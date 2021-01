Von Claus Weber

Sandhausen. Als Matthias Jöllenbeck nach 94 Minuten endlich abpfiff, blieb der ganz große Jubel aus. Die Spieler des SV Sandhausen waren nach dem 2:0 (1:0) über den 1. FC Nürnberg zu erschöpft, um zu feiern und im Kreis zu hüpfen. Dabei war der Sieg im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga eine Riesen-Erleichterung. Eine Niederlage hätte die Kurpfälzer weiter in den Abgrund gestürzt. So machten sie Boden gut, kletterten vom vorletzten Platz auf den Relegationsrang.

"Das war ein ganz wichtiger Sieg zum richtigen Zeitpunkt", atmete Geschäftsführer Volker Piegsa auf, "denn alle, die unten stehen, fangen auch an zu gewinnen." Schlusslicht Würzburg schlug Düsseldorf 2:1, der Fünfzehnte St. Pauli gewann 4:3 in Heidenheim.

Auch dem Chef fiel ein großer Stein vom Herzen. Es sei ein Sieg der Moral und des Einsatzes gewesen, meinte Präsident Jürgen Machmeier und lobte: "Die Mannschaft hat sich bis zum Schluss in jeden Ball geworfen, das hatte in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt."

In der Endphase stand das Tor der Nordbadener unter Dauerfeuer. Erst landete ein Schuss von Manuel Schäffler am Lattenkreuz (75.), dann retteten Schlussmann Stefanos Kapino gegen Schäffler (83.) und Tim Handwerker (87.) sowie Tim Kister gegen Nikola Dovedan (85.) und Georg Margreitter (90.).

Von einem "dreckigen Sieg" sprach deshalb Mikayil Kabaca. "Fürs Schönspielen kriegst du keine Punkte", meinte der Sportliche Leiter, "das ist Abstiegskampf. Da müssen wir weitermachen, es ist noch ein langer Weg." Dem schloss sich Nils Röseler an. "Heute war immer einer da, wenn es gebrannt hat", meinte der Verteidiger, der längst zur Stammkraft geworden ist, "so muss es weitergehen. Jeder muss für jeden kämpfen."

Der 28-Jährige hatte die Gastgeber zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt in Front gebracht. Kurz vor der Pause schlug sein Schuss im Anschluss an einen Eckstoß unten rechts ein. Nürnbergs Torwart Mathenia hatte die Kugel nur weggefaustet, Aleksandr Zhirov für Röseler aufgelegt. Die Führung war etwas glücklich, aber durchaus verdient.

Sandhausen zeigte eine gute erste Halbzeit, ließ sich nach der Pause dann aber weit hinten reindrängen und verpasste es bei zwei Konterchancen, den Sack früher zuzumachen.

So entschied erst der Treffer von Daniel Keita-Ruel in der ersten Minute der Nachspielzeit die heiß umkämpfte Partie. Der 31-Jährige schloss einen schönen Konter über Philipp Klingmann, Aleksandr Zhirov und Alexander Esswein ins linke Eck ab. Es war schon sein siebtes Saisontor. Keita-Ruel führt damit die Rangliste vor Kevin Behrens (5) und Nils Röseler (2) an. Der Torjäger macht seiner Mannschaft Mut. "Ich war von Anfang an von ihr überzeugt", sagte er, "doch sie muss zusammenwachsen, das braucht Zeit."

Für Michael Schiele war es der dritte Sieg in zwölf Spielen. Nach einem katastrophalen Start mit sechs Pleiten in den ersten sieben Partien ist seine Bilanz im neuen Jahr besser, aber nicht wirklich gut. In den sechs Januar-Duellen gab’s zwei Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Auch der Coach ist unzufrieden. "Wenn man die letzten drei Spiele betrachtet, hätten wir statt vier auch sieben oder neun Punkte holen können", rechnet er vor.

Jürgen Machmeier stellte sich demonstrativ vor seinen Übungsleiter. "Der Sieg gehört auch dem Trainer", sagte er, "weil er den Mut hatte, so viel zu wechseln." Auf sechs Positionen hatte Schiele die Mannschaft verändert – auch um Kräfte zu schonen. "Wir hatten keine Winterpause und es war das dritte Spiel in acht Tagen", erklärte er, "und die Saison ist noch lang."

Bereits am Freitagabend könnte allerdings eine kleine Vorentscheidung fallen. Dann gastiert Sandhausen um 18.30 Uhr beim FC St. Pauli, der sich mit drei Erfolgen in den letzten vier Spielen an den Kurpfälzern auf den ersten Nichtabstiegsplatz vorbeigeschoben hat. Ein weiterer Sieg muss her. Auch wenn es so ein dreckiger wie gegen Nürnberg ist. "Das ist morgen ganz egal", sagte Verteidiger Philipp Klingmann gestern, "Hauptsache wir haben drei Punkte."

Sandhausen: Kapino – Nauber (36. Kister), Röseler, Zhirov – Klingmann, Bachmann, Linsmayer (76. Paurevic), Contento (63. Rossipal) – Halimi (76. Esswein) – Schmidt (76. Keita-Ruel), Behrens.

Nürnberg: Mathenia – Valentini (87. Margreitter), Mühl, Sörensen, Handwerker – Behrens (72. Nürnberger), Geis – Möller Daehli, Dovedan, Hack (72. Borkowski) – Schäffler.

Schiedsrichter: Jöllenbeck (Freiburg); Tore: 1:0 Röseler (43.), 2:0 Keita-Ruel (90.+1).