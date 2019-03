Otmar Schorks Pläne für das Spiel in Magdeburg: "Ich fahre allein. Ich sitze allein." Sein bitteres Ende in Sandhausen ist auch eine menschliche Tragödie. Darüber können auch die lobenden Worte des Sandhäuser Präsidenten Jürgen Machmeier nicht hinwegtrösten. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Otmar Schork sah schlecht aus. Blass war der 61-jährige Rauenberger. Er wirkte angegriffen. Seine Worte bestätigten, was alle sahen im Presseraum des SV Sandhausen: "Mein Akku ist leer. Der Sprit verbraucht. Wir waren über Jahre immer nur auf der Überholspur."

Am gestrigen Donnerstag erklärte der Geschäftsführer seinen Rücktritt. Nach 16 Jahren in zwei Amtszeiten am Hardtwald. Der Vertrag läuft noch bis Saisonende. Doch die Entscheidungen werden andere treffen. Mikayil Kabaca steigt vom Teamchef zum Sportlichen Leiter auf. Gemeinsam mit Cheftrainer Uwe Koschinat soll er die kommende Runde planen. Für die Zweite, aber auch für die Dritten Liga.

Hintergrund Ein Kommentar

von Wolfgang Brück Der Präsident knöpfte sich auch die Presse vor. Es möge keiner triumphieren, mahnte Jürgen Machmeier, die Trennung von Otmar Schork habe nichts mit den Berichten der letzten Tage zu tun. Keine Sorge, es gibt ausreichend sachliche Gründe, persönliche spielen keine Rolle. Als die Rhein-Neckar-Zeitung am Montag elf Gründe für [+] Lesen Sie mehr Ein Kommentar

von Wolfgang Brück Der Präsident knöpfte sich auch die Presse vor. Es möge keiner triumphieren, mahnte Jürgen Machmeier, die Trennung von Otmar Schork habe nichts mit den Berichten der letzten Tage zu tun. Keine Sorge, es gibt ausreichend sachliche Gründe, persönliche spielen keine Rolle. Als die Rhein-Neckar-Zeitung am Montag elf Gründe für den drohenden Abstieg des SV Sandhausen aufzählte, ernteten wir große Zustimmung, die Verantwortlichen fanden die Kritik zu hart. Unbestritten ist, dass eine verfehlte Personalpolitik dazu führte, dass für Sandhausen das siebte Zweitliga-Jahr vielleicht das letzte sein wird. Von elf Neuzugängen spielen nur zwei regelmäßig. Dafür ist Schork verantwortlich. So wie er in den Jahren zuvor gelobt wurde für gewinnbringende Verpflichtungen wie zum Beispiel von Lucas Höler und Florian Hübner muss er nun auch für Fehler einstehen. Schork stand lange Zeit für den Aufschwung des Dorfvereins. Mit kleinem Geld und großer Kraft. Aber: Wo viel Licht ist, fällt auch Schatten. Schork ist ehrgeizig. In gutem, leider aber auch in einem ungutem Sinn. Er geizte mit der Ehre. Er lobte kaum. Er schenkte seinen Mitarbeitern nicht das Vertrauen, das es braucht, um kreative Arbeit zu leisten. Selbst die Anschaffung eines neuen Bleistiftes habe man sich von ihm absegnen lassen müssen. Hat mal einer - natürlich überspitzt - gesagt. Auch die Trainer - Alois Schwartz und lange Zeit Kenan Kocak - hatten es nicht einfach. Weil es mit zwei Alphatieren in einem Revier selten gut geht. Schork hat viel auf die Beine gestellt. Doch er hat sich dabei überhoben. Er wäre gut beraten gewesen, mehr Verantwortung zu delegieren. Mehr Teamplayer zu sein. Und weniger Chef. Wer alles weiß und dann meistens auch noch besser, will zwar im tiefsten Herzen geliebt werden. Er erreicht damit aber das Gegenteil. Auf Platz 18 gingen dem Sportchef die Argumente aus. Die Entscheidung, von wem sie letztlich auch getroffen wurde, ist richtig. Hoffentlich kommt sie nicht zu spät. Der SV Sandhausen hat Großes erreicht. Auch und gerade dank Otmar Schork. Jetzt hat eine neue Ära begonnen. Vielleicht setzt sie neue Kräfte frei.

[-] Weniger anzeigen

Die Mission Klassenerhalt macht Jürgen Machmeier vor dem wegweisenden Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/direkt in Sky) beim 1. FC Magdeburg zur Chefsache. Der Präsident: "Ich übernehme ab sofort die Verantwortung für den sportlichen Bereich. Mit dem heutigen Tag beginnt eine neue Ära."

Der Entschluss, beteuert Schork, habe nichts mit dem letzten Tabellenplatz zu tun. Er hätte ihn auch getroffen, wenn der Zweitligist Neunter wäre. "Ich war in den letzten Jahren Tag und Nacht für den SV Sandhausen da. Ich war nie krank. Ich habe nie mehr als eine Woche Urlaub am Stück gemacht. Ich brauche jetzt einfach eine Pause", sagt der scheidende Sportchef.

"Eine neue Ära"

Machmeier fand bewegende Worte. Durch dick und dünn sei man miteinander gegangen. "Niemand in Fußball-Deutschland hat dem SV Sandhausen zugetraut, was er erreicht hat. Daran hat Otmar großen Anteil." Er würde sich wünschen, erlaubte sich der Präsident einen Seitenhieb auf die Leitenden Angestellten in kurzen Hosen, wenn alle mit so viel "Herzblut und Engagement" gearbeitet hätten. Machmeier mitfühlend: "Es wird hart, wenn Otmar in den nächsten Tagen sein Büro ausräumt." Der Chef und sein engster Mitarbeiter versicherten: "Wir trennen uns in Freundschaft und ohne Groll."

Vor acht Jahren war der Schadensregulierer einer großen Versicherung an den Hardtwald zurückgekehrt, wo er seine erste Amtszeit über acht Jahre mit der Oberliga-Meisterschaft krönte. Im Sommer 2012 stieg er mit Sandhausen in die Zweite Liga auf. Mit einer Mannschaft, die zu zwei Dritteln von seinem Vorgänger Tobias Gebert und Ex-Trainer Gerd Dais zusammengestellt worden war.

"Es ist nicht zuletzt Otmar Schorks Verdienst, dass sich der SV Sandhausen in der 2. Bundesliga etabliert hat", konnte Torjäger Fabian Schleusener am Donnerstag nach dem Training gerade noch erklären, ehe Pressechef Markus Beer - wieder mal - dazwischen grätschte.

Die Öffentlichkeitsarbeit, die in letzter Zeit von Kontrollwahn bestimmt war - mit mehreren Aufpassern bei Interviews, Sprech- und Kontaktverboten für die Trainer und die Anweisung, Fragen an die Profis ausschließlich schriftlich einzureichen - soll künftig wieder ein vernünftiges Maß haben, versprach Volker Piegsa. Der 57 Jahre alte ehemalige SAPler, der als einziger von drei Geschäftsführern übrig geblieben ist, will künftig Gespräche ermöglichen, statt sie zu verhindern. Er ist mit umfangreichen Kompetenzen ausgestattet, trägt große Verantwortung.

"Ich möchte meine Chance nutzen", sagt auch Mikayil Kabaca zur neuen, anspruchsvollen Aufgabe. Der 42-jährige Deutsch-Türke spielte 13 Jahre in der Dritten und Vierten Liga beim FSV Frankfurt. Er lebt mit seiner Frau und den drei Kindern im hessischen Butzbach. Er pendelt jeden Tag die 270 Kilometer hin und zurück. Er macht einen ruhigen und sympathischen Eindruck.

Die entscheidende Rolle aber wird Jürgen Machmeier einnehmen. Der 58-jährige Unternehmer, der seit zwei Jahrzehnten im Amt ist und dem der Dorfverein den Aufstieg in die Zweite Liga zu verdanken hat, ist davon beseelt, sein Lebenswerk zu bewahren. "Ich habe klare Vorstellungen und ein klares Konzept", kündigt er an. Er versprach in nächster Zeit "vielleicht eine Überraschung."

Der Kontrast hätte größer nicht sein können. Auf der einen Seite der scheidende Geschäftsführer, niedergeschlagen und um Fassung bemüht, daneben der Präsident, der vor dem Kellerduell in Magdeburg Zuversicht verbreitete. Aufbruchstimmung. "Ich bin total kämpferisch. Ich verspüre eine große Kraft. An mich kann man sich anlehnen, mich darf man auch kritisieren."

Morgen brechen die Profis nach Sachsen-Anhalt auf. Mit guten Vorsätzen, die Schmach von Aue wieder gutzumachen. Auch Otmar Schork wird in der MDCC-Arena sein. "Denn der SV Sandhausen ist mein Verein", sagt er, "ich fahre allein. Ich werde allein sitzen. So wie schon in den letzten Wochen."