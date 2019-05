Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Gerhard Kleppinger traf daheim in Darmstadt Jens Wannemacher. Der Sportchef des Darmstädter Echos konnte den Co-Trainer des SV Sandhausen beruhigen: "Kleppo, ihr steigt nicht ab. Notfalls hilft euch Darmstadt 98."

Die Tage vor den beiden finalen Runden in der 2. Bundesliga ist die Zeit der Spekulationen. Der SV Sandhausen braucht aus den Spielen am morgigen Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Bielefeld und eine Woche später in Regensburg maximal zwei Punkte, um in der Klasse zu bleiben. Vermutlich reicht einer, denn der FC Ingolstadt hat nicht nur fünf Zähler weniger, sondern auch die um neun Treffer schlechtere Tordifferenz. Sollte Darmstadt morgen auch nur einen Punkt aus Ingolstadt mitnehmen, dann darf am Hardtwald gefeiert werden. Es sei denn es gibt gegen Bielefeld eine Klatsche.

Jens Wannemacher, der die "Lilien" wie kein anderer kennt, meint: "Seit dem Trainerwechsel von Dirk Schuster zu Dimitris Grammozis ist Darmstadt 98 nicht wiederzuerkennen. Vor allem auswärts sind die Jungs bärenstark." Es gab Siege in Köln und beim Hamburger SV. Zuletzt wurde mit Union Berlin eine weitere Spitzenmannschaft geschlagen. Wannemacher ist sicher: "Darmstadt wird auch im Audi-Sportpark Gas geben."

Zwar sind die Südhessen als Zehnter mit 43 Punkten jenseits von Gut und Böse, doch das Fernsehgeld ist noch nicht verteilt. "Zwei, drei Plätze besser oder schlechter können sich zu einer Million Euro summieren", sagt Jürgen Machmeier. Zu hundert Prozent, erklärt der Präsident des SV Sandhausen, sei er vom Klassenerhalt überzeugt. "Die Jungs haben zuletzt viel Wille und Stärke gezeigt. Das wird auch morgen so sein."

Machmeiers Freund, Vize Frank Balles, hat Unterstützung angefordert. Die Altmeister kommen: Rüdiger Menges, German Scholl, Rainer Wild, "Schlappe" Ehmannn, Uwe Anweiler, Matthias Bernhard, Günther Birkle... Sandhausen-Legende Menges sieht drei Gründe für die Auferstehung: "Andrew Wooten trifft wieder. Das Pech der Hinrunde hat sich in Glück verwandelt. Und: Denis Diekmeier war ein Mega-Transfer."

Es war nicht die einzige gute Entscheidung von Uwe Koschinat. Der Trainer, ein begnadeter Rhetoriker, weckte den alten Kampfgeist. Präsident Jürgen Machmeier rückte kurz vor zwölf in der Führungs-Etage Stühle. Der Chef und der Coach sind die Väter des Aufschwungs. Die mutmaßlichen Retter.

Wie der Ex-Spieler sind auch zwei Ex-Trainer sicher, dass Sandhausen in die achte Zweitliga-Saison gehen wird. "Unter Jürgen Machmeier ist viel entstanden. Auch was die Infrastruktur betrifft. Ein Abstieg wäre ein Rückschlag", meint Alois Schwartz. Der 52-jährige Fußballlehrer, der mit dem Karlsruher SC vor der Rückkehr in die Zweite Liga steht, hat Sandhausen drei sorgenfreie Spielzeiten beschert. Außerdem hat er Andrew Wooten und Denis Linsmayer aus Kaiserslautern mitgebracht.

Auch Kenan Kocak hat die Mannschaft geprägt, die sich mit einer beeindruckenden Serie von acht Spielen ohne Niederlage am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen hat. Gegen Widerstände setzte der 38 Jahre alte Fußballlehrer Philipp Förster durch, inzwischen ein überragender Mittelfeldspieler. Er zauberte Aleksandr Zhirov aus dem Hut. Nächtelang habe er sich Videos angeschaut, sagt Kocak, nachdem ihm Berater Artur Beck den Russen empfohlen habe. Ein halbes Jahr brauchte der "Eisschrank" (Koschinat) aus Sibirien, um aufzutauen. Jetzt hat er zwei wichtige Tore im Abstiegskampf geköpft.

Vor dem Fernseher wird Kocak das Spiel verfolgen, so wie er die meisten Spiele seines Ex-Vereins gesehen hat. "Mir war klar, dass es die Jungs schaffen, selbst nach der 0:3-Niederlage gegen Aue", versichert er. Im Oktober wurde der Ilvesheimer von Uwe Koschinat abgelöst. Seitdem habe es einige Anfragen und auch Angebote gegeben. "Doch ich muss Geduld haben. Es muss passen", so der Trainer, dessen Vertrag - den Klassenerhalt vorausgesetzt - noch bis zum Sommer nächsten Jahres läuft.

Zuversicht strahlen auch Geschäftsführer Volker Piegsa ("Wir gewinnen 2:1") und der Ehrenpräsident aus. "Ich habe keine Sekunde am Klassenerhalt gezweifelt", beteuert Erich Balles. Falls es das Wetter zulässt, will der 83-jährige Metzgermeister morgen zum ersten Mal in diesem Jahr wieder an seinen geliebten Hardtwald. Es ist ein besonderes Spiel. Danach heißt es: Feiern oder fürchten.