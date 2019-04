Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Abstiegskampf ist die Hölle. Noch eine Stunde nach dem 3:2-Sieg über Holstein Kiel war Uwe Koschinat fix und fertig. Die Stimme leise und heiser, der Blick leer, sagte der Trainer des SV Sandhausen: "Es geht nicht spurlos an mir vorbei. Es nimmt mich mit."

Schlimm waren die letzten Minuten. Die Kieler stürmten, die Sandhäuser wankten, die Fans bangten. Die späten Gegentore letzte Woche in Duisburg (2:2) und davor gegen Paderborn (1:1) kamen in Erinnerung. Als auch die zwei Minuten Nachspielzeit, die sich wie zwei Stunden anfühlten, rum waren, ballten Denis Linsmayer und Leart Paqarada die Fäuste, sank der Trainer wie zum Gebet in die Knie, wurde Dennis Diekmeier eines seiner vier Kinder von der Tribüne gereicht. Die Generalprobe auf die Nichtabstiegsfeier: Die Kleine sollte sehen, wie sehr Papas Arbeit geschätzt wird.

Hintergrund Stimmen zum Spiel Jürgen Machmeier, Präsident des SV Sandhausen: "Ich war mir sicher, dass wir gewinnen. Denn ich habe großen Vertrauen in Mannschaft und Trainer." Tim Walter, Trainer von Holstein Kiel: "Wir sind am eigenen Unvermögen gescheitert, nicht am Gegner. Das war es von meiner Seite." Uwe Koschinat, Trainer des SV Sandhausen: "Wir haben von Nachlässigkeiten des Gegners profitiert. Holstein Kiel war spielerisch überlegen. Aber meine Mannschaft hat eine große Moral gezeigt. Es war ein wahnsinnig wichtiger Sieg und ich bin wahnsinnig stolz. Die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage gibt uns eine unglaubliche Kraft." Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen: "Es war eindrucksvoll, wie die Mannschaft mit zwei Toren innerhalb kurzer Zeit das Spiel gedreht hat. Es war unser Matchplan, den Gegner aggressiv anzulaufen und ihn zu Fehlern zu zwingen." Philipp Förster, Sandhäuser Torschütze: "Wir haben alles auf den Platz gebracht. Aber es war nur ein Schritt, wenn auch ein wichtiger, noch ist der Klassenerhalt nicht gesichert." Stefan Korn, Chef von Therasport Heidelberg: "Ich habe ganz schön gezittert. Am Ende war es ein glücklicher Sieg, aber um so mehr freue ich mich für die Jungs. Sie haben es verdient."

"Wir sind alle froh", teilte Geschäftsführer Volker Piegsa mit, "ein solches Spiel macht dich drei Jahre älter." Dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca schoss der Puls auf 180, als Alexander Mühlings Schuss vom Innenpfosten zurücksprang. (78.). Kurz darauf bewahrte Torwart Marcel Schuhen gegen Masaya Okugawa mit einer Glanztat seine Mannschaft vor dem Ausgleich (79.). Koschinat gestand: "Es war ein glücklicher Sieg."

Besonders anfangs sah nicht gut aus für den SV Sandhausen. 0:3 hätte es schon nach einer Viertelstunde stehen könnte, hätte neben Okugawa (6.) auch Laszlo Benes getroffen. Einmal ging der Ball an die Latte (12.), das andere Mal hielt Schuhen (15.). Koschinat bewundernd: "In Deutschland gibt es keine andere Mannschaft, die wie Holstein Kiel spielt. Selbst der Innenverteidiger ist in der Lage, einen tödlichen Pass zu spielen."

Der Anspruch auf Perfektion beinhaltet jedoch Risiken. Den tödlichen Pass spielte Stefan Thesker, Hoffenheimer Held bei den Relegationsspielen gegen Kaiserslautern, Philipp Förster in die Füße. Das 1:1 ein Geschenk (17). Und weil die Gäste an diesem Tag nach dem Motto verfuhren, dass Geben seliger als Nehmen ist, fiel das 2:1 (22.) nach ähnlichem Muster. Verteidiger Hauke Wahl setzte Förster in Szene, der auf Wooten weiterleitete. Danach hätten Wooten (27.) und Rurik Gislason (38.) auf 3:1 ausbauen können, stattdessen glückte Okugawa das 2:2 (44.).

