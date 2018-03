Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Beim SV Sandhausen bahnen sich Veränderungen an. Für Donnerstagnachmittag um 13 Uhr lädt der Zweitliga-Siebte zu einer außerordentlichen Presse-Konferenz ein. Das Thema: Eine personelle Neu-Ausrichtung.

Die Anzeichen deuten auf einen prominenten Zugang. Dag Heydecker, einer von vier Geschäftsführern bei Mainz 05, hat vor zwei Tagen seinen Vertrag vorzeitig aufgelöst. Beim Bundesligisten war der 57-jährige gelernte Journalist für Marketing und Vertrieb zuständig. Er gilt in diesem Bereich als exzellenter Fachmann. In Sandhausen ist die Position des Marketing-Experten verwaist, seit im November Michael Becker, der Sohn von Trainer-Legende Ede Becker, zurück nach Karlsruhe ging.

In Sandhausen ist eine Konstellation mit drei Geschäftsführern denkbar: Volker Piegsa für den kaufmännischen Bereich, Dag Heydecker fürs Marketing und Otmar Schork als Sportchef

Vor zehn Jahren wechselte Heydecker von den Mannheimer Adlern nach Mainz. Zuvor hatte er sich an der Seite von Trainer Hansi Flick als Geschäftsführer des damaligen Regionalligisten TSG Hoffenheim einen Namen gemacht. Heydecker hat aus seiner kurpfälzer Zeit familiäre Bindungen in die Region. Es heißt, dass er gut mit Otmar Schork kann.

"Dag Heydecker hat sich mit großer Leidenschaft für Mainz 05 eingesetzt. Wir verlieren einen hoch geschätzten Kollegen und Freund", wird der Mainzer Präsident Stefan Hofmann zitiert.

Auch aus der Profi-Abteilung gibt es nach zahlreichen Hiobs-Botschaften endlich mal wieder eine gute Nachricht. Philipp Klingmann kehrt vermutlich früher als erwartet zurück. Der 29-jährige Rechts-Verteidiger aus Mönchzell kann wahrscheinlich noch einige Spiele in dieser Saison bestreiten. Klingmann hatte am 2. Februar bei der 0:1-Niederlage in Düsseldorf einen Schädelbruch erlitten, von dem er sich inzwischen gut erholt hat. Der genaue Zeitpunkt des Comebacks steht noch nicht fest.

Im Heimspiel am Samstag (13 Uhr/direkt in Sky) gegen den VfL Bochum wird Trainer Kenan Kocak noch auf den Abwehrspieler verzichten müssen. Dagegen steht Eroll Zeynullahu nach seiner Bänderverletzung wieder zur Verfügung. Er könnte für Nejmeddin Daghfous zum Einsatz kommen. Der Kapitän ist wegen der fünften gelben Karte gesperrt.

Außer auf Klingmann und Daghfous muss Sandhausen gegen Bochum weiter auf Tim Kister, Andrew Wooten und Ken Gipson verzichten. Derweil machten Mirco Born und Damian Roßbach in der U 23 bereits Gehversuche.