Sandhausen. (dpa) Fußball-Zweitligist Karlsruher SC kann auch sein zweites Heimspiel in dieser Saison am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen den SV Sandhausen vor 1200 Zuschauern austragen. Das gab der Club am Freitagnachmittag bekannt. Der aktuelle Sieben-Tages-Grenzwert im Karlsruher Stadtgebiet lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Freitag bei 23,4 pro 100.000 Einwohner und damit unter dem in der Corona-Verordnung Sport des Landes Baden-Württemberg veranschlagten Schwellenwert von 35.

Die Tickets für das Derby gegen Sandhausen hat der KSC laut eines Vereinssprechers bereits alle verkauft. Die Besucher müssen einen ausgefüllten Gesundheitsfragebogen und ein Ausweisdokument mitbringen und auf dem Weg zu ihrem Sitzplatz einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Update: Freitag, 16. Oktober 2020, 16.53 Uhr

Von Claus Weber

Sandhausen. Fußballspielen ist wie Radfahren. Man verlernt es nicht. Sagt Alexander Esswein. Der Last-Minute-Neuzugang des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen, dessen Vertrag bei Hertha BSC im Sommer ausgelaufen ist, steht jedenfalls für das badische Derby am Samstag (13 Uhr/Sky) beim Karlsruher SC bereit.

Trotz fehlender Vorbereitung? Er habe sich mit einem eigenen Coach fit gehalten, berichtet der 30-jährige Offensivspieler. "Das war sehr hartes Training, teilweise eine Tortur, ich bin an meine Grenzen gegangen." Er sei deshalb auf einem guten Niveau und könne gleich aushelfen. "Die Abläufe haben natürlich noch gefehlt", sagt der gebürtige Wormser, "aber das verlernt man ja nicht."

Uwe Koschinat ist zufrieden mit dem Neuen, wird ihn im Wildpark ins Aufgebot berufen. Ob, wann und auf welcher Position der 196-fache Bundesligaspieler auflaufen wird, das ließ der Trainer aber noch offen. "Alexander kann auf dem Flügel, hinter den Spitzen oder ganz vorne spielen", sagt der Coach und lobt: "Er bringt eine unheimliche Geschwindigkeit mit und hat einen guten Abschluss." Wahrscheinlich ist, dass Esswein von der Bank kommt. Dem bislang noch torlosen Kevin Behrens, dem besten Schützen der vergangenen Saison, und Daniel Keita-Ruel, der im Auftaktspiel zwar dreimal traf, aber danach wenig in Erscheinung trat, macht der Neue Druck. Konkurrenz belebt das Geschäft.

Wobei Koschinat über das bisherige Abschneiden seines Teams nicht meckern will. Sechs Punkte aus drei Spielen und Tabellenplatz vier – den Kurpfälzern ist der Saisonstart geglückt.

Ganz anders als dem Karlsruher SC, der mit null Punkten und null Toren auf dem letzten Platz steht und deshalb ein umso gefährlicherer Gegner sein wird.

Eine vierte Niederlage im vierten Spiel könne sich der KSC, dem bislang oft nur das nötige Glück gefehlt hat, gar nicht leisten, sagt Koschinat. "Der Druck im Heimspiel ist für die Karlsruher enorm, sie haben die letzten beiden Wochen dazu genutzt, jeden Stein umzudrehen", glaubt der Sandhäuser Coach, "das ist für den KSC ein richtungsweisendes Spiel."

Karlsruhe ist für Sandhausen zwar nicht unbedingt ein Angstgegner, aber zumindest im vergangenen Jahr gingen beide Derbys verloren. 0:1 im Wildpark und 0:2 am Hardtwald. "Wir haben zuletzt zwei Mal hoffnungslos versagt", klagt Koschinat, "und wir haben einiges wiedergutzumachen."

Der Coach hat zwar alle Mann an Bord, könnte einige Spieler aber noch schonen. So hat Denis Linsmayer seine schwere Gehirnerschütterung auskuriert. Aber erst seit Montag sind die Kopfschmerzen weg und erst seit Mittwoch ist er im Training wieder voll dabei. Aleksandr Zhirov kehrte erst gestern von seiner Länderspielreise mit dem russischen Team zurück. In den Partien gegen Schweden (1:2), die Türkei (1:1) und Ungarn (0:0) kam der Abwehr-Hüne allerdings nicht zum Zuge. Anders als Nikolas Nartey, der mit der dänischen U 21 Malta (3:1) und Finnland (2:1) schlug und mit seinem Team das Ticket für die EM im kommenden Jahr in Slowenien und Ungarn löste.

1200 Zuschauer sind im Wildpark zugelassen. Gästefans leider nicht. Die können sich aber im Hardtwald-Hörfunk informieren. Die Reportage beginnt um 12.50 Uhr. Alle Infos dazu auf der Sandhäuser Homepage: www.svs1916.de

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Nauber, Kister, Röseler – Diekmeier, Ouahim, Nartey, Contento – Biada – Behrens, Keita-Ruel.

Update: Donnerstag, 15. Oktober 2020, 21.48 Uhr

Sandhausen. (dpa/lsw) Neuzugang Alexander Esswein wird im Zweitliga-Derby beim punktlosen Schlusslicht Karlsruher SC am Samstag (13 Uhr/Sky) zum ersten Mal im Kader des SV Sandhausen stehen. Das bestätigte Trainer Uwe Koschinat am Donnerstag. Der Offensivspieler war in der Länderspielpause verpflichtet worden und hatte sich nach seinem Vertragsende bei Hertha BSC individuell fit gehalten.

Über seine neue Aufgabe sagte Esswein am Donnerstag: "Ich möchte den Verein voranbringen, habe ein gutes Gefühl und fühle mich bestens aufgestellt." Ob der 30-Jährige schon in der Startformation stehen wird, ließ Koschinat jedoch offen.

Dabei kann der Coach jede Unterstützung gut gebrauchen, denn der Tabellenvierte lieferte in den zurückliegenden Nachbarschaftsduellen enttäuschende Leistungen ab. "Wir haben gegen Karlsruhe zuletzt zwei Mal hoffnungslos versagt", sagte Koschinat. "Mir ist bewusst, dass es für den KSC um eine Menge geht und deswegen müssen wir die Sinne schärfen. Wir haben einiges wiedergutzumachen."

🎙 #Koschinat: Wir haben nach den zwei Niederlagen gegen den KSC aus der vergangenen Saison noch einiges gutzumachen. Wir müssen uns auf eine wahnsinnige Schärfe einstellen.#KSCSVS — SV Sandhausen 1916 e.V. (@SV_Sandhausen) October 15, 2020

Neben Esswein werden auch die Nationalspieler Aleksandr Zhirov (Russland) und Nikolas Nartey (U21/Dänemark) wieder zum Aufgebot des SVS gehören. Denis Linsmayer hat seine schwere Gehirnerschütterung auskuriert und ist ebenfalls einsatzfähig.