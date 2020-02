Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Beim SV Sandhausen sind kreative Köpfe am Werk. Gemeinsam mit der nicht minder ideenreichen Mannheimer Agentur bwf tailormade werben sie für die Heimspiele des Fußball-Zweitligisten mit Sprüchen wie "Nürnberger Würste grillen" oder – vor dem Hinspiel gegen den sonntäglichen Gegner – "Hundert Prozent gegen Darmstadt 98."

Es liegt in der Natur des Sports, dass nicht alle Pläne aufgehen. Unfreiwillig komisch war vor eineinhalb Jahren der Slogan: "Unsere Schienbeine sind aus Beton." In den Wochen zuvor hatte der damalige Trainer Kenan Kocak pausenlos Klage über die zahlreichen Knochenbrüche geführt.

Vielleicht finden sich die unzerstörbaren Knochen noch im Archiv. Denn jetzt würde es passen. Zwar steht noch nicht fest, ob dem SV Sandhausen tatsächlich eine sorgenfreie Saison vergönnt ist, doch in personeller Hinsicht gibt es so gut wie keine Probleme.

Auch vor dem Spiel am Sonntag (13.30 Uhr/direkt in Sky) in Darmstadt war Uwe Koschinat mit der Aufzählung der Ausfälle schnell durch. Außer Erik Zenga und Markus Karl, die Kreuzbandrisse kurieren und möglicherweise in dieser Spielzeit nicht mehr zum Einsatz kommen werden, steht am Böllenfalltor lediglich Julius Biada nicht zur Verfügung. Für den 27-jährigen Kölner, der zwischen 2013 und 2015 16 Drittliga- und ein Zweitligaspiel für Darmstadt 98 bestritt, kam nach einer Muskelverletzung der Comeback-Versuch in dieser Woche zu früh.

Koschinat ist bescheiden. Weshalb der immerhin 28 Spieler starke Kader weitgehend von Verletzungen verschont bleibe, sei schwer einzuordnen. Eine kluge Steuerung des Trainings, die professionelle Einstellung der Spieler, die Gene oder vielleicht auch ein bisschen Glück?

Sicher ist, dass die für die Fitness zuständige Abteilung ganze Arbeit leistet. Das gilt für die Mannschaftsärzte, die Doctores Brigitte Michelbach, Nik Streich, Lars Hübenthal und Pieter Beks, ebenso wie für Athletik-Trainer Dirk Stella, Reha-Coach Joachim Krainz und die am Hardtwald mit einer eigenen Dependance vertretene physiotherapeutische Praxis Therasport von Stefan Korn.

Der Trainer lobte Mikayil Kabaca. Dem Sportlichen Leiter sei es gelungen, mit Christian Bieser einen fähigen Nachfolger für Patrick Rutte zu finden, der zu Greuther Fürth wechselte. Bieser, dem in Sandhausen Franziska Wickenhäuser und Marcus Müller zur Hand gehen, arbeitete zuvor in Mainz und Kaiserslautern.

Da zuweilen kleine Änderungen große Wirkung haben, ließ der Trainer auch einen Umzug innerhalb des Hauses nicht unerwähnt. Ins Kabuff neben der Mannschaftskabine passten nur der Chef und sein Assistent Gerhard Kleppinger, im neuen Büro eine Etage höher ist Platz für das gesamte Trainerteam. Das kommt der Kommunikation zugute.

Thema Nummer eins war diese Woche das, was Koschinat als eine Zäsur bezeichnete. Seit nahezu einem Jahr hat Sandhausen keine zwei Spiele hintereinander verloren. In Nürnberg (0:2) und gegen Heidenheim (0:1) ist es passiert. Auch weil die Sandhäuser ihre stärkste Waffe, das schnelle Umschaltspiel, nicht einsetzen konnten. Dafür waren die Gegner zu defensiv eingestellt. Vielleicht nimmt der Trainer kleinere Änderungen vor. Greift möglicherweise auf Besar Halimi zurück und lässt Aziz Bouhaddouz als Joker von der Bank kommen

Ob der untere Tabellennachbar den Kurpfälzern den Gefallen tut, offensiver aufzutreten, ist schwer einzuschätzen. Nach sechs sieglosen Spielen haben sich die Darmstädter vor einer Woche mit einem 3:2 in Dresden etwas Luft verschafft. Mit elf Unentschieden in 21 Spielen sind die "Lilien" die Remiskönige der Zweiten Liga. Es wäre keine große Überraschung, würde am Sonntag am "Bölle" das Dutzend voll werden.