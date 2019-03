Am Boden. Doch weil auch Ingolstadt und Magdeburg verloren, ist für Andrew Wooten und Kollegen noch alles möglich. Foto: vaf

Von Wolfgang Brück

Sandhausen. Nach der 0:3-Pleite gegen Erzgebirge Aue droht dem SV Sandhausen mehr denn je der Abstieg in die Dritte Liga. Die Rhein-Neckar-Zeitung zählt elf Gründe für die missliche Lage auf.

> Trainerwechsel ohne Aufschwung: Fünf Punkte in neun Spielen mit Kenan Kocak, zwölf Punkte in 15 Spielen mit Uwe Koschinat: Der Neue analysiert messerscharf, er ist eloquent. Aber: Die erhoffte Wende blieb aus.

> Späte Gegentore: Würden Fußballspiele nur 75 Minuten dauern, Sandhausen stünde in der Mitte der Tabelle. Späte Gegentore kosteten elf Punkte.

> Keine Big Points: Die Überraschungs-Mannschaft früherer Spielzeiten überrascht nur noch negativ. Auch in den Kellerduellen gab es zu wenige Punkte.

> Mangelnde Unterstützung: Sogar am Samstag gaben die weit gereisten Gäste den Ton an. Heimspiele werden zu Auswärtsspielen. Ja, der Verein aus der kleinsten Zweitliga-Gemeinde hat es schwer, aber man muss sich auch an die eigene Nase fassen. Über den Marketing-Chef Dag Heydecker, der schon nach ein paar Monaten wieder ging, sagten die Fans: "Er war der Erste, der uns wirklich ernst genommen hat."

> Pech und Pannen: Der Blackout von Denis Linsmayer gegen Aue war nicht das erste Tor, das ins Kuriositäten-Kabinett gehört. Zum 0:3 gegen den Hamburger SV gab Torwart Marcel Schuhen zwei Vorlagen. Was schief gehen konnte, ging schief. Manches war einfach nur Pech.

> Ohne Biss: Lange Zeit galt: Gegen Sandhausen spielen zu müssen, ist so angenehm wie ein Zahnarztbesuch. Doch kratzen, beißen, treten war gestern. Vergeblich bemüht sich Uwe Koschinat, aus braven Buben grimmige Krieger zu machen.

> Fragwürdige Kampagne: Statt der vermutlich nicht billigen Werbe-Agentur hätte man besser Sympathieträger von früher, wie Rüdiger Menges, Thorsten Ehmann oder Rainer Wild, aktivieren sollen. Sprüche wie "Unsere Schienbeine sind hart wie Beton" erzeugen bei - acht Knochenbrüchen in der letzten Saison - Heiterkeit. Auf den Slogan "Wir rocken die Rückrunde" reagierten Fans mit Galgenhumor: Wir verbocken die Rückrunde.

> Falsche Vorbilder: Jahr für Jahr tanzen die Sandhäuser auf der Rasierklinge. Das kann nur schief gehen. Statt einer nachhaltigen Philosophie zu entwickeln, sagte Sportchef Otmar Schork: "Unser Vorbild ist der FSV Frankfurt." Frankfurt ist inzwischen in der Regionalliga.

> Betriebsklima: Nicht nur Ex-Trainer Alois Schwartz und vier Profis wechselten zum Karlsruher SC, auch kompetente Mitarbeiter wie Michael Becker, Luca Maibaum und demnächst Daniela Bierbrauer ziehen den Drittligisten vor. Liegt es am Betriebsklima am Hardtwald, das angeblich nicht so prickelnd ist?

> Dünner Angriff: Nur der MSV Duisburg hat weniger Tore erzielt. Wenn Fabian Schleusener (9) und Andrew Wooten (8) nicht treffen, ist tote Hose. Vielleicht hätte man in der Winterpause nachlegen müssen, aber eine vernünftige Planung wird im Sommer gemacht.

> Fehl-Einkäufe: Der Hauptgrund für den drohenden Abstieg. Von elf Neuzugängen stehen mit Fabian Schleusener und Jesper Verlaat nur zwei regelmäßig auf dem Platz. Andere wie Mohamed Gouaida, Karim Guedé, Felix Müller, Emanuel Taffertshofer, Kevin Behrens, Aleksandr Zhirov und Florian Hansch konnten nicht entscheidend helfen. Eine verheerende Personalpolitik. Ankreiden lassen muss sich Otmar Schork auch den aufgeblähten Kader mit 29 Profis.