Von Claus Weber

Sandhausen. Kenan Kocak lässt sich ungern in die Karten schauen. Das Geheimnis um die Aufstellung seiner Mannschaft, schmunzelte jüngst ein Sky-Reporter, sei strenger gehütet als das Gold in Fort Knox. Und manchmal führt der Trainer des SV Sandhausen hartnäckig nachfragende Journalisten auch in die Irre. Als Markus Karl vor dem Derby in Kaiserslautern ein Wehwehchen plagte, zog Kocak sein Mitwirken in Zweifel. Karl spielte exzellent und beantwortete die Frage nach seinem Gesundheitszustand nach dem 1:0-Sieg mit einem Lachen.

Deshalb kann man nur spekulieren, ob Richard Sukuta-Pasu im Heimspiel am Samstag (13 Uhr, Sky) gegen den VfL Bochum ins Trikot schlüpfen wird. Der mit sechs Toren gefährlichste Stürmer musste bei der jüngsten 1:2-Pleite in Regensburg passen, weil ihm ein blockierter Lendenwirbel große Schmerzen bereitete. Ob er wieder fit wird, diese Frage konnte - oder wollte - Kocak nicht beantworten. "Wir müssen schauen, dass es bis Samstag reicht", sagte er, "wir wissen es aber nicht."

Ernste Sorge oder Kocak’sche Verschleierungstaktik? Der Trainer hat es sogar schon fertig gebracht, Spieler zur Pressekonferenz zu bitten, die dann zwei Tage drauf gar nicht auf dem Platz standen. Bei Tim Knipping ist das wohl nicht der Fall. Der Verteidiger, der bisher alle Spiele bestritten hat, durfte gestern mit aufs Podium und berichtete von seiner Enttäuschung nach dem 1:2 in Regensburg. "Das war sehr bitter", klagte er, "individuelle Fehler haben das Spiel entschieden." Die wolle und werde man morgen gegen Bochum abstellen.

Knipping hat beste Erinnerung an den Klub aus dem Ruhrpott. Gegen den VfL erzielte er im vergangenen Jahr sein erstes Zweitliga-Tor. Die Statistik spricht allerdings gegen Sandhausen. In elf Duellen gab es nur zwei Siege, aber vier Niederlagen. Der letzte Erfolg liegt schon fast drei Jahre zurück. Nicht nur deshalb hat Kocak Respekt vor dem Tabellenfünfzehnten, der nach zwei Trainerwechseln offenbar wieder in die Spur gefunden hat.

Seit der ehemalige DFB-Sportdirektor Robin Dutt vor fünf Wochen übernommen hat, habe sich die Mannschaft stabilisiert, sagte Kocak, zuletzt holte der VfL fünf Punkte in drei Spielen.

Beim SV Sandhausen dagegen zeigt die Leistungskurve nach unten. Seit dem Premierenerfolg auf dem Betzenberg ist der SVS sieglos. Die Negativserie will Kenan Kocak morgen stoppen. Noch stehen die Kurpfälzer als Tabellensiebter gut da - doch der Abstand zum Viertletzten Bochum beträgt nur fünf Punkte.

Immerhin lichtet sich das Lazarett. Eroll Zejnullahu trainiert wieder mit der Mannschaft. Der kreative Mittelfeldmann würde dem Spiel des SVS sicher gut tun. Damian Roßbach, Mirco Born und Robert Herrmann sammelten Spielpraxis bei der U 23. Und sogar Philipp Klingmann arbeitet nach seinem Schädelbruch schon wieder mit dem Reha-Coach. Nur Andrew Wootens Verletzung ist hartnäckig. "Wir gehen derzeit vom Schlimmsten aus", sagte Kocak, "nämlich, dass er diese Saison nicht mehr zurückkommen wird." Sicher ist nur, dass Kapitän Nejmeddin Daghfous mit der fünften Gelbe Karte fehlt. Aber sonst?

Sandhausen: Schuhen - Stiefler, Karl, Knipping - Linsmayer, Förster - Zejnullahu, Vollmann - Gislason, Sukuta-Pasu.