Marlon Frey in seiner Zeit bei Bayer Leverkusen. Foto: dpa

Sandhausen. (dpa-lsw) Der SV Sandhausen muss im Spiel beim Spitzenreiter Arminia Bielefeld auf Marlon Frey verzichten. Der defensive Mittelfeldspieler, der sich nach dem Kreuzbandriss von Erik Zenga in die Mannschaft des Fußball-Zweitligisten gespielt hat, zog sich am Donnerstag im Training einen doppelten Bänderriss im rechten Knöchel zu, erklärte sein Trainer Uwe Koschinat. Als Alternativen zu Frey kommen am Samstag (13/Sky) Emanuel Taffertshofer, Besar Halimi oder Ivan Paurevic infrage.

Koschinat überrascht der Höhenflug der Bielefelder nicht. "Die Arminia hat schon in der vergangenen Saison eine sehr starke Rückrunde gespielt", sagte der 48-Jährige. "Der Kader hat sich kaum verändert, wurde aber gezielt verstärkt. Die Mannschaft hat sich sehr gut weiterentwickelt."

Auf der Bielefelder "Alm" müsse der Tabellenachte Sandhausen von Beginn an hellwach sein und aggressiv dagegenhalten. "Ein Schlüssel wird sein, wie aktiv und eklig wir in den ersten Minuten spielen, um die Euphorie des Gegners zu stoppen", erklärte Koschinat.