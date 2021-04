Von Wolfgang Brück

Hannover. Nach neun Spielen mit nur einem Sieg war das 3:1 am Mittwoch gegen Regensburg nicht nur für Hannover 96, sondern auch für Kenan Kocak (40) wichtig. Der Trainer bekam eine Beschäftigungs-Garantie zumindest bis Saisonende. Kocak, seit Oktober 2019 in Hannover, erreichte zuvor in 27 Monaten beim SV Sandhausen die beste Platzierung in der Zweitliga-Geschichte.

Kenan Kocak, ist es Ihnen inzwischen egal, ob Sie gegen Heidenheim oder Sandhausen spielen?

Spiele gegen den Ex-Klub sind schon ein bisschen was Besonderes. Meine Frau Demet und die Söhne Ensar und Eymen sind noch in Ilvesheim. Ich hatte eine gute Zeit, habe am Hardtwald noch viele Freunde.

Denen Sie einen Dienst erweisen könnten. Der SV Sandhausen kämpft gegen den Abstieg und ob Hannover 96 Achter oder Elfter wird...

...entscheidet über die Höhe des Fernsehgeldes. Im Ernst: Ich will immer gewinnen. Mein Ex-Verein holt auch ohne einen Erfolg gegen uns die nötigen Punkte und wird in der Liga bleiben. Sogar ohne Relegation. Gerhard Kleppinger, Stefan Kulovits und Mikayil Kabaca sind gute Typen. Die schaffen das.

Wie überraschend war das 2:1 gegen den Hamburger SV?

Es war unerwartet, weil eine zweiwöchige Quarantäne nicht ohne ist. Wir in Hannover haben diese Erfahrung machen müssen, sogar zweimal. Wie Sandhausen haben wir eine schwere Saison.

Wie sicher sind Sie, dass es in der nächsten Runde noch mal ein Wiedersehen gibt?

Davon bin ich überzeugt. Und auch davon , dass es für beide besser wird.