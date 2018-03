Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Fritz Fuchs fröstelte. "Zum Erwärmen ist das Spiel nicht", sagte der frühere Bundesliga-Spieler und Trainer zum 0:0 zwischen dem SV Sandhausen und Eintracht Braunschweig. Der heute 74-jährige ehemalige Kaiserslauterner hatte aber auch nichts anderes erwartet im BWT-Stadion am Hardtwald. "Es ist ein typisches Zweitliga-Spiel", stellte Fuchs fest.

Typische Zweitliga-Spiele fanden zeitgleich auch in Aue (0:0 gegen Ingolstadt) und Fürth (1:0 gegen Dresden) statt. In den drei Sonntagsspielen fiel nur ein Tor.

"Die Leistungsdichte in der Zweiten Liga ist sehr eng", meint DFB-Vize Ronny Zimmermann. Der Rechtsanwalt aus Wiesloch hat Verständnis: "Es will eben keiner verlieren. Man hat Angst, Fehler zu machen." Zwei, drei Niederlagen können eine Erdrutsch-Wirkung haben. Den Vierten MSV Duisburg trennen vom Vierzehnten VfL Bochum gerade mal acht Punkte. Auf- oder Abstieg machen einen Unterschied in dreistelliger Millionen-Höhe.

Es ist ein Grund dafür, dass die Vermeidung von Fehlern im Vordergrund steht und nicht die Lust am Fußball. Einen anderen nennt Fritz Fuchs: "Wenn sich Spieler und Systeme immer mehr angleichen, dann verschwimmen die Unterschiede. Es wird langweilig." Heutzutage seien Pressing, Gegenpressing und schnelles Umschaltspiel das Maß der Dinge. Fuchs trauert der guten alten Zeit nach: "Früher wurden Fußballspiele noch durch Doppelpässe und Dribblings entschieden."

Heute haben Trainer und Kundschaft häufig konträre Vorstellungen. Bezeichnend ein Kommentar des früheren Hoffenheimer Hoffnungsträgers Kai Herdling vor dem Bundesligaspiel am Samstag gegen Mainz. "Ich erinnere mich an das 4:4 in Mainz in der vergangenen Saison. Das war toll für die Zuschauer, die Trainer haben es wahrscheinlich anders gesehen", sagte der Lokalmatador aus dem Neckarsteinacher Ortsteil Darsberg schmunzelnd auf die Frage des Sky-Reporters.

Kritik äußerte unlängst Mehmet Scholl. Der frühere Nationalspieler aus Karlsruhe geißelte in scharfen Worten die Trainerausbildung in Deutschland. Scholl sprach von einer "elfmonatigen Gehirnwäsche." Er fürchtet: "Die Kinder müssen abspielen. Sie dürfen sich nicht mehr im Dribbeln ausprobieren."

Fuchs sagt, dass Scholl Recht hat. In eine ähnliche Richtung geht ein lesenswerter Beitrag in der ZEIT. Nach einem Besuch beim früheren Hoffenheimer Trainer Demenico Tedesco, der jetzt auf Schalke wirkt, kommt Jörg Kramer zu dem Ergebnis: Der zweifelhafte Erfolg, den Kontrahenten an der Entfaltung gehindert zu haben, wird höher bewertet als jeder Genuss für die Fans. Der ZEIT-Autor spricht von Fußball-Mikado, Rasenschach und einem Stellungskrieg mit wenigen Kampfhandlungen.

Kurzum: Die meisten warten auf Fehler des Gegners. Nicht selten entscheidet ein krummes Ding wie ein abgefälschter Schuss. Kramer: "Spiele haben den Spannungsbogen einer Gedenkminute."

Schön ist das nicht. Nicht schön für die Zuschauer und nicht gut für die Zukunft, wie Mehmet Scholl fürchtet. "Die Tedescos sprießen aus dem Boden, und der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben", fürchtet der mittlerweile 47-jährige frühere Bayern-Profi, der 2012 die Fußballlehrer-Lizenz erwarb und selbst eine mäßig erfolgreiche Trainer-Karriere hinter sich hat.

Sandhausen schlägt sich tapfer

Damit kein Missverständnis aufkommt: Zwar machte Fritz Fuchs seine Beobachtungen am Sonntag am Hardtwald, doch die Forderung an den SV Sandhausen, sein Spielsystem umzustellen und den deutschen Fußball zu retten, ist damit nicht verbunden.

Der Dorfverein schlägt sich tapfer in seiner sechsten Saison in der Zweiten Liga. Ein fußballerisches Feuerwerk wird am Hardtwald nicht abgebrannt, auch wenn der ambitionierte Trainer Kenan Kocak alles tut, um das spielerische Niveau zu heben.

Seine Vorzüge hat der SV Sandhausen trotzdem. Beim 0:0 kam nicht nur Fritz Fuchs zu Wort, sondern auch dessen Pfälzer Landsmann Torsten Lieberknecht. Der Braunschweiger Trainer sagte nach dem torlosen Unentschieden: "Ein Leckerbissen war es nicht. Aber ich bewundere den SV Sandhausen, weil er aus seinen Möglichkeiten das Maximum macht."