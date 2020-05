Kenan Kocak bedankt sich beim SV Sandhausen, doch der Mannheimer, der am heutigen Samstag mit Hannover am Hardtwald gastiert, meint: „Ich habe das Vertrauen zurückgezahlt.“ F:dpa

Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Kenan Kocak kommt heim. Bevor der Trainer von Hannover 96 seine Lieben – die Söhne Ensar (9) und Eymen (6) sowie seine Frau Demet – im Ilvesheimer Eigenheim in die Arme schließen kann, muss er noch Geschäftliches regeln. Hannover 96 ist am heutigen Samstag (13 Uhr/ Sky) Gast beim SV Sandhausen. Der Bundesliga-Absteiger kommt mit der Empfehlung von vier Spielen ohne Niederlage. In den letzten beiden Auswärtsspielen in Nürnberg (3:0) und Osnabrück (4:2) erzielten die Niedersachsen sieben Tore.

Die Aktien des SV Sandhausen sind – nach acht sieglosen Spielen – durch das 1:0 in Wehen gestiegen. Ein Sieg gegen Hannover wäre ein weiterer wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt. Die Rhein-Neckar-Zeitung sprach mit dem 39-jährigen Fußballlehrer, der knapp zweieinhalb Jahre am Hardtwald war.

Kenan Kocak, Sie haben Hannover mit 22 Punkten aus 14 Spielen vom 16. auf den neunten Platz geführt. Mit dem Abstieg sollte Ihre Mannschafts nichts mehr zu tun haben.

Falsch. Wir brauchen noch ein paar Punkte. Als ich im Herbst übernommen habe, war die Situation schwierig. Als Bundesliga-Absteiger hatte Hannover andere Erwartungen. Den Hebel umzulegen, gelingt nicht immer. Die Beispiele Kaiserslautern, 1860 München oder in der letzten Runde Ingolstadt zeigen es.

Der Karlsruher SC hat mit dem 1:1 am Mittwoch verhindert, dass Sie den Vereinsrekord mit vier Siegen in Folge, den Ihr Vorgänger Mirko Slomka vor zehn Jahren aufstellte, eingestellt haben.

Ja, schade. Karlsruhe hat eine gute Mannschaft, ist vor allem beim Standards gefährlich.

Aus badischer Sicht hört man das gerne. Optimal wäre, wenn neben dem KSC auch Sandhausen in der Zweiten Liga bleiben würde. Mit welchen Gefühlen kehren Sie heute zurück?

Mit guten. Wir hatten eine tolle Zeit. Ich bin dem SV Sandhausen, namentlich Präsident Jürgen Machmeier und dem damaligen Geschäftsführer Otmar Schork, dankbar, dass sie mir die Chance gegeben haben, im Profifußball Fuß zu fassen.

Sie haben das Vertrauen zurückgezahlt.

Ich glaube schon. In meinem zweiten Jahr gelang Sandhausen mit dem zehnten Rang die beste Platzierung in der Zweitliga-Geschichte. Obwohl wir mit acht Knochenbrüchen unglaubliches Verletzungspech hatten und Torjäger Lucas Höler nach Freiburg verkauft wurde.

Der SV Sandhausen hat dafür gutes Geld bekommen.

Wir haben gemeinsam einige gute Jungs entwickelt, die dem Verein sportlich, aber auch finanziell geholfen haben. Allein für Höler und Philipp Förster wurden an die fünf Millionen Euro bezahlt.

Haben Sie noch Kontakte?

Ich bin mit dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca freundschaftlich verbunden. Natürlich auch mit Phil Weimer und Dirk Stelly. Den Video-Analysten und Athletiktrainer habe ich geholt.

Hat das geplante Gespräch mit Uwe Koschinat jemals stattgefunden?

Nein. Aber das ist auch nicht schlimm. Der Kollege hat eine eigene Spielidee, die sich von meiner unterscheidet. Aber bevor da was hereininterpretiert wird: Das sage ich, ohne zu werten. In Sandhausen wird richtig gute Arbeit geleistet. Das freut mich.

> Sie waren enttäuscht, als Sie im Herbst 2018 gehen mussten?

Ich hätte mir den Turnaround zugetraut, um den Abstieg zu verhindern. Davon bin ich überzeugt. Ich habe an Uwe Koschinat ein intaktes Team übergeben.

Sie haben Förster, den Sie vom Waldhof kannten, nach Sandhausen geholt. Gibt es jetzt einen Sandhäuser Spieler, den Sie sich in Hannover vorstellen könnten. Zum Beispiel Torjäger Kevin Behrens?

Mal schauen, was im Sommer passiert. Aber über Namen rede ich nicht.

Die Corona-Krise bedeutet einen großen Einschnitt. Sie selbst haben auf einen Teil Ihres Gehalts verzichtet.

Alle müssen mit Einschränkungen leben. Der Fußball darf sich nicht wichtiger als die Gesellschaft nehmen. Geld bedeutet für mich nicht alles. Ich kann mit tausend Euro glücklicher sein als andere mit einer Million.

Gibt es einen Sonderbewacher für den neuen Torjäger Dennis Diekmeier?

(lacht) Ich gönne Dennis sein erstes Tor im 288. Profi-Spiel. Er ist ein guter Typ, der maßgeblich zum Klassenerhalt letzte Runde beigetragen hat. Leider gab es zu meiner Zeit kein Geld, um einen Spieler von der Klasse Diekmeiers zu holen.

> Bleibt Sandhausen drin?

Da bin ich mir recht sicher. Ich drücke die Daumen, damit wir uns in der nächsten Runde noch zweimal sehen.

Dann ist aber Schluss. Ihr neuer Dreijahres-Vertrag sieht die Rückkehr in die Bundesliga vor.

Ich weiß um die Erwartungen. Wer bei einem Traditionsverein dieser Größenordnung unterschreibt, muss mit dem Druck umgehen können.

Ihr Vertrag läuft bis 2023. War die Wohnungssuche erfolgreich?

Ich habe ein Haus gefunden. Aber mein Hauptwohnsitz bleibt Ilvesheim.

Auch Valentin Herr, der sechs Jahre Chefscout beim SV Sandhausen war, soll ein neues Arbeitspapier unterschreiben.

Wally ist ein großartiger Mensch und ein ausgewiesener Fachmann.

Hannover-Ikone Dieter Schatzschneider, mit dem Sie sich gut verstehen, hat gesagt: "Was soll ich in Sandhausen?"

Das war nicht böse gemeint. Ich weiß, dass man in Hannover großen Respekt hat.

Dann schlagen wir ein schiedlich-friedliches 1:1 heute Nachmittag vor.

Tut mir leid. Ich will immer das Maximale. Wir wollen gewinnen.