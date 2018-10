Sandhausens Rurik Gislason (rechts) droht am heutigen Dienstagabend im schweren DFB-Pokalspiel in Heidenheim auszufallen. Foto: dpa

Von Claus Weber

Sandhausen. Wenn Uwe Koschinat über den Fußball spricht, spitzen die Journalisten gespannt die Ohren. Was der neue Trainer des SV Sandhausen zu sagen hat, ist wohl formuliert, durchdacht und gut begründet. Das Phrasenschwein würde bei dem 47-jährigen Koblenzer verhungern.

Auch die Mannschaft hat die Ideen ihres neuen Coaches offenbar gut verstanden. Sieben Tore haben die Sandhäuser in den beiden letzten Partien erzielt - mehr als in den 13 Spielen davor zusammengenommen.

"Ich habe viele intensive Gespräche geführt", verrät Koschinat. Was er seiner Elf vermittelt hat: Ihr Spiel muss "dreckiger" werden. Weniger Ballbesitz, mehr Tempo auf dem Weg zum Tor, den Gegner öfter überraschen. Gegen Ingolstadt (4:0) und in Paderborn (3:3) spielten die Kurpfälzer starke Konter heraus und beendeten die Torflaute ihrer Stürmer. Fabian Schleusener (5) und Andrew Wooten (4) treffen endlich. Die Defensive brauche keine Furcht mehr vor Patzern zu haben, sagte Koschinat. "Denn nun wissen wir, dass wir vorne zurückschlagen können."

Allerdings hat der Trainer nach dem 2:0 in Paderborn mehr Souveränität und Stabilität erwartet, war überrascht, dass seine Elf zu passiv war und plötzlich 2:3 in Rückstand lag. "Aber wir sind zurückgekommen, haben den Ausgleich erzielt und gezeigt, dass wir mit Rückschlägen umgehen können."

Das macht Mut für das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal am Dienstagabend (20.45 Uhr) beim 1. FC Heidenheim. Der Zweitliga-Rivale von der Ostalb ist der Angstgegner des SV Sandhausen. In bislang 15 Vergleichen gab's sieben Niederlagen, sieben Unentschieden und erst einen einzigen Sieg. Vor drei Jahren warfen die Heidenheimer den SVS am Hardtwald mit 4:3 im Elfmeterschießen schon einmal aus dem Pokal. Auch damals war’s die zweite Runde

Uwe Koschinat hat sich die Statistik nicht angeschaut. "Ich gehe da völlig unbelastet rein", sagt er, gibt aber zu, dass Heidenheim aufgrund des guten siebten Tabellenrangs, des starken Laufs mit acht Punkten aus den letzten vier Spielen und des Heimvorteils wegen der Favorit sei. "Aber", sagt Koschinat, "sie erwischen uns in einer guten Phase."

Womöglich muss der Coach auf Rurik Gislason verzichten. Der isländische Nationalspieler zog sich in Paderborn eine klaffende Wunde am Schienbein zu, konnte bis Montagmittag nur auf dem Rad trainieren. "Es macht keinen Sinn, extrem angeschlagene Spieler zu bringen", sagt er. Wohlwissend, dass am Freitagabend in Dresden schon das nächste Zweitliga-Spiel für seine Elf auf dem Spielplan statt. Korbinian Vollmann oder Florian Hansch könnten Gislason ersetzen. Weitere Wechsel sind wegen der "Englischen Woche" denkbar.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt kennt Koschinat von der Fußballlehrer-Ausbildung. Er hält große Stücke auf den dienstältesten Coach im Profifußball. Seit 2007 betreut Schmidt die Elf von der Brenz. Eine Parallele zu Koschinat. Der war mit sieben Jahren in Köln auch lange einem Club treu. "Als ich gehört habe, dass Frank seinen Vertrag noch mal verlängert hat", meinte Koschinat am Montag schmunzelnd, "habe ich kapituliert und mich nach Sandhausen aufgemacht."

Humor hat er der SVS-Coach auch.

So könnte Sandhausen spielen: Lomb - Klingmann, Kister, Verlaat, Paqarada - Hansch, Linsmayer, Förster, Müller - Wooten, Schleusener.