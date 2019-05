Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Man kann es sich einfach machen und sagen: Marcel Schuhen war schuld. Beim 0:3 am Sonntagnachmittag gegen Bielefeld wurde der Sandhäuser Schlussmann beim ersten Treffer auf dem falschen Fuß erwischt, dem zweiten ging ein Abschlag in die Füße des Gegners voraus. Ausgerechnet Schuhen, der maßgeblich dazu beigetragen hat, dass der Abstieg nicht schon besiegelt ist.

Man könnte es sich noch einfacher machen und den Schiedsrichter zum Sündenbock stempeln. Das taten auch einige Zuschauer am Hardtwald. Deshalb musste Arne Aamink, geschützt durch aufgespannte Regenschirme, vom Platz geleitet werden. Doch: Der Unparteiische machte (fast) alles richtig.

Das Problem war, dass sowohl der Schiedsrichter als auch Darmstadt 98 dem SV Sandhausen die Hilfe verweigertem. Die "Lilien" knickten beim 0:3 in Ingolstadt mit dem gleichen Ergebnis ein wie Sandhausen gegen Bielefeld. Vor dem letzten Spiel am Sonntag in Regensburg ist der Vorsprung zu Ingolstadt, das beim 1. FC Heidenheim antreten muss, auf zwei Punkte und drei Tore geschrumpft.

Mit einem Sieg können die Kurpfälzer alles klar machen, bei jedem anderen Ergebnis sind sie auf Nachbarschafts-Hilfe durch die Schwaben angewiesen. Sonst droht die Relegation mit zwei Spielen gegen den SV Wehen-Wiesbaden am Freitag in einer Woche - erst beim Drittligisten - und am darauffolgenden Dienstag in Sandhausen (24. und 28. Mai).

Seit acht Jahren sind Uwe Koschinat und sein Heidenheimer Kollege Frank Schmidt befreundet. Kennengelernt haben sie sich beim Fußballlehrer-Lehrgang, sie tauschen sich regelmäßig aus. Doch vor dem Herzschlag-Finale stellt Koschinat fest: "Ich werde nicht mit Frank telefonieren."

Aus eigener Kraft wollen sich die Sandhäuser ins Ziel retten. "Es ist unser Vorteil gegenüber Ingolstadt, dass wir unser Schicksal selbst in der Hand haben", hebt der Trainer hervor. Dass sich seine Jungs gewaltig steigern müssen, ist klar. "Von Torwart Schuhen bis zum Torjäger Wooten hat keiner die tolle Form der letzten Wochen erreicht", stellte der Coach fest. Denis Linsmayer schlug sich selbstkritisch an die Brust. "Das war sehr schlecht. Wir haben keinen Zugriff bekommen. Die Gegentore fielen zu ungünstigen Zeitpunkten", klagte der Mittelfeldspieler.

Das 0:1 durch Fabian Klos (15.) war ein früher Schock, von dem sich die Gastgeber nicht mehr erholten. Das 0:2 durch den früheren Karlsruher Reinhold Yabo (42.) fiel in einer Phase, die man mit großen Wohlwollen als Drangperiode bezeichnen kann. Nach dem 0:3 durch Andreas Voglsammer (71.) ging es nur noch um Schadens-Begrenzung. Der Trainer wies Kapitän Denis Diekmeier an, auf eine Aufholjagd zu verzichten und hinten dichtzumachen. Es drohte die Gefahr, das Torverhältnis völlig zu versauen.

Da hatten die Zuschauer schon die Nase voll. "In manchen Vorbereitungs-Spielen ist mehr Feuer", knurrte Dieter Herzog. Von "Sommerfußball", sprach Uwe Anweiler. Der Ex-Profi bemängelte Ängstlichkeit und zu wenig Laufbereitschaft. Ein Vorwurf, den man machen kann: Nie vermittelten die Gastgeber den Ostwestfalen das Gefühl, dass es weh tun würde, um am Hardtwald zu gewinnen. Kein einziger Sandhäuser sah die gelbe Karte. Abstiegskampf geht anders.

"Menschen sind keine Maschinen", gibt Koschinat zu bedenken. Er hat recht. Man musste davon ausgehen, dass die imponierenden Serie von acht Siegen ohne Niederlage irgendwann zu Ende sein, dass das Glück, das auch im Spiel war, nicht ewig andauern würde. "Wir müssen uns schnell vom Nackenschlag erholen", fordert Denis Diekmeier. Der Kapitän hatte als einziger Normalform. "Den ersten Matchball haben wir vergeben. Wir haben noch zwei weitere", tröstete der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca.

Die Anspannung hält an. Für den Schwager von Uwe Koschinats Vater war sie zu viel. Der 66-jährige Koblenzer erlitt in der Halbzeit einen Schwächeanfall und musste ärztlich versorgt werden. Ein Augenblick, in dem der Fußball nur noch Nebensache war.

Sandhausen: Schuhen - Diekmeier, Verlaat, Zhirov, Paqarada - Taffertshofer (78. Zenga), Linsmayer - Gislason (83. Vollmann), Daghfous (58. Müller) - Behrens, Wooten.

Bielefeld: Ortega - Schütz, Behrendt, Pieper, Lucoqui - Salger, Weihrauch - Edmundsson (78. Clauss), Voglsammer (83. Staude) - Klos (88. Brandy), Yabo.

Schiedsrichter: Aarnink (Nordhorn)

Zuschauer: 7453

Tore: 0:1 Klos (15.), 0:2 Yabo (42.), 0:3 Voglsammer (71.)