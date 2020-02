Von Claus Weber

Sandhausen. Uwe Koschinat war spät dran. Der Coach des SV Sandhausen hatte länger trainieren lassen. Verständlich. Es gab viel zu tun und zu besprechen nach der 0:2-Heimniederlage gegen den Karlsruher SC, der vierten Pleite in Folge, die den Abstand nach unten schrumpfen ließ. Noch stehen die Sandhäuser auf dem elften Tabellenrang. Doch mit einer weiteren Niederlage am Sonntag (13.30 Uhr, Sky) beim VfL Bochum könnte es bis auf Platz 15 runter gehen. Es herrscht Alarmstimmung am Hardtwald.

"Ich habe viele Gespräche geführt", sagte Koschinat. Sein Eindruck: "In der Kabine stimmt es zu 100 Prozent." Die Spieler würden nicht jammern, sondern die Situation annehmen. Doch können sie im Ruhrpott endlich auf Malocher-Modus umschalten?

Viel zu zaghaft waren die Kurpfälzer am Sonntag das nordbadische Derby gegen den KSC angegangen. Die Fächerstädter stürmten wild drauf los und überrumpelten Sandhausen mit zwei Toren in den ersten 22 Minuten. "Dafür habe ich keine schlüssige Erklärung", gab Koschinat zu: "Wir haben einfach nicht genug Aktivität auf den Platz gebracht."

Am 1. März in Bochum soll der sportlich völlig verunglückte Februar vergessen gemacht werden und die Trendwende gelingen. "Da brauchen wir hohe Aktivität, auch in der ersten Phase", sagte Koschinat, "da müssen wir auch mal dreckig und zweikampfstark sein und das Spiel in die Hälfte des Gegners verlegen." Vor allem mehr Torgefahr soll seine Mannschaft ausstrahlen. Gegen den KSC war’s – nach dem Rückstand – besser als in den Spielen zuvor.

"Man hatte diesmal schon den Eindruck, dass noch ein Tor fallen kann", sagte Kapitän Dennis Diekmeier. Eine drückende Überlegenheit konnte Sandhausen aber nie herstellen. In den zurückliegenden Tagen ließ Koschinat Torabschlüsse und Standards üben. "Die waren mal eine Domäne von uns", sagte er und forderte mehr Präzision beim Schuss auf den Kasten.

Das wird auch notwendig sein. Bochum steht zwar zwei Punkte hinter dem SVS, hat aber in der Rückrunde gegen die drei Großen Bielefeld, Stuttgart und Hamburg bereits gespielt und befindet sich nach den jüngsten Siegen beim Vorletzten Wiesbaden (1:0) und bei Schlusslicht Dresden (2:1) auf dem aufsteigenden Ast. "Das hat der Mannschaft Kraft gegeben", glaubt Koschinat. Der Revierklub ist ohnehin kein Lieblingsgegner des SVS: In 15 Vergleichen gab’s sechs Niederlagen, sechs Unentschieden und nur drei Siege. In der Vorrunde traf Aziz Bouhaddouz erst in der Schlussminute zum glücklichen 1:1.

Wenigstens hat der Coach keine Personalsorgen. Bis auf die Langzeitverletzten Erik Zenga und Markus Karl sind alle an Bord. Auf den Platz zurückkehren wird Innenverteidiger Gerrit Nauber, der in der Vorwoche wegen eines Infekts nicht ganz fit war. Über weitere Personalien schwieg sich Koschinat aus. "Wir brauchen Spielertypen, die das Ganze als Chance sehen und nicht als Drucksituation", sagte er. So richtig aufgedrängt hat sich zuletzt nur einer: Aleksandr Zhirov strahlte Selbstvertrauen aus, war zweikampfstark und hat sich dem Trend entgegengestellt, sagte Koschinat. So wie den Russen wünscht er sich mehr Spieler.

So könnte Sandhausen spielen: Fraisl – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Paurevic, Linsmayer, Scheu – Halimi – Behrens, Bouhaddouz.

Update: Donnerstag, 27. Februar 2020, 18.35 Uhr