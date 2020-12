Von Wolfgang Brück

Hamburg. Es heißt, dass die Mannschaft Meister wird, die auch ihre schwächeren Spielen gewinnt. Hoffentlich gilt nicht auch der Umkehrschluss. Denn dann wird für den SV Sandhausen die neunte Zweitliga-Saison vermutlich die vorerst letzte sein. Beim Hamburger SV überraschten die Kurpfälzer mit einer starken Leistung in der Offensive, vielleicht sogar der besten in dieser Spielzeit. Doch am Ende stand eine 0:4-Niederlage.

Jürgen Machmeier schwant Schlimmes. "Wenn du unten stehst, hast du meistens auch noch Pech", stellt der Präsident fest.

Aber: Es hat nicht nur mit Glück und Pech zu tun, weshalb der SV Sandhausen beängstigend weit unten steht nach gut einem Drittel der Runde. Die Bilanz der zurückliegenden neun Spiele mit nur einem Sieg und zwei Unentschieden, mit lediglich fünf von möglichen 27 Punkten, hat handfeste Ursachen.

Nichts ist besser geworden durch den Trainerwechsel. Im Gegenteil, in den ersten acht Saisonspielen mit Uwe Koschinat gab es acht Punkte, drei sind es, seit Michael Schiele vor vier Spielen übernommen hat. Noch krasser: Beim Ex stehen acht Gegentore zu Buche, in der Hälfte der Spiele sind es schon 13 bei Schiele.

Das liegt nicht am neuen Übungsleiter. Es liegt an fußballerisch, nervlich oder wie auch immer überforderten Profis, die Tore wie aus dem Panoptikum kassieren. Die grausamen Fehler erinnern an das erste Zweitliga-Jahr, als Schulz, Falkenstein und Pischorn reihenweise Böcke schossen und Sandhausen mit 66 Gegentreffern Vorletzter wurde.

In Hamburg hatte Ivan Paurevic einen Blackout. Statt zum Ball zu gehen, ging er einen Schritt zurück. Es war das 0:1 durch Simon Terodde (30.) und Rick Wulle wunderte sich: "Ich weiß nicht, welches Kommando er gehört hat." Der Ziegelhäuser, der in der sechsten Saison am Hardtwald ist, machte in seinem fünften Zweitliga-Spiel keinen Fehler, auszeichnen konnte er sich aber auch nicht. Was drauf kam, war drin. Beim 0:2, wieder durch Terodde (67.), verunglückte eine Kopfballabwehr von Diego Contento. Der Treffer war strittig. Contento wurde behindert und Wulle war durch einen Hamburger Spieler die Sicht versperrt. "Es war eine Frechheit, dieses Tor anzuerkennen", schimpfte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Es war der Knackpunkt. Die Entscheidung. Die Sandhäuser, bis dahin nicht nur ebenbürtig, sondern deutlich torgefährlicher als der sechsmalige deutsche Meister, fügten sich dem Schicksal. Amadou Onana (78.) und Josha Vagnoman (90.+1) erhöhten auf 4:0. Champions League-Gewinner Contento, an dem der Dorfverein bisher wenig Freude hatte, ließ sich zu einem bösen Frustfoul hinreißen. Dafür hätte es auch Rot geben können.

Man kann sogar ein gewisses Verständnis dafür haben, dass die Sandhäuser in der letzten Viertelstunde die Arbeit weitgehend einstellten. Sie hatten zuvor viel investiert, waren aber nicht belohnt worden. Wie schon beim 0:3 gegen Fürth wurden einige schön herausgespielte Möglichkeiten nicht genutzt.

Vor Selbstmitleid wird gleichwohl gewarnt. Auch wenn Kapitän Dennis Diekmeier ("Spielverlauf und Ergebnis passen nicht zusammen") und Machmeier ("Wir waren die bessere Mannschaft, hätten mindestens ein Unentschieden verdient gehabt") Recht haben.

Schiele will das "Positive mitnehmen", verweist auf die "guten Ballpassagen". Kabaca fordert zu "mehr Kompromisslosigkeit" auf. Hoffnung macht, dass am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Holstein Kiel Aleksandr Zhirov und Tim Kister möglicherweise wieder dabei sind. Sie könnten die Abwehr stabilisieren.

Kiel ist der letzte Halt in diesem Jahr, es folgt noch das Spiel der 2. Pokalrunde am Mittwoch (18.30 Uhr) beim Bundesligisten VfL Wolfsburg. Gut ist, dass noch 24 Spiele ausstehen, dass Sandhausen mit zwei, drei Siegen zum unteren Mittelfeld aufschließen kann. Gut ist auch, dass Würzburg, St. Pauli und Braunschweig wahrscheinlich nicht viel besser sind. Doch weil dort die Erwartungen nicht so groß wie am Hardtwald waren, können sie vielleicht mehr Mentalität in die Waagschale werfen. Der SV Sandhausen ist in einer besorgniserregenden Lage.