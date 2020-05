Sandhausen. (dpa) Der SV Sandhausen steckt nach einem torlosen Unentschieden gegen Jahn Regensburg weiter mitten im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga. Das 0:0 am Samstag vor leeren Rängen im Hardtwald-Stadion durften nur die Gäste aus der Oberpfalz als einen Punktgewinn bewerten. Der Jahn hielt mit 34 Zählern die Sandhäuser (30) in der Tabelle auf Distanz. " Beide Mannschaften haben keinen Zentimeter hergeschenkt, es war, was die Intensität betrifft, ein richtiges Zweitligaspiel. Wir haben auf der einen Seite alles versucht, das entscheidende Tor zu erzielen, auf der anderen aber auch alles in die Waagschale geworfen, hinten zu Null zu spielen," sagte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat nach Abpfiff. "Wir haben den Gegner diesmal auch mal in Momenten, in denen er unorganisiert war, erwischt und uns auf diese Weise zwei, drei gute Chancen herausgearbeitet. Das ist uns in den vergangenen Wochen komplett abgegangen. Wir können am Ende mit der Art und Weise unseres Spiels zufrieden sein."

Beide Teams lieferten sich auf dem nassen Rasen ein intensives Spiel. Große Torchancen waren allerdings eine Rarität. Regensburgs Mittelfeldspieler Max Besuschkow schlenzte einen Freistoß ans Außennetz (26.). Sandhausens Denis Linsmayer hatte Pech, dass er aus guter Position Jahn-Verteidiger Chima Okoroji anschoss (38.).

Kurz nach dem Seitenwechsel jubelte der Jahn: Doch das Tor von Erik Wekesser zählte nicht, weil er bei der Kopfballvorlage von Kapitän Marco Grüttner im Abseits stand, wie der Videobeweis belegte (50.). Sandhausen investierte anschließend viel und drängte auf das 1:0. Philipp Klingmann scheiterte aber an Regensburgs Torwart Alexander Meyer, der seinen Flachschuss mit dem Fuß abwehren konnte (61.). "Es war ein Kampfspiel. Wir mussten einfach mal wieder zu Null spielen und haben fast nichts zugelassen. Es ist ein guter Punkt für uns, der ganz wichtig für die Moral ist. Wir haben gegen einen Gegner, der immer für ein Tor gut ist, fast nichts zugelassen," so Tim Kister später.