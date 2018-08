Von Wolfgang Brück

Oberhausen. Wenn der SV Sandhausen am heutigen Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Erstrunden-Spiel des DFB-Pokals bei Rot-Weiß Oberhausen antritt, geht es um nicht weniger als die Zukunft der 200.000 Einwohner zählenden Stadt im Ruhrgebiet. Denn Hajo Sommers, der Präsident und interessanteste Mann beim Tabellenführer der Regionalliga West, hat nach zwölf Jahren seinen Rücktritt angekündigt.

"Dann mache ich vielleicht einen Punk-Schuppen auf", erklärte der Schauspieler und Theaterleiter, der mit der aus der TV-Show "Ladies Night" bekannten Kabarettistin Gerburg Jahnke verlobt ist. Und zwar seit genau 24 Jahren. Es sei denn ein warmer Geldregen - zum Beispiel in Form einiger Pokalsiege - würde bei Sommers die Lust am Vorstandsamt neu entfachen.

Doch erstmal ließ der Kettenraucher gehörig Dampf ab. "Für uns ist das Spiel gegen den SV Sandhausen das Schlimmste was passieren konnte", wird Hajo Sommers zitiert. Kein anderer Profiverein in Deutschland bringe so wenige Zuschauer auf die Beine wie der Zweitligist aus der Kurpfalz. Ruhrkick.TV zeigte Oberhausener Fans, die nach der Auslosung laut flüchten und sich enttäuscht die Haare rauften. Der Kommentator: "Der SV Sandhausen gehört zu den wenigen Gegnern, die der Niederrhein-Pokalsieger unbedingt vermeiden wollte."

Doch mittlerweile macht man aus der Not eine Tugend. "Gegen Sandhausen rechnen wir uns eine Außenseiter-Chance aus. Wir müssen alles mobilisieren, denn in der zweiten Runde können wir viel Geld verdienen", sagt Sportchef Jörn Nowak. Trainer Mike Terranova spricht sogar von einem "perfekten Los". "Mir ist Sandhausen lieber als die Bayern, Dortmund oder Schalke. Denn an einem guten Tag können wir diesen Gegner schlagen", meint der Trainer, "der Zweitligist ist vor einem Jahr in Schweinfurt schon mal gegen einen Viertligisten rausgeflogen."

Auch die Bilanz macht Mut. In den bisherigen drei Spielen hat Sandhausen einmal und Oberhausen zweimal gewonnen. Die erste Begegnung war vor 36 Jahren. RWO siegte, ebenfalls in der ersten Runde des DFB-Pokals am Hardtwald mit 3:1. Bei Sandhausen kickten damals Koryphäen wie Erwin Rupp, Wolfgang "Bulle" Reinhard, Rüdiger Menges, Raimund Lietzau und Otto Frey, der jetzt Stellvertretender Jugendleiter ist.

Zwar brachte Horst Lauinger Sandhausen in Führung, doch danach musste sich Torwart Gerd Albrecht dreimal geschlagen geben. Eine Packung bezogen die Sandhäuser in der Drittliga-Meistersaison 2011/12. Beim 1:4 erzielte Regis Dorn den Gegentreffer. Wer zur Überheblichkeit neigt, sollte bei Torwart-Trainer Daniel Ischdonat, U23-Coach Kristjan Glibo oder dem Fan-Beauftragten Frank Löning fragen. Denn sie standen bei der höchsten Saison-Niederlage auf dem Platz. Im Rückspiel sorgte Marcel Kandziora mit seinen Toren zum 2:1 für die Revanche und dem bisher einzigen Sieg über die Westdeutschen.

Seitdem verlief die Entwicklung in unterschiedliche Richtungen. Der SV Sandhausen ist bereits im siebten Jahr stolzer Zweitligist. Rot-Weiß Oberhausen, das zwischen 1969 und 1973 vier Jahre lang der Bundesliga angehörte und insgesamt 25 Jahre zweitklassig war, wurde in die Regionalliga durchgereicht. Nach einem neunten Platz in der vergangenen Saison ist der chronisch klamme und mit 1,2 Millionen Euro verschuldete Klub nach drei Siegen aus drei Spielen Tabellenführer. Auffälligster Akteur ist der 22-jährige Franzose Yassin Ben Balla. Der Mittelfeldspieler, der aus der dritten Liga des Nachbarlandes kam, hat zwei der bisher sieben Saisontreffer erzielt.

Mit Toren (in der Mehrzahl) kann de SV Sandhausen in dieser Saison - bei Niederlagen in Fürth (1:3) und gegen den Hamburger SV (0:3) - nicht dienen. So hat sich denn auch die Laune von Hajo Sommers gebessert. Vor dem Duell des Letzten der Zweiten Liga beim Ersten der Vierten Liga hofft der 59-jährige Theatermann: "Ich bin davon überzeugt, dass wir gegen Sandhausen eine realistische Chance haben."