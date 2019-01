Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Als Uwe Koschinat vor Weihnachten auf dem Heumarkt in Köln mit seiner Frau und der achtjährigen Tochter Liv Schlittschuhlaufen ging, hatte der in dieser Hinsicht nicht verwöhnte Trainer des SV Sandhausen zwei Erfolgserlebnisse. Obwohl er außer Übung war, hielt er sich auf den Beinen. Und als er das Eis verließ, stand seine Mannschaft immer noch auf einem Nichtabstiegs-Platz. Denn die Konkurrenten Ingolstadt, Magdeburg und Duisburg hatten ihre Spiele verloren.

Die Situation: In anderen Jahren müsste der SV Sandhausen schon die Dritte Liga planen. 13 Punkte aus 18 Spielen sind sogar ein Zähler weniger als in der ersten Zweitliga-Saison, die mit dem sportlichen Abstieg endete. Diesmal treten zum Glück auch Ingolstadt (10 Punkte), Magdeburg (11) und Duisburg (13) auf der Stelle. Das bessere Torverhältnis trennt Sandhausen vom Relegationsplatz. Komfortabel ist die Lage nicht vor dem Restrückrunden-Auftakt am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) beim Hamburger SV.

Trainer Uwe Koschinat. Foto: vaf

Die Vorbereitung: Über eine beängstigende Frühform kann man nicht klagen. Das 3:0 gegen den türkischen Erstligisten Antalyaspor (Tore: Rurik Gislason, Jesper Verlaat und Fabian Schleusener) war zwar vielversprechend, doch sowohl gegen den Drittligisten Hansa Rostock als auch gegen Regionalligist 1. FC Saarbrücken (beide 0:0) gelangen keine Tore. Die Generalprobe gegen Liga-Rivale Fürth endete ebenfalls unentschieden: 1:1 (Tor: Kevin Behrens). Der Trainer zog ein insgesamt positives Fazit. Er spürt bei den Profis eine "innere Kraft und enorme Hingabe".

Die Neuen: Dennis Diekmeier kam nach acht Jahren beim Hamburger SV und zwei Saisons in Nürnberg mit der Empfehlung von 195 Bundesliga-Spielen. In der Vorbereitung wurde der 29-jährige Rechtsverteidiger den hohen Erwartungen gerecht. Koschinat ist überzeugt: "Dennis ist durch das Stahlbad HSV gegangen, er ist stresserprobt und wird uns mit seiner Erfahrung helfen." Ein gefühlter Neuzugang ist Tim Knipping. Nach einem Schienbeinbruch und fast neunmonatiger Pause weckt sein geplantes Comeback in Hamburg Erinnerungen an die letzte Runde, als Sandhausen über die beste Defensive der Zweiten Liga verfügte. Der Verlust von Marcel Seegert und Florian Hansch fällt nicht ins Gewicht. Sie hatten kaum Einsatzzeiten.

Es fehlen: Erik Zenga erlitt in Fürth einen Daumenbruch und musste sich in München einem längeren Eingriff unterziehen. Er wird mindestens vier Wochen nicht zur Verfügung stehen. Operiert wurde wegen eines Bänderrisses im Knie auch Alexander Rossipal. Keine Prognose wagt der Trainer auch bei Tim Kister und Nejmeddin Daghfous, die nach Fußbruch und Meniskusriss im Aufbautraining sind. Koschinats vorsichtige Einschätzung: "Sie werden in dieser Saison noch einige Spiele bestreiten."

Stärken und Schwächen: In nahezu allen Spielen war Sandhausen auf Augenhöhe, spielte phasenweise auch recht ansehnlichen Fußball. Aber: Dort wo Spiele entschieden werden, wo es weh tut, waren die Kurpfälzer zu oft zweite Sieger. Wer - traditionell - wenige Tore schießt, muss die Angriffsschwäche durch Abwehrstärke kompensieren. Das war in der ersten Serie nicht der Fall.

Der Coach hat sich auch auf Marcel Schuhen als Nummer eins im Tor festgelegt. Foto: vaf

Die Wunschelf: In der Torwartfrage hat sich Uwe Koschinat entschieden. Marcel Schuhen bleibt die Nummer eins. Der Trainer erwartet vom heißblütigen Westerwälder, dass er sich und die Mannschaft mehr pushen kann. Niklas Lomb sei zwar der "komplettere Torwart", doch Schuhen habe mehr Präsenz. Am Mittwoch in Hamburg ist mit dieser Mannschaft zu rechnen: Schuhen - Diekmeier, Knipping, Zhirov, Paqarada - Linsmayer, Taffertshofer - Gislason, Förster, Schleusener - Wooten.

Der Gegner: Die Generalprobe hat der Hamburger SV mit 5:3 gegen den dänischen Meister FC Midtjylland gewonnen. Davor gab es einen Sieg und eine Niederlage gegen Schweizer Erstligisten: 0:3 gegen St. Gallen und 1:0 gegen Lugano. Kapitän Aaron Hunt, der vor zwei Wochen einen Muskelfaserriss erlitt, soll bis Mittwoch fit sein.

Die Prognose: Man wäre ein schlechter Lokalpatriot, würde man nicht sagen: Sandhausen zieht den Kopf aus der Schlinge. Aber: Es wird verdammt schwer. Sollte nur einer der drei anderen Teilnehmer am Schneckenrennen beschleunigen, dann brauchen die Kurpfälzer aus den restlichen 16 Spielen um die 24 Punkte, um ohne Relegation drin zu bleiben. Das bedeutet: Jedes zweite Spiel muss gewonnen werden. Nicht Glück oder Pech sei in den engen Spielen ausschlaggebend gewesen, sondern dass ein paar Prozent gefehlt haben, glaubt Uwe Koschinat. Seine Forderung: "Wir müssen kriegerischer werden."