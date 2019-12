Von Claus Weber

Sandhausen. Jürgen Machmeier war hin- und hergerissen. Er wusste nicht so recht, wie er mit dem 1:1 (1:0) seines SV Sandhausen gegen den Hamburger SV umgehen sollte. "Vor dem Spiel wäre ich mit einem Unentschieden zufrieden gewesen", sagte der Präsident, "aber wenn man die letzten Chancen sieht, dann hätten wir den Sieg verdient gehabt."

Man kann kaum widersprechen. Der Bundesliga-Dino war gestern Nachmittag beim Dorfklub zwar die bestimmende Mannschaft mit mehr Ballbesitz und Spielanteilen. Aber: Die besseren Chancen hatte der Underdog.

Hintergrund Stimmen zum Spiel > Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: Das war ein harter Kampf, wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen. Die dickeren Chancen waren auf unserer Seite, wir hätten das Spiel am Ende noch gewinnen [+] Lesen Sie mehr Stimmen zum Spiel > Dennis Diekmeier, SVS-Kapitän: Das war ein harter Kampf, wir haben uns in jeden Zweikampf geworfen. Die dickeren Chancen waren auf unserer Seite, wir hätten das Spiel am Ende noch gewinnen können. > Dieter Hecking, HSV-Trainer: Unterm Strich war es ein gerechtes Unentschieden. Wir haben immer mehr Druck auf das Sandhäuser Tor aufgebaut, waren aber im Strafraum zu umständlich, sind zum Teil weggerutscht oder der Gegner hat sich in die Bälle reingeworfen. > Dennis Linsmayer, Sandhäuser Mittelfeldspieler: In der zweiten Halbzeit war es ein offener Schlagabtausch, wir haben dem guten HSV während des ganzen Spiels Paroli geboten und deshalb ist es eine gerechte Punkteteilung. > Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS: Die Mannschaft kann stolz auf sich sein, weil der Gegner normalerweise in einer anderen Liga spielt. Es macht Spaß der Mannschaft zuzuschauen, auch die Zuschauer waren zufrieden, weil die kämpferische Leistung sensationell war. > Timo Letschert, Hamburger Verteidiger: Jetzt herrscht erst einmal große Enttäuschung. Wir hätten die drei Punkte hier holen müssen. ber

[-] Weniger anzeigen

"Wir hatten zweimal die große Möglichkeit zum zweiten Tor", zählte der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca auf, "das wäre der Big Point gewesen, das haben wir leider verpasst." Zweimal klärte Daniel Heuer Fernandes mit tollen Reflexen. Zuerst gegen Besar Halimi, der nach einer Ablage von Kevin Behrens frei vor dem Hamburger Torwart zum Schuss kam (50.). Und in der Nachspielzeit gegen Julius Biada, der allein vor dem HSV-Keeper zu lange zögerte (90.+1). Das hätte das Sandhäuser Siegtor sein müssen!

Die Zuschauer – 12 958 bedeuteten den drittbesten Besuch nach dem Derby gegen Stuttgart und dem Pokalhit gegen Mönchengladbach – feierten die Mannschaft nach dem Abpfiff dennoch wie einen Sieger. Nicht nur wegen des guten Ergebnisses. Auch wegen der Art und Weise, wie es zustande gekommen war. "Wie wir früher beim Waldhof", schmunzelte Roland Dickgießer auf der Tribüne, "die Sandhäuser haben mit Leidenschaft gekämpft, sich in jeden Ball geworfen." Der Ehrenspielführer der Mannheimer und Altmeister in Sachen Kampf war gestern zum ersten Mal nach langer Zeit am Hardtwald – und ganz begeistert: "Es lohnt sich, hierher zu kommen."

Weil die Kurpfälzer eben nicht nur "ganz viel Kampf und Solidarität in die Waagschale werfen", wie ihr Trainer Uwe Koschinat fand, sondern mittlerweile auch im Strafraum Gefahr ausstrahlen.

So hatten Aziz Bouhaddouz (5. und 12.) und Kevin Behrens (15.) auch die ersten guten Möglichkeiten, ehe die Hanseaten in die Partie fanden und die Sandhäuser phasenweise in deren Strafraum einschnürten. Doch gegen die bärenstarke Defensive gab es – vorerst – kein Durchkommen. Im Gegenteil: Nach 39 Minuten lag der HSV sogar zurück. Aleksandr Zhirov war nach einer Ecke von Leart Paqarada am höchsten gestiegen und hatte in den Torwinkel eingeköpft. "Das 1:0 war glücklich", gab Koschinat zu, "aber solche Situationen sind eine Domäne von uns."

Die Führung spielte Sandhausen – wie schon vor 14 Tagen gegen Stuttgart – in die Karten, der SVS konnte sich aufs Verteidigen und Kontern konzentrieren. Und wäre womöglich damit durchgekommen, wäre da nicht Lukas Hinterseer gewesen. Der SV Sandhausen scheint für den Neffen des Schlagersängers Hansi Hinterseer ein Lieblingsgegner zu sein. Vor zwei Jahren hat er im Trikot des VfL Bochum mal vier Tore gegen den SVS erzielt. Gestern trat er 75 Minuten lang gar nicht in Erscheinung, stand dann aber genau da, wo ein Stürmer stehen muss. Die Hereingabe von Martin Harnik schob er mit der Hacke ins Eck. Ein kurioses Tor.

Es blieb spannend, weil beide Teams auf Sieg spielten. Sandhausen hatte Glück, dass Zhirovs Handspiel im eigenen Strafraum nicht mit Elfmeter bestraft wurde, weil ein Hamburger mit den Zehenspitzen im Abseits stand (86.), der HSV durfte sich bei Narey und Heuer Fernandes bedanken, die gegen Bouhaddouz (89.) und Biada (90.+1) klärten.

"23 Punkte sind eine vorzeigbare Bilanz", war Uwe Koschinat nach dem letzten Vorrundenspiel zufrieden, fand aber auch ein Haar in der Suppe: Gegen die drei Aufsteiger hat Sandhausen nur einen einzigen Punkt geholt. Das soll in der Rückrunde, die am Sonntag (13.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Holstein Kiel beginnt, besser werden. Mit 42, 43 Zählern rechnet Koschinat, müsste dieses Jahr der Klassenverbleib sicher sein.

Sandhausen: Fraisl - Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada - Paurevic - Frey (78. Türpitz), Linsmayer - Halimi (67. Biada) - Behrens, Bouhaddouz.

Hamburg: Heuer Fernandes - Narey, Letschert, Ewerton, Leibold - Gideon Jung (59. Fein) - Hunt (59. Kittel), Dudziak (73. Samperio) - Harnik, Hinterseer, Jatta.

Schiedsrichter: Aytekin (Oberasbach); Zuschauer: 12 958; Tore: 1:0 Zhirov (39.), 1:1 Hinterseer (75.).