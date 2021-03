Sandhausen. (dpa) Zweitligist SV Sandhausen muss im Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf auf Verteidiger Aleksandr Zhirov verzichten. Nach seiner Roten Karte im Spiel bei Eintracht Braunschweig (0:1) sperrte das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) den 30-Jährigen für eine Meisterschaftspartie, wie der DFB am Dienstag mitteilte.

Außerdem muss der Russe eine Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro zahlen. Schirow war am vergangenen Sonntag wegen Nachtretens in der Nachspielzeit mit Rot vom Platz geschickt worden.