2:1-Sieg der Russen über Slowenien.

Fehlen werden dem SV Sandhausen im Kellerduell Gerrit Nauber (fünfte Gelbe Karte), Rick Wulle (Schulter-OP), Patrick Schmidt (Mittelfußbruch) und Robin Scheu (Schlüsselbeinbruch).

Auf ein Testspiel während der Länderspielpause hat das Trainerduo Kleppinger/Kulovits verzichtet. Im Gegensatz zu den Würzburger Kickers, die gegen den VfB Stuttgart mit 0:3 unterlagen. Von den vier abstiegsgefährdeten Mannschaften feierte Eintracht Braunschweig (26 Punkte) einen überraschenden 2:1-Sieg gegen Bundesligist Union Berlin, der VfL Osnabrück (23 Punkte) musste sich mit einem 3:3 gegen den Drittligisten Viktoria Köln begnügen. Im Falle eines Heimsieges gegen Würzburg (16 Punkte) sollte zumindest der letzte Platz für den SV Sandhausen (22 Punkte) kein Thema mehr sein. Die Bilanz spricht für den SVS. Gegen die Franken gab es in drei Zweitligaspielen zwei Siege und ein Unentschieden.

Sandhausen: Kapino – Diekmeier, Röseler, Kister, Zhirov, Nartey – Zenga – Halimi, Biada – Keita-Ruel, Behrens.

Würzburg: Bonmann – Feltscher, Douglas, Strohdiek, Ronstadt – Hägele – Hasek, Kopacz – Lotric – van la Parra, Munsy.