Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Anna-Lena Fotiadis wurde zur Akrobatin. Nach dem 1:0-Sieg in Sandhausen machte die Mitarbeiterin des 1. FC Heidenheim ihren rechten Arm lang, um Marc Schnatterer das Smartphone unter die Nase zu halten. Mit dem ausgestreckten linken Arm und einem zweiten Handy bediente sie Sebastian Griesbeck. Gerne wäre in der Mixed Zone auch noch Jonas Föhrenbach zu Wort gekommen, der das frühe Tor des Abends durch Tim Kleinschmidt in der 16. Minute vorbereitet hatte, doch Frau Fotiadis war am Ende ihrer Möglichkeiten.

Die Sieger waren gesprächsbereit. Die Verlierer zogen den Schutz der Kabine vor. Die Medienabteilung ließ wissen, dass die angeforderten Denis Linsmayer und Martin Fraisl auf der Behandlungsliege und unter der Dusche seien. Ein mäßig gelaunter Kapitän Dennis Diekmeier erklärte: "Die Niederlage war unverdient. Denn wir waren wie schon in Nürnberg die bessere Mannschaft."

Das 0:2 vor einer Woche im Max-Morlock-Stadion war ein Thema, weil sich die Abläufe glichen. Die Gegner igelten sich und überließen Sandhausen Ball und Raum. Trainer Uwe Koschinat leitet daraus eine Weiterentwicklung seiner Mannschaft ab. Der SV Sandhausen wird eher als kampf- denn als spielstark wahrgenommen. In der Vergangenheit hätte sich die Konkurrenz Gedanken gemacht, wie man Tore gegen Sandhausen schießen könne, jetzt habe die Verhinderung Priorität.

Sowohl in Nürnberg als auch am Freitag gegen Heidenheim hatte Koschinats Team nahezu zwei Drittel Ballbesitz. Das klingt besser als es ist. Schnelles Umschaltspiel ist das Gebot der Stunde, weil dann Platz hat und die Chance, eine ungeordnete Abwehr zu überraschen. Es stimmt, dass Koschinats Mannschaft spielerische Fortschritte gemacht hat. Gleichwohl könnte es sein, dass die Sandhäuser zweimal in die Falle getappt sind. Denn: Ein Spiel zu diktieren, einen Abwehrriegel zu knacken, ist eine der schwierigeren Übungen. Und ganz sicher nicht die Königsdisziplin der Kurpfälzer.

Zumal wenn wie am Freitagabend die bulligen Angreifer Kevin Behrens und Aziz Bouhaddouz gebändigt werden. 15 der 24 Saisontore hat das Duo erzielt. Mit der Torgefährlichkeit der Kollegen ist es nicht weit her.

Das Flügelspiel anzukurbeln, war eine gute Idee von Uwe Koschinat. Doch leider spielten weder Mario Engels noch Philip Türpitz und schon gar nicht der eingewechselte Rurik Gislason mit.

Man müsse die Lehren ziehen, forderte ein enttäuschter Präsident. In seiner Analyse lag Jürgen Machmeier so verkehrt nicht. Der Chef, der selbst immer hundert Prozent gibt, würde sich "20 Prozent mehr Gier" wünschen. Sein Urteil: "Wir haben es Heidenheim zu einfach gemacht. Wir waren zu brav." Die Aufstellung ist wichtig. Doch entscheidender ist zumeist die Einstellung. So gesehen ist es gut, dass die nächsten beiden Spiele wieder eine größere Kulisse haben werden. Am eiskalten Freitagabend zitterten nicht mal 5000 Zuschauer dem Schlusspfiff entgegen.

Am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) geht es nach Darmstadt, eine Woche später kommt der KSC an den Hardtwald. In den Nachbarschafts-Duellen sollten die 20 Prozent des Präsidenten kein Problem sein.