Selten hat man am Hardtwald ein aufregenderes Fußballspiel gesehen. Mit Torchancen fast im Minutentakt und 17 Eckbällen, sieben für Sandhausen und zehn für Kiel. Was fast unzureichend das Kräfte-Verhältnis wiedergab. Doch das Siegtor gelang den Hausherren. Durch einen Kopfball von Aleksandr Zhirov nach einer Ecke von Rurik Gislason ((48.). "Eisschrank" hat Koschinat kürzlich zum Mann aus Sibirien gesagt. "Eine Maschine", ist er für Kabaca.

Der Rest war ein Bangen und Hoffen. Weil Denis Linsmayer, Kevin Behrens, Andrew Wooten und Nejmeddin Daghfous Kontermöglichkeiten nicht nutzten, erlöste erst der Schlusspfiff. Danach stellte Tim Walter einen Rekord auf. Sein Statement: "Wir sind am eigenen Unvermögen gescheitert, nicht am Gegner" dürfte das kürzeste in einer Pressekonferenz am Hardtwald gewesen sein.

Bitter: Tim Kister musste verletzt raus. Es besteht der Verdacht, dass er sich erneut den Fuß gebrochen hat. Und: Förster, der auffälligste Sandhäuser, wird wegen der zehnten gelben Karte am Samstag in Heidenheim fehlen.

Doch das Schlimmste scheint überstanden. Mit dem 3:2 gegen Kiel blieb Sandhausen zum siebten Mal in Folge ohne Niederlage. Die Kurpfälzer holten 20 von möglichen 24 Zählern. Damit machten sie innerhalb von sieben Wochen mehr Punkte als in den sieben Monaten zuvor.

Es ist eine Entwicklung, die zeigt, wie tief der SV Sandhausen – nach dem 0:3-Niederlage Anfang März gegen Erzgebirge Aue – im Schlamassel steckte, wie nahezu aussichtslos die Lage war. Vor den letzten drei Spielen in Heidenheim, gegen Bielefeld und in Regensburg trennen vier Punkte von Magdeburg auf dem Relegationsrang und fünf von Ingolstadt auf dem ersten Abstiegsplatz. Dazu kommt das beste Torverhältnis.

Im optimalen Fall – Niederlagen von Ingolstadt beim HSV und Magdeburg in Bochum – könnte Sandhausen am Samstag mit drei Punkten in Heidenheim den Klassenerhalt feiern.

Wer einwendet, dass der letzte Sieg beim Angstgegner 13 Jahre zurückliegt, der möge sich einfach die Situation von vor sieben Wochen in Erinnerung rufen.

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Kister (90.+2 Verlaat), Zhirov, Paqarada - Taffertshofer, Linsmayer - Gislason (72. Daghfous), Förster - Behrens (85. Zenga), Wooten

Kiel: Reimann - Dehm, Wahl, Thesker (34. Schmidt), van den Bergh - Meffert (85. Evina) - Mühling, Lee, Benes (72. Schindler) - Serra, Okugawa.

Schiedsrichter: Badstübner (Windsbach)

Tore: 0:1 Okugawa (6.), 1:1 Förster (17.), 2:1 Wooten (22.), 2:2 Okugawa (44.), 3:2 Zhirov (48.)

Zuschauer: 5298.

Das Restprogramm der Abstiegs-Kandidaten:

13. Aue 36 Punkte/-5 Tore: Regensburg (A), Fürth (H), Darmstadt (A)

14. Dresden 36/-7: St.Pauli (H), Kiel (A), Paderborn (H)

15. Sandhausen 34/-5: Heidenheim (A), Bielefeld (H), Regensburg (A)

16. Magdeburg 30/-13: Bochum (A), Berlin (A), Köln (H)

17. Ingolstadt 29/-16: Hamburg (A), Darmstadt (H), Heidenheim (A)

18. Duisburg 24/-24: Bielefeld (H), Kiel (A), Heidenheim (H), Hamburg (A)