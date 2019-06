Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Uwe Koschinat schmunzelt. Von wegen Urlaub und Belohnung für das Wunder Klassenerhalt, das dem Trainer mit dem SV Sandhausen gerade geglückt ist. Harte Gartenarbeit hat ihm seine Frau Kyra aufgebrummt. Pflanzen entfernen, Beete anlegen, Kräuter einsäen, Rosenstöcke setzen. Auf dass es bald grünt und blüht.

Gartenarbeit ist wie Kaderplanung. Jetzt müssen die Voraussetzungen geschaffen werden, um in der am letzten Juli-Wochenende beginnenden achten Zweitliga-Saison zu ernten. Vor dem ersten öffentlichen Training am Mittwoch, um 15 Uhr - zuvor finden am Montag und Dienstag Leistungstests statt - sprach die RNZ mit Uwe Koschinat (47) und dem Sportliche Leiter Mikayil Kabaca (42). Im ersten Testspiel ist am Mittwoch, 26. Juni, um 18 Uhr, Regionalligist FC-Astoria Walldorf der Gegner. Bisher wurden acht Neuzugänge verpflichtet, denen elf Abgänge gegenüber stehen.

Uwe Koschinat, Mikayil Kabaca, verraten Sie uns, wie viele Spieler Ihnen in der laufenden Transferperiode bereits angeboten wurden?

Mikayil Kabaca: Zusammen genommen waren es eher 400 als 300. Exzentrische Anfragen eingeschlossen.

Über welche Bewerbung haben Sie am meisten gestaunt?

Ein Spieler aus Äquatorialafrika hat uns ein selbst produziertes Video geschickt. Man sieht, wie er den Ball mit dem Fuß hoch hält.

Offenkundig konnte Sie das nicht überzeugen. Andererseits, auch die Namen von Marlon Frey und Mario Engels aus der zweiten holländischen Liga, Robin Scheu vom Drittliga-Absteiger Fortuna Köln oder Julius Biada aus Kaiserslautern sind nicht allen Fußballfreunden auf Anhieb ein Begriff.

Kabaca: Es sind Spieler, die wir seit Jahren kennen und mit denen wir teilweise auch schon gearbeitet haben ...

Koschinat: ... und die eines gemeinsam haben. Es sind keine angepassten Jungs, sondern Männer, die den Mund aufmachen. Ich mag Spieler, die auch mal anecken. Denn wer so gestrickt ist, wehrt sich auch auf dem Platz.

Vorgänger Kenan Kocak hat sich beklagt, dass er noch nie so viele Absagen bekommen hat wie als Trainer des SV Sandhausen.

Kabaca: Diese Erfahrung mussten wir nicht machen. 95 Prozent unserer Wünsche konnten wir realisieren.

Den Standort-Nachteil kann man nicht weg diskutieren. Einige Heimspiele werden zu Auswärtsspielen, weil die gegnerischen Fans am Hardtwald in der Überzahl sind und den Ton angeben.

Koschinat: Offenbar motiviert das auch unsere Jungs. Beim 4:0 gegen St. Pauli und dem 3:1 gegen Dresden haben wir unsere besten Spiele gemacht.

Kabaca: Wir wollen uns bemühen, dass der Funke überspringt. Wir hatten zuletzt auch mehr Zuschauer. Im Schnitt knapp über 7000. Ein paar hundert mehr halte ich für möglich.

Zumal bei einer Zweiten Liga, die alle Rekorde sprengt. Mit sieben ehemaligen deutschen Meistern, elf Ex-Bundesligisten, vier erklärten Aufstiegs-Anwärtern (Hamburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg) sowie Derbys gegen den Karlsruher SC und den VfB Stuttgart. Mit welchen Erwartungen geht der SV Sandhausen in diese Super-Saison?

Kabaca: Wir wollen so schnell wie möglich auf 40 Punkte kommen und hoffen auf ein sorgenfreies Jahr.

Es könnte schwierig werden. Mit Andrew Wooten und Fabian Schleusener sind zwei Stürmer weg, die 28 der 45 Tore erzielt haben.

Kabaca: Dafür haben wir Mario Engels, Aziz Bouhaddouz und Philip Türpitz geholt, die bei ihren früheren Vereinen bewiesen haben, dass sie wissen, wo das Tor steht.

Koschinat: Im Gegensatz zur letzten Saison kann ich diesmal durch die Wahl der Neuzugänge an einigen Stellschrauben drehen. Wir wollen schneller, aggressiver und direkter Fußball spielen.

Auch in der Abwehr gibt es Baustellen. Markus Karl wird erst im nächsten Jahr zurückkehren. Sören Dieckmann und vielleicht auch Tim Kister nicht die gesamte Vorbereitung mitmachen können.

Koschinat: Bei unserer Aufholjagd End der letzten Saison mit 21 Punkten aus zehn Spielen haben wir das eine oder andere Gegentor zu viel kassiert. Aber ich bin zuversichtlich, zumal wir mit Jannis Reuss und Roman Hauk aus unserem Nachwuchsbereich zwei hoffnungsvolle Innenverteidiger in der Hinterhand haben. Sie werden bei den Profis mittrainieren. Was Heidenheim gelingt, nämlich Spieler aus dem eigenen Nachwuchs an die Zweite Liga heranzuführen, das trauen wir uns auch zu.

Sie strahlen beide große Zuversicht aus.

Koschinat: Der Abstiegskampf hat zusammengeschweißt. Die Spieler und die Fans. 500 haben uns nach Ingolstadt begleitet, das hat die Jungs berührt. In Sandhausen wächst was heran.

In den letzten n Jahren waren Trainer und Sportliche Leitung nicht immer gleicher Ansicht.

Koschinat: Alle Entscheidungen fielen einstimmig. Es gab keine Alleingänge.

Kabaca: Unser Zusammenwirken könnte nicht besser sein. Die Arbeit mit Uwe und Geschäftsführer Volker Piegsa macht mir wahnsinnig Spaß.

Am Samstag wird die 1. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Sandhausen hat auf jeden Fall ein Heimspiel, könnte aber gleich gegen einen ganz Großen wie die Bayern oder Dortmund kommen. Auch ein Derby gegen Hoffenheim ist möglich. Gibt es wenigstens was den Wunschgegner angeht, unterschiedliche Meinungen zwischen dem Trainer und dem Sportlichem Leiter?

Koschinat: Ein Derby gegen Eintracht Frankfurt hätte was.

Kabaca: Mir wäre ein Zweitligist lieber, gegen den wir weiterkommen können